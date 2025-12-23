Discusión sobre el artículo "Cómo ganar dinero cumpliendo con encargos en el servico "Freelance""
El traductor incorporado es específico -- trabaja https://www.mql5.com/en/job/215046:
- Escribe sobre ti, tus competencias clave y tu participación en diversos proyectos.
- Enumera tus ventajas como contratista, sube un buen avatar y pon una foto de alta calidad en la portada.
- Describeencargos ya realizados o simplemente casos interesantes de la práctica en tu muro.
Me pregunto, - para un trabajo personal puede elegirte a ti, pero cuando NO es un trabajo personal - ¿elige a un promotor a ciegas? ¿No puede hacer referencia a su propio trabajo?
Realización de encargos eludiendo el servicio "Freelance
- El servicio "Freelance" sólo puede utilizarse para el fin previsto: realizar todos los trabajos y cálculos dentro de los Pedidos publicados. Buscar clientes o ejecutantes en el servicio "Freelance" para realizar trabajos por cuenta ajena está prohibido y constituye una infracción de las Normas.
- Se prohíbe a los Clientes y Solicitantes intercambiar información de contacto de cualquier tipo antes de la conclusión del Acuerdo de Trabajo. La infracción conlleva la prohibición de participar en Freelance.
- Está prohibido realizar trabajos y efectuar pagos por Pedidos realizados en Freelancefuera del marco de este servicio. La infracción conlleva la denegación del acceso a todos los servicios del sitio web MQL5.com.
- La Administración podrá, como resultado de una investigación interna, privar al infractor del derecho a participar en el servicio "Freelance" sin explicación alguna.
- www.mql5.com
Pero en Freelance, experiencia significa sólo lo que está dentro de MQL5: perfil, historial de pedidos, reseñas.
La regla prohíbe enlaces externos y comunicación fuera de la plataforma hasta la confirmación de la tarea.
Por lo tanto, no se trata de una contradicción, sino sólo de cosas diferentes que a menudo se confunden.
La regla prohíbe enlaces externos y comunicación fuera de la plataforma hasta la confirmación de la tarea.
.
No estoy de acuerdo. Antes de la conclusión del Acuerdo de Trabajo, no puedes proporcionar enlaces a ninguno de tus recursos de MQL5 en tus mensajes: ni tu perfil, ni publicaciones en Codebase, ni blogs, ni señales. Es decir, nada que ayude al cliente a entender quién ha respondido exactamente a su pedido. Si el cliente crea un trabajo no personalizado, deberá elegir al ejecutor a ciegas. El cliente no sabrá quién es exactamente el promotor que ha elegido hasta que se firme el contrato de trabajo.
Lo digo por experiencia propia. Cuando en una de las respuestas a un encargo proporcioné un enlace a mi código en Codebase, me bloquearon la cuenta.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Cómo ganar dinero cumpliendo con encargos en el servico "Freelance":
MQL5 Freelance es un servicio en línea donde los desarrolladores escriben aplicaciones comerciales para los tráders clientes a cambio de una remuneración. El servicio funciona con éxito desde 2010: hasta el momento se han realizado más de 100 000 trabajos con un coste total de 7 millones de dólares. Como puede ver, el servicio opera con unas cifras considerables.
MQL5 Freelance es un servicio especializado para desarrolladores de aplicaciones comerciales. Aquí es donde los tráders practicantes recurren cuando necesitan robots comerciales, indicadores y otras utilidades en MQL5/MQL4, Python, C++ y otros lenguajes de programación modernos para comerciar.
El servicio Freelance en MQL5.com apareció en junio de 2010 y durante sus 14 años de existencia ha ofrecido a los desarrolladores profesionales la oportunidad de ganar mucho dinero. Hasta junio de 2024, se han completado aquí más de 100 000 encargos con un coste total de unos 7 millones de dólares. Durante los últimos 14 años, 54 000 desarrolladores se han encargado de escribir programas comerciales y más de 25 000 clientes han quedado satisfechos con su trabajo. El ingreso estándar de un desarrollador que trabaja activamente como autónomo puede ser de varios miles de dólares al mes. Usted también puede tener las mismas ganancias.
Sus clientes potenciales son millones de tráders que negocian en la plataforma MetaTrader y acceden a Freelance directamente desde el terminal.
Autor: MetaQuotes Software Corp.