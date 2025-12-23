Обсуждение статьи "Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс""
Встроенный переводчик конкретный -- работа https://www.mql5.com/en/job/215046:
- Напишите о себе, своих ключевых навыках и участии в различных проектах.
- Перечислите ваши преимущества как исполнителя работ, загрузите хороший аватар и поставьте качественную картинку на обложку.
- Опишите уже выполненные заказы или просто интересные случаи из практики на своей стене.
Интересно, - для персональной работы он может вас выбрать, а когда НЕперсональная работа - он выбирает разработчика вслепую? Ссылаться на свои работы нельзя?
Проведение заказов в обход сервиса "Фриланс"
- Сервис "Фриланс" разрешается использовать только по его прямому назначению - для проведения всех работ и расчетов в рамках опубликованных Заказов. Поиск заказчиков или исполнителей в сервисе "Фриланс" для выполнения работы на стороне запрещается и является нарушением Правил.
- Заказчикам и Претендентам запрещается до заключения Соглашения о работе обмениваться контактными данными в любом виде. Нарушение ведёт к запрету на участие во Фрилансе.
- Запрещается выполнять работу и проводить расчеты за размещенные во "Фрилансе" Заказы вне рамок данного сервиса. Нарушение ведёт к лишению доступа ко всем сервисам сайта MQL5.com.
- Администрация может в результате внутреннего расследования лишить нарушителя права на участие в сервисе "Фриланс" без объяснения причин.
Но в Freelance под опытом понимается только то, что есть внутри MQL5: профиль, история заказов, отзывы.
Поэтому это не противоречие, а просто разные вещи, которые часто путают.
Не могу согласиться. До заключения Соглашения о работе нельзя в сообщениях указывать ссылки ни на какие свои ресурсы на MQL5: ни профиль, ни публикации в Codebase, ни блоги, ни сигналы. То есть ни на что, что поможет заказчику понять, кто конкретно откликнулся на его заказ. Если заказчик создаёт не персональную работу, то он должен выбирать исполнителя вслепую. До заключения Соглашения о работе заказчик не будет знать, кто конкретно является откликнувшимся разработчиком, которого он выбрал.
Говорю это из собственного опыта. Когда в одном из откликов на заказ я указал ссылку на мой код в Codebase, то получил блокировку аккаунта.
Опубликована статья Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс":
Freelance — это онлайн-сервис, где разработчики за денежное вознаграждение пишут для трейдеров-заказчиков торговые приложения. Сервис успешно функционирует с 2010 года: на данный момент выполнено более 100 000 работ общей стоимостью в $7 млн. Как видим, деньги здесь крутятся вполне приличные.
MQL5 Фриланс — это специализированный сервис для разработчиков торговых приложений. Именно сюда обращаются трейдеры-практики, когда им для торговли необходимы торговые роботы, индикаторы и другие утилиты на MQL5/MQL4, Python, С++ и других современных языках программирования.
54 тысячи разработчиков за прошедшие 14 лет брались за написание торговых программ и более 25 000 заказчиков остались удовлетворены их работой. Стандартный доход девелопера, активно работающего во Фрилансе, может составлять несколько тысяч долларов в месяц. Столько же можете заработать и вы. Вашими потенциальными заказчиками являются миллионы трейдеров, торгующих на платформе MetaTrader, они попадают во Фриланс прямо из терминала.
Автор: MetaQuotes