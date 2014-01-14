Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel - indicador para MetaTrader 5
Descripción:
Esta es una versión mejorada del ZigZag basado en el indicador técnico Parabolic SAR con la posibilidad añadida para crear niveles de Fibo en los dos últimos picos del indicador y en el canal generado con el uso de tres sucesivos picos Zig-Zag con una selección de estos picos.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicator iSAR | //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // Tono SAR input double Maximum=0.2; // máximo SAR input bool ExtremumsShift=true; // bandera de cambio de Extremum //+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada de la creación del canal | //+-------------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Número del primer extremum (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // Color de la línea superior del canal input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Estilo de la linea superior del canal input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Anchura de la linea superior del canal input color Middle_color=Blue; // Color de la linea media input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de la linea media input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Anchura de la linea media input color Lower_color=MediumVioletRed; // Color de la linea inferior del canal input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Estilo de la linea inferior del canal input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Anchura de la linea inferior del canal //+------------------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada de la generación de niveles de Fibo | //+------------------------------------------------------------+ //---- Propiedades del Fibo en el último extremum input bool DynamicFiboFlag=true; // Bandera de visualización del DynamicFibo input color DynamicFibo_color=DeepPink; // Color del DynamicFibo input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo DynamicFibo input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // Anchura de la linea del DynamicFibo input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Vector DynamicFibo //---- Propiedades del Fibo en el penúltimo extremum input bool StaticFiboFlag=true; // Bandera de visualización del StaticFibog input color StaticFibo_color=Teal; // Color del StaticFibo input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Estilo del StaticFibo input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // Anchura de la linea del StaticFibo input bool StaticFibo_AsRay=false; // Vector del StaticFibo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/585
Two-pole super smoother filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA.JFatlAcceleration_HTF
El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.
Niveles de soporte y resistencia trazados en gráficos diariosJFatlSpeed HTF
Este indicador muestra la dirección de la aceleración del precio JFatlSpeed de un marco temporal más grande en otro más pequeño.