CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2708
Ranking:
(43)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

Esta es una versión mejorada del ZigZag basado en el indicador técnico Parabolic SAR con la posibilidad añadida para crear niveles de Fibo en los dos últimos picos del indicador y en el canal generado con el uso de tres sucesivos picos Zig-Zag con una selección de estos picos.

ZigZag On Parabolic + Fibo + Channel

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicator iSAR     |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // Tono SAR
input double Maximum=0.2;        // máximo SAR
input bool ExtremumsShift=true;  // bandera de cambio de Extremum
//+-------------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada de la creación del canal  |
//+-------------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                           // Número del primer extremum (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;                  // Color de la línea superior del canal
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       // Estilo de la linea superior del canal
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                    // Anchura de la linea superior del canal
input color Middle_color=Blue;                       // Color de la linea media
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de la linea media
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                   // Anchura de la linea media
input color Lower_color=MediumVioletRed;             // Color de la linea inferior del canal
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;       // Estilo de la linea inferior del canal
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                    // Anchura de la linea inferior del canal
//+------------------------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada de la generación de niveles de Fibo  |
//+------------------------------------------------------------+ 
//---- Propiedades del Fibo en el último extremum
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // Bandera de visualización del DynamicFibo 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                // Color del DynamicFibo
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo DynamicFibo
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;                // Anchura de la linea del DynamicFibo
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // Vector DynamicFibo
//---- Propiedades del Fibo en el penúltimo extremum
input bool StaticFiboFlag=true;                        // Bandera de visualización del StaticFibog
input color StaticFibo_color=Teal;                     // Color del StaticFibo
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;     // Estilo del StaticFibo
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                 // Anchura de la linea del StaticFibo
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // Vector del StaticFibo

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/585

Two-Pole Super Smoother Filter Two-Pole Super Smoother Filter

Two-pole super smoother filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA.

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.

Waddah_Attar_Hidden_Levels Waddah_Attar_Hidden_Levels

Niveles de soporte y resistencia trazados en gráficos diarios

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Este indicador muestra la dirección de la aceleración del precio JFatlSpeed ​​de un marco temporal más grande en otro más pequeño.