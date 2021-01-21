¿Cómo ganar $1 000 000 en el trading algorítmico? ¡En los servicios de MQL5.com!

Todos los tráders principiantes sueñan con ganar mucho dinero de forma estable en los mercados financieros. ¿Cómo podemos conseguirlo sin grandes riesgos y sin capital inicial? ¿Dónde podemos encontrar la información necesaria y la ayuda de colegas más experimentados? Los servicios MQL5 ofrecen a los desarrolladores y tráders en cualquier país del mundo la posibilidad de ganar dinero, permitiendo al mismo tiempo a los principiantes iniciar su camino en el mundo del trading algorítmico. Estos servicios, además, están disponibles para millones de tráders en el terminal comercial MetaTrader.







Gane $400 000+ con la venta de Señales



Los tráders de éxito pueden ganar dinero no solo comerciando en su propia cuenta, sino también vendiendo sus señales comerciales. En el mundo existe un gran número de inversores que buscan la posibilidad de ganar su propio dinero, pero que al mismo tiempo no tienen ni tiempo ni conocimientos para ello. Además, los inversores quieren mantener el control absoluto de su propia cuenta comercial y temen ofrecer el control de sus recursos a terceras personas. El servicio Señales permite copiar las transacciones de tráders exitosos usando para ello una suscripción fija.

Se recomienda formalizar la suscripción en una cuenta comercial abierta con el mismo bróker que utiliza el Proveedor. Esto permitirá al tráder copiar las transacciones con el máximo de precisión.



Para cada señal se ofrecen los gráficos de balance y reducción, la historia comercial, estadísticas, advertencias de riesgos y deslizamiento, actividad comercial y distribución de transacciones por símbolos. Esta información tan detallada permite seleccionar las señales adecuadas entre las miles disponibles en el escaparate de Señales. Podrá suscribirse a una Señal directamente desde el terminal MetaTrader e iniciar de inmediato el copiado de señales en el VPS incorporado







Cada día, millones de tráders comercian a través de los terminales comerciales MetaTrader, y estos podrían seleccionar precisamente su Señal para copiar transacciones. Ya tenemos varios Proveedores que han ganado cientos de miles de dólares simplemente retransmitiendo su comercio a través del servicio Señales.





Si su comercio le proporciona unos ingresos estables, podrá repetir su éxito incluso con un pequeño depósito; solo tendrá que crear su propia Señal y registrarse como Vendedor. La venta de Señales es uno de los métodos para ganar dinero más rápido y accesible, sin aumentar los riesgos. ¿Quiere ganar decenas de miles de dólares vendiendo sus señales? ¡Entonces, conviértase en Vendedor y publique sus Señales!







$1 000 000+ en el Mercado de robots comerciales y aplicaciones



Todos los tráders principiantes se pasan días y semanas delante de los gráficos de precio, en un intento de desentrañar la naturaleza del mercado y crear una estrategia comercial rentable propia. Y cada uno de los tráders de éxito pondría a comerciar en su propio lugar a un robot, si pudiera escribir un programa semejante. Los robots no duermen, no cometen errores, no piden dinero y no están sometidos a las debilidades humanas. Por eso mismo el trading algorítmico es tan popular y demendado en todo el mundo.



En el escaparate del Mercado se encuentran a disposición de millones de tráders más de 20 000 robots y aplicaciones comerciales para la compra y la descarga gratuita, directamente en el terminal comercial MetaTrader. La compra e instalación se realiza en solo unos clics, sin vinculaciones a la cuenta comercial; los productos de pago disponen de no menos de 5 activaciones. Además, dichas activaciones no se gastarán en el VPS incorporado, que usted podrá alquilar lo más cerca posible del servidor comercial de bróker, reduciendo así los retrasos de red. Esto es muy importante para las estrategias basadas en el arbitraje o el scalping.







Especialmente para los programadores que escriben aplicaciones para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y quieren ganar una suma considerable con ello, hemos desarrollado los siguientes servicios:

todos los productos comprados en el Mercado se codifican de acuerdo con la computadora del comprador, y no podrán ser utilizados por terceros;

todos los archivo EX4/EX5 del programa se codifican de forma fiable, y no pueden ser hackeados;

todas las cuentas entre vendedores y compradores están automatizadas, los Vendedores no tienen que pensar sobre las operaciones de pago;

es posible retirar el dinero ganado con la ayuda de los sistemas de pago más populares y tarjetas bancarias;

los productos publicados en el Mercado están disponibles directamente en los terminales comerciales y en el sitio web MQL5.com, que visitan cada día millones de usuarios de todo el mundo.



Los vendedores del Mercado no le hablarán de sus ingresos, pero nosotros podemos decirle que el TOP 10 gana de $15 000 a $100 000 al mes. Y usted ni siquiera se lo imaginaba.





Nuestro Mercado de aplicaciones es la plataforma más popular del mundo en su género, y mueve millones cada mes. A día de hoy, ya son decenas los Vendedores que han ganado cientos de miles de dólares, ¡pero también hay millonarios!





¿Quiere ganar $1000 000 con la venta de robots comerciales? ¡Regístrese entonces como Vendedor y publique sus productos en el Mercado!









$200 000+ en Freelance con los encargos de los tráders



Hoy en día, es posible encontrar freelancers en cualquier esfera de IT, y el trading algorítmico no es una excepción. Cientos de programadores profesionales de MQL4 y MQL5 ejecutan diariamente decenas de encargos para los tráders. Y los desarrolladores de mayor éxito en Freelance han ganado de $60 000 a $220 000.









El servicio ofrece un sencillo proceso de formalización del contrato y permite aumentar de forma flexible los plazos y el presupuesto del trabajo. Al crear un encargo, podemos indicar el carácter del trabajo, el tipo de aplicación, las aptitudes requeridas y la plataforma en la que deberá funcionar el programa.







Si usted no dispone de un capital inicial suficiente, pero tiene habilidades de programación, comprensión del trading y deseo de ganar dinero trabajando con aplicaciones comerciales, podrá comenzar con Freelance. La experiencia obtenida le ayudará al crear su propia estrategia comercial, y también le servirá para publicar en el Mercado productos que le podrán proporcionar ingresos adicionales estables.

¿Quiere ganar sus primeros $100 000 con encargos de trading algorítmico? ¡Conviértase entonces en Vendedor y ejecute encargos en Freelance!







Los desarrolladores de MetaTrader han creado un ecosistema único y completo para el trading algorítmico que permite crear robots, encargarlos, comprarlos, optimizarlos e iniciarlos en el trading ininterrumpido. Los servicios MQL5 ayudan a los tráders a solucionar todas las tareas con las que se encuentran en su trabajo. Gracias a ellos, los principiantes encuentran una enorme cantidad de artículos y códigos gratuitos, los desarrolladores venden sus programas en el Mercado y ejecutan los encargos en Freelance, y los inversores se suscriben a las Señales que retransmiten los tráders de éxito.

Los servicios MQL5 ayudan a los tráders no solo a comerciar en los mercados financieros, sino también a ganar dinero con sus conocimientos de las formas más diversas. Nosotros ofrecemos un canal de ventas directo a través de los terminales de los tráders, y esto supone millones de personas y millones de dólares.

¡Encuentre su propio camino y comience a ganar dinero en MQL5.com!

