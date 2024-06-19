如何在自由职业者服务中通过完成交易员的订单来赚钱

面向算法交易员的自由职业者服务



MQL5 自由职业者是为交易应用程序开发人员提供的专门服务。当交易员需要用 MQL5/MQL4、Python、C++ 和其他现代编程语言开发的定制交易机器人、指标和其他工具应用程序时，他们就会来到这里。

MQL5.com 自由职业者服务于 2010 年 6 月推出，成立 14 年来，为专业开发人员提供了创造利润的机会。截至 2024 年 6 月，该服务迄今已完成超过 10 万个项目，总价值达 700 万美元。

在过去的 14 年中，54,000 名开发人员承担了交易程序的创建工作，而有 25,000 名客户对他们的工作表示满意。在自由职业平台上积极工作的开发人员每月可赚取数千美元。而您也能赚到同样多的钱。

您的潜在客户包括数百万使用 MetaTrader 平台的交易员，因为他们可以直接从终端访问自由职业者服务。













简化的工作流程



该服务提供精心设计的功能，让您可以专注于主要任务：选择合适的订单并提交附有预计截止日期和费用的申请。所有工作流程都在服务范围内进行，确保您的利益得到保护：您从客户那里收到工作，完成它，并在这里获得付款。这种机制既方便又安全，让您能够集中注意力，不会分心。

自由职业者项目分为几个阶段，每个阶段都在系统中记录：





开发人员和客户都必须确认每一个步骤，就订单条款和技术规范达成一致，并最终确定协议。客户账户将自动预留相关资金。

一旦客户接受了交付的解决方案，系统就会自动将预留资金转入开发人员的账户。

所有订单都显示在服务主页上。您可以按创建日期、费用或项目名称对它们进行排序：





选择合适的订单，指定时间表和预算，然后提交申请：









MQL5 社区的所有用户都可以看到当前的工作申请，但所有申请人都是匿名的。每个申请都会显示开发人员评级、已执行订单的统计数据和当前工作量。

不要忘记向下滚动并查看 "类似订单 "部分，因为您可能会在此处找到更合适的订单：





获得卖家身份，来在 MQL5.com 上承接自由职业者订单。申请卖家身份，并开始通过 MQL5 服务赚钱。



您已经知道如何与客户打交道，而且可能已经完成了一些订单。请记住，您不是唯一一个申请自由职业者工作的开发人员。





如何实现收入最大化

定期查看新的工作信息，养成每天监控自由职业者版块的习惯。起价较高的有趣订单总是会吸引许多开发人员，因此延误可能会让您损失大量订单和好几百美元。保持专注！



请确保在您的个人资料中指定您的 MetaQuotes ID，以便及时收到通知。在您的个人资料中添加 MetaQuotes ID 后，您将收到有关重要事件的通知：

私信，包括其内容

在自由职业者服务中与客户对话

您在代码库、文章、市场和信号中发布的信息的状态更改

版主对您在代码库、文章、市场和信号中发表的文章发表评论

有关租用虚拟主机的信息

论坛主题评论和博客评论



代码库新发布和文章公告

自由职业者服务中的新订单通知

您的卖家注册状态通知

许多开发人员专注于英语订单，同时也有其它不同语言的工作信息。要承接此类订单，您可以使用内置翻译器以任何语言进行交流。







完善您的个人资料

写一写你自己 、你的主要技能以及你参与各种项目的情况。

、你的主要技能以及你参与各种项目的情况。 列出你 作为自由职业者的 优势 ，上传一张好的个人照片，并选择一张高质量的封面图片。

作为自由职业者的 ，上传一张好的个人照片，并选择一张高质量的封面图片。 描述以前完成的项目，并在您的信息源中分享有趣的经验。 这些细节会吸引潜在客户的眼球，增加被选中参与个人项目的可能性。







请客户对您的工作给予公正的评价。可以肯定的是，一个执行良好的项目总会得到积极的反馈。这样的评论有助于交易员从众多申请中选择最合适的开发人员。















在自由职业者服务中使用提示

自由职业者服务使用专门的提示帮助您节省与客户进行基本沟通的时间。

我们汇集了经验丰富的自由职业者的建议，并制作了附有插图的简短提示。所有问题和答案均按类别分组，便于搜索。只需点击 "如何...... "按钮，即可获得最常见问题列表，并可按关键字进行搜索。









每个提示都可以在订单页面中直接找到和使用。要在聊天中插入回复，只需点击所需的提示即可。使用这些提示，就可以通过使用现成的解决方案来节省时间。





算法交易自由职业者服务总结



直接接触客户。数百万使用 MetaTrader 平台的交易员可以通过终端找到您，确保订单源源不断。 便捷的工作流程。从提交申请到付款，所有阶段的工作都在服务范围内进行，使流程安全高效。资金自动保留在客户的账户中，并在交付的解决方案验收之后转给自由职业者。 透明度和控制。流程的每一步都会在系统中登记，并由客户和开发人员共同确认，以尽量减少误解。 广泛的订单搜索功能。您可以按创建日期、费用和名称对订单进行排序，以便更轻松地找到合适的任务。 帮助和通知。有关新订单和客户信息的通知可确保您不会错过盈利机会。通过内置翻译器可以使用任何语言与客户交流。

数百名专业 MQL4 和 MQL5 程序员每天完成数十个订单。最成功的自由开发者的收入在 60,000 美元到 220,000 美元之间。













