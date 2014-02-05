MetaQuotes ID en el terminal móvil MetaTrader

Los teléfonos con base Android e iOS nos proponen un sinfín de posibilidades, muchas de las cuales ni siquiera imaginamos o no usamos en todo su potencial. Una de esas novedades es la tecnología de notificaciones Push, que permite recibir mensajes personales a través de internet, independientemente del número de teléfono móvil o el operador de telefonía móvil. En el terminal móvil MetaTrader ya ha fructificado la posibilidad de recibir este tipo de mensajes directamente desde su robot comercial. Para ello, basta con conocer el identificador MetaQuotes ID de su aparato, más de 9 000 000 terminales móviles lo han recibido ya.

El progreso no para de avanzar, y ahora ya casi nadie recuerda la comunicación por mensáfono (busca), y eso teniendo en cuenta que en su momento la usaban millones de personas. Los teléfonos GSM, aparecidos poco después, nos dieron la posibilidad de enviar por nosotros mismos mensajes a cualquier usuario de la red móvil, e hicieron a los mensáfonos pasar a la historia.



¿Podríamos desear algo mejor? ¡Pues resulta que sí! Existe la posibilidad de ser aún más libre utilizando los mensajes Push, un nuevo servicio de los smartphones modernos.





Qué es MetaQuotes ID

La tecnología Push es ampliamente usada en los dispositivos móviles con base iOS y OS Android, permitiendo a sus usuarios recibir notificaciones instantáneas de diferentes servicios en un mismo lugar. Las ventajas de las notificaciones Push son la velocidad instantánea de envío y el hecho de que no sea necesario iniciar otras aplicaciones no implicadas y dejarlas abiertas. Estas notificaciones Push no se pierden en el proceso de envío, y el usuario no depende en forma alguna de ningún operador de telefonía móvil. De hecho, para su funcionamiento sólo es necesario el propio dispositivo y acceso a Internet. MetaQuotes ID es un identificador único de usuario que permite recibir notificaciones push de los servicios y aplicaciones de la compañía MetaQuotes Software Corp. en los dispositivos móviles. MetaQuotes ID se crea para el usuario al instalar la versión móvil del terminal: MetaTrader 4 para iPhone MetaTrader 5 para iPhone MetaTrader 4 para Android MetaTrader 5 para Android

Además, en cada caso se crea un indentificador por separado, para que el usuario no se confunda con las notificaciones. Después de instalar la aplicación, puede encontrar su MetaQuotes ID personal en el apartado "Mensajes". En la captura de pantalla se puede ver qué aspecto tiene en el MetaTrader 5 para iPhone. A diferencia de los caprichosos mensajes SMS, no estará ligado a número de teléfono alguno, además, este tipo de mensajes son totalmente gratuitos. Puede recibir un número de mensajes prácticamente ilimitado, lo más importante es que su tarifa incluya acceso a internet.

Los traders utilizaban igualmente antes las opciones que los teléfonos ponían a su disposición, para recibir mensajes sobre el estado de la cuenta comercial, sobre la aparición de señales comerciales y otra información de actualidad. Para ello normalmente usaban el envío de un correo desde el terminal a una dirección de correo, desde la cual, ya a través de un SMS-gateway de pago, los mensajes llegaban al propietario. Pero no todos los operadores de telefonía móvil ofrecen tal posibilidad, y el esquema de comunicación mismo acusaba ciertos defectos. Con la aparición de los mensajes Push en los terminales móviles de MetaTrader se ha hecho posible, no sólo comerciar en cualquier esfera, sino también que surja otro canal cómodo de comunicaciones adicional con su terminal de cliente, el cual puede ejercer como suministrador de señales comerciales y notificaciones sobre el estado de la cuenta. Pero la compañía MetaQuotes Software Corp. ha ido más lejos y ha integrado las nuevas tecnologías en sus servicios de MQL5.community.



¿Cómo funciona esto?

Las notificaciones que el usuario puede recibir con ayuda de MetaQuotes ID, se pueden dividir en dos grupos: las notificaciones de la versión-escritorio del terminal de cliente y las notificaciones de los servicios de MQL5.community.

Para suscribirse a las notificaciones del terminal de cliente, debe indicar su MetaQuotes ID en su configuración. Para recibir los mensajes Push de MQL5.community debe indicar el identificador en el perfil. En ambos casos, al sucederse cierto acontecimiento, las notificaciones son enviadas al dispositivo móvil con el MetaQuotes ID indicado, a través de un servidor especial. La recepción del mensaje tiene lugar inmediatamente.

Recepción de mensajes desde el terminal de cliente

La principal ventaja de las notificaciones Push es, por supuesto, que usted puede reaccionar inmediatamente a los diversos sucesos que tengan lugar en el terminal de cliente. Para recibir notificaciones en el dispositivo móvil desde el terminal, autorice su recepción e indique su MetaQuotes ID en configuración:





Envío a través de MQL5 y MQL4



El lado más "apetitoso" del envío de notificaciones, es el hecho de poder añadir la funcional correspondiente al robot comercial. En los lenguajes MQL4 y MQL5 está prevista la función especial SendNotification(). Usarla es bastante sencillo:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Sending message failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

Este ejemplo de script sencillo en MQL5 envía un mensaje al dispositivo móvil con el MetaQuotes ID indicado en la configuración del terminal. El único parámetro de la función SendNotification() es el texto para el envío, que no debe superar los 255 símbolos.

Usando esta función, usted siempre estará en contacto con su cuenta comercial y su asesor. Los desarrolladores más previsores ya usan a pleno rendimiento esta posibilidad en sus productos en el Mercado para presentar de una cómoda funcional adicional.





Envío a través de Alertas



Para trabajar con las notificaciones Push no es obligatorio conocer MQL4 o MQL5. Puede configurar el envío de mensajes a través de la función "Alertas" en los terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5:





En calidad de acción, elija "Notificación", y en el campo "Fuente" indique el texto que se deberá enviar en caso de que se dé la condición indicada.

Con esta función, siempre podrá estar seguro de que no dejará pasar ningún momento importante.



Integración con los servicios de MQL5.community

MetaTrader 5 se intercomunica estrechamente con MQL5.community, proporcionando a los traders oportunidades realmente únicas. Tales como el acceso directo al Code Base, a los Artículos y al Mercado, a la potente red de computación MQL5 Cloud Network, al archivo de versiones de código MQL5 Storage y mucho más. El trabajo de cualquier usuario con MetaTrader 5 está relacionado con el uso de MQL5.community.





Eventos en la comunidad



¿Para qué son necesarias las notificaciones Push? Es un cómodo método para trabajar con su cuenta en MQL5.community. Tras indicar en el perfil su MetaQuotes ID, usted podrá recibir notificaciones sobre los siguientes eventos importantes:



Mensajes personales, incluyendo el texto de los propios mensajes

Los mensajes de la correspondencia entre el cliente y el ejecutor del encargo, en el servicio Freelance

Los cambios de estado en sus publicaciones en los apartados Code Base, Artículos, Mercado y Señales

Los comentarios del moderador sobre sus publicaciones en Code Base, Artículos, Mercado y Señales

Mensajes con información sobre el hosting virtual alquilado

Comentarios sobre los temas del foro y las entradas en los blogs



Anuncios sobre nuevas publicaciones en Code Base y Artículos

Mensajes sobre nuevos encargos en el servicio Freelance

Notificaciones sobre el cumplimiento de los trámites de registro en calidad de Vendedor en el Mercado

Entre en su perfil e indique su MetaQuotes ID:





Después, elija las notificaciones de los eventos que quiera conocer:





Seguridad de su cuenta MQL5

Para proteger su cuenta de forma adicional, puede activar la verificación en dos pasos, para esta también se usan notificaciones push y MetaQuotes ID. Al entrar en la cuenta con una dirección IP desconocida, aparte del login y la contraseña, le será necesario indicar un código especial de un solo uso, que se le enviará a su dispositivo móvil por MetaQuotes ID. Activar la opción "Acceder solo desde direcciones IP estáticas permitidas" en el apartado Perfil — Ajustes — Seguridad:





Si usted usa una dirección IP estática, indíquela en la lista. Al acceder desde ella, no necesitará introducir un código de un solo uso para entrar. En el resto de los casos, se le enviará un código a su terminal móvil MetaTrader 4/5 para acceder a la cuenta.







Chat con los colegas de MQL5.community

En los terminales móviles MetaTrader 4/5 existe un chat integrado, donde usted podrá conversar con sus amigos y colegas de MQL5.community directamente desde su smartphone:









Sea más móvil con los terminales MetaTrader

La posibilidad de reaccionar al momento sobre cualquier cambio en el mercado es extremadamente importante para un trader de éxito. En las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 lo tiene todo para estar al tanto del curso de los acontecimientos. Los terminales móviles para las plataformas más populares iOS y OS Android están a disposición de todos los traders de manera absolutamente gratuita.



Con el artículo se adjuntan ejemplos de expertos en MQL5, que crean en el gráfico un campo para la introducción del mensaje. Métalos en la carpeta [catálogo de datos del terminal]\MQL5\Experts, recopílelos en MetaEditor, y después póngalos en marcha en cualquier gráfico. Pruebe a enviar notificaciones a su dispositivo móvil y convénzase de lo sencillo y cómodo que es.



Utilice las notificaciones Push para recibir información de manera instantánea y segura. Hasta principios de diciembre del año 2016 se han registrado más de 9 000 000 suscriptores de MetaQuotes ID.

