Harmonic plus Zup Patterns with reveser confirm

Crypto_Forex Indicator "Hammer and Shooting Star pattern" for MT5, No repaint, No delay. - Indicator "Hammer and Shooting Star pattern" is very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects bullish Hammer and bearish Shooting Star patterns on chart: - Bullish Hammer - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish Shooting Star - Red arrow signal on chart (see pictures). - With PC, Mobile alerts. - Indicator "Hammer and Shooting Star pattern" is excellent to combine wit