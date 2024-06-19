프리랜스 서비스에서 트레이더의 주문을 처리하여 수익을 창출하는 방법

알고리즘 트레이더를 위한 프리랜스



MQL5 프리랜스는 트레이딩 애플리케이션 개발자를 위한 전문적인 서비스입니다. 트레이더들은 맞춤형 트레이딩 로봇, 보조지표 및 기타 유틸리티 앱이 필요할 때 MQL5/MQL4, Python, C++ 및 기타 최신 프로그래밍 언어로 이들이 개발되어 있는 이곳을 찾습니다.

MQL5.com 프리랜스 서비스는 2010년 6월에 시작되어 14년 동안 전문 개발자들에게 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공해 왔습니다. 2024년 6월 현재까지 이 서비스에서는 100,000개 이상의 프로젝트가 완료되었으며 이는 총 7백만 달러의 가치가 있는 것입니다.

지난 14년 동안 54,000명의 개발자가 트레이딩 프로그램의 제작에 참여했으며 25,000명의 고객이 이들의 작업에 만족하고 있습니다. 프리랜스 플랫폼에서 활발하게 활동하는 개발자는 한 달에 수천 달러의 수익을 올릴 수 있습니다. 여러분도 그만큼 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

여기에는 터미널에서 직접 프리랜스 서비스에 액세스하는 MetaTrader 플랫폼을 사용하는 수백만 명의 트레이더들이 여러분의 잠재 고객에 포함됩니다.













간소화된 작업 방식



이 서비스에서 여러분은 잘 설계된 작업 순서를 통해 적합한 주문을 선택하고 예상 마감일과 비용이 포함된 신청서를 제출하는 주요 작업에 집중할 수 있습니다. 모든 작업 프로세스는 서비스 내에서 수행되므로 여러분의 작업 내용을 보호받을 수 있습니다. 고객으로부터 작업을 받아 완료하고 여기에서 바로 대금을 받을 수 있습니다. 이 메커니즘은 편리하고 안전하여 여러분은 무엇에도 방해받지 않고 여러분의 작업에 집중할 수 있습니다.

프리랜스 프로젝트는 여러 단계로 나뉘며 각 단계는 시스템에 기록됩니다:





개발자와 고객 모두 모든 단계를 확인해야 합니다. 주문 조건과 기술 사양에 동의하고 계약을 마무리합니다. 관련 자금은 고객의 계정에 자동으로 보관됩니다.

고객이 완성된 작업을 수락하면 시스템은 예약된 자금을 개발자의 계정으로 자동으로 이체합니다.

모든 주문은 서비스 메인 페이지에 표시됩니다. 프로젝트의 생성 날짜, 비용 또는 프로젝트 이름별로 정렬할 수 있습니다:





적합한 순서를 선택하고 일정과 예산을 지정한 후 신청서를 제출하세요:









현재 작업 요청은 MQL5.community의 모든 사용자에게 공개되지만 모든 지원자는 익명으로 유지됩니다. 각 작업 요청에는 개발자 등급, 실행된 주문에 대한 통계 및 현재 작업량이 표시됩니다.

여러분은 여기에서 더 적합한 주문을 찾을 수 있으므로 아래로 스크롤하여 '비슷한 주문' 섹션을 확인하는 것을 잊지 마세요:





판매자 자격을 획득하여 MQL5.com에서 프리랜스 주문을 받습니다. 판매자 자격을 요청하고 MQL5 서비스를 통해 수익을 창출하세요.



여러분 중 이미 고객과 작업하는 방법을 알고 있고 일부 주문을 완료한 분들도 계실 겁니다. 프리랜스에서 작업에 지원하는 개발자는 여러분만 있는 것이 아니라는 점을 기억하세요.





수입을 극대화하는 방법

새 작업 공고를 정기적으로 확인하고 프리랜스 섹션을 매일 모니터링하는 습관을 기르세요. 시작 가격이 높은 흥미로운 주문은 항상 많은 개발자들을 끌어들이기 때문에 작업의 지연으로 인해 많은 다른 작업을 놓치고 몇 백 달러에 상응하는 비용이 발생할 수 있습니다. 집중하세요!



적시에 알림을 받으려면 프로필에서 MetaQuotes ID 지정하세요. 프로필에 MetaQuotes ID를 추가하면 중요한 이벤트에 대한 알림을 받게 됩니다:

콘텐츠를 포함한 개인 메시지

프리랜스 서비스에서 고객과의 대화

코드 베이스, 기사, Market 및 시그널에서 여러분의 게시 내용의 상태 변경 사항

코드 베이스, 문서, Market 및 시그널의 게시글에 대한 운영자의 코멘트

임대한 가상 호스팅에 대한 정보

포럼 주제에 대한 댓글 및 블로그 댓글



새로운 코드 베이스 간행물 및 문서 공지 사항

프리랜스 서비스의 신규 주문 알림

셀러 등록 상태 알림

많은 개발자가영어로 된 프리랜스 주문에 집중합니다. 그러나 다른 언어로 된 주문도 있습니다. 이러한 주문을 받으려면 기본으로 제공되는 내장 번역기를 사용하여 모든 언어로 번역 하고 의사 소통할 수 있습니다.







프로필 개선

여러분 자신에 대한 내용과 주요 기술, 다양한 프로젝트에 참여한 경험에 대해 작성하세요.

주요 기술, 다양한 프로젝트에 참여한 경험에 대해 작성하세요. 프리랜서로서의 여러분의 장점을 나열하고 좋은 프로필 사진을 업로드하고 고품질의 커버 이미지를 선택하세요.

좋은 프로필 사진을 업로드하고 고품질의 커버 이미지를 선택하세요. 피드에서 이전에 완료한 프로젝트에 대해 설명하고 작업 중에 있었던 흥미로운 경험을 공유하세요. 이러한 세부 사항은 잠재 고객의 시선을 사로잡아 프로젝트에 선정될 가능성을 높입니다.







고객에게 작업에 대한 공정한 리뷰를 남기도록 요청하세요. 잘 실행된 프로젝트는 항상 긍정적인 피드백을 받을 수 있습니다. 이러한 리뷰는 트레이더들이 가장 적합한 개발자를 선택하는 데 도움이 됩니다.















프리랜스에서 팁 사용

프리랜스에는 전문 팁이 있어 여러분과 고객과의 기본적인 커뮤니케이션을 도와줍니다.

저희는 일반 프리랜서 개발자들의 제안을 모아 삽화와 함께 짧은 팁을 만들었습니다. 모든 질문과 답변은 쉽게 검색할 수 있도록 카테고리로 그룹화되어 있습니다. "방법..." 버튼을 클릭하면 가장 자주 묻는 질문 목록을 확인하고 키워드로 검색할 수 있습니다.









각 팁은 주문 페이지에서 바로 찾아서 사용할 수 있습니다. 채팅에 응답을 삽입하려면 원하는 팁을 클릭하기만 하면 됩니다. 이 팁을 활용하여 내장 솔루션을 사용하여 시간을 절약하세요.





알고 트레이딩을 위한 프리랜스 서비스 요약



고객에게 직접 액세스할 수 있습니다. MetaTrader 플랫폼을 사용하는 수백만 명의 트레이더들이 터미널을 통해 귀하를 찾을 수 있습니다. 이렇게 주문이 지속적으로 유입됩니다. 편리한 작업 방식. 신청서 제출부터 결제까지 모든 업무 단계가 서비스 내에서 이루어지므로 프로세스가 안전하고 효율적입니다. 자금은 고객의 계정에서 자동으로 이체 예약되며 제공된 솔루션이 수락되면 프리랜서에게 이체됩니다. 투명성 및 관리. 프로세스의 모든 단계는 시스템에 등록되고 고객과 개발자가 모두 확인하여 오해의 발생을 최소화합니다. 광범위한 주문 검색 기능. 생성 날짜, 비용, 이름별로 주문을 정렬하여 적합한 작업을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 지원 및 알림. 신규 주문 및 고객 메시지에 대한 알림을 통해 수익성 있는 기회를 놓치지 마세요. 기본 제공되는 내장 번역기를 사용하여 모든 언어로 고객과 소통하세요.

수백 명의 전문 MQL4 및 MQL5 프로그래머가 매일 수십 건의 주문을 완료합니다. 가장 성공한 프리랜스 개발자의 수입은 6만 달러에서 22만 달러 사이입니다.













