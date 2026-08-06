Smart Gold Expert Advisor

Smart Gold Expert Advisor — это профессиональный торговый советник с интерактивной графической панелью, разработанный специально для торговли на новостях (преимущественно на инструменте Gold/USD, но может использоваться и для любых других активов). Робот автоматизирует выставление отложенных ордеров по обе стороны от текущей цены, управляет рисками и сопровождает сделку после прорыва.
1. Ключевые возможности и функции.
Интерактивная торговая панель: Полностью визуальный интерфейс прямо на графике терминала. Позволяет управлять всеми параметрами (до выставления ордеров на график, после выставления ордеров можно менять только ВКЛ БУ, ВКЛ ТР, закрыть BUY, SELL и поменять время выхода новости), перетаскивать панель мышкой по экрану, быстро выставлять ордера и закрывать позиции.
Автоматическое выставление отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop): Выставляет ордера на прорыв на заданном расстоянии (Отступ) от текущей цены перед выходом важной новости.
Автоматическое удаление противоположного ордера: Как только один из отложенных ордеров срабатывает и превращается в рыночную позицию, советник мгновенно удаляет второй (противоположный) отложенный ордер, защищая от ложных прорывов в другую сторону.
Интеллектуальный расчет рисков:
Фиксированный лот.
Расчет риска в процентах от депозита (%).
Расчет риска в фиксированной денежной сумме (USD).
Автоматическая синхронизация полей: при изменении Stop Loss пересчитывается объем лота, при неизменном значении выставленного потенциального риска в процентах/деньгах. Если меняем объем лота, неизменным значением остается Stop Loss, пересчитывается значение потенциального риска в процентах/деньгах.
Защита от двойного нажатия: Специальная блокировка кнопки отправки ордеров предотвращает случайное или повторное отправление запросов брокеру.
2. Управление сделками и сопровождение.
Безубыток (БУ): Функция автоматического перевода открытой позиции в безубыток при достижении заданной прибыли в пунктах (Триг), с возможностью указать защитный отступ (Отс).
Трейлинг-стоп (ТР): Динамическое подтягивание защитного стоп-лосса вслед за ценой с заданным стартом и шагом трала.
Опция удаления Stop Loss: Кнопка быстрого отключения или включения выставления Stop Loss при размещении ордеров (УД СЛ). Когда она нажата (окрашивается зеленым цветом), при выставлении отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, после их выставления, сразу удаляет Stop Loss у них. 
Экстренное закрытие: Кнопки быстрого закрытия всех активных позиций типа BUY или SELL в один клик, только выставленные данным советником, другие открытые ордера игнорирует.
3. Работа со временем и новостями.
Двойной часовой пояс: Поддержка ввода времени новости как по времени торгового терминала, так и по локальному времени компьютера с автоматическим пересчетом с учетом смещения часового пояса.
Визуальная вертикальная линия: На графике автоматически строится вертикальная линия в момент выхода новости, подписанная кастомным временем (время на данном компьютере) и временем терминала.
Коррекция цен до новости: Функция автоматической корректировки цен отложенных ордеров незадолго до выхода новости (за указанное количество секунд), чтобы ордера точно соответствовали актуальному спреду и рыночной цене.
4. Информационная панель мониторинга
В реальном времени советник выводит на экран:
Текущий реальный спред и суммарный объем открытых лотов.
Текущую плавающую прибыль с цветовой индикацией (прибыль - синий цвет/убыток - красный цвет).
Текущий статус ордеров/позиций (Buy - Sell) и обратный отсчет времени до выхода новости (До новости).
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Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
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Expert Trade Panel
Oleg Oleinikov
Utilities
Expert Trade Panel — Профессиональная панель ручной торговли и управления рисками **Expert Trade Panel** — это мощный и интуитивно понятный торговый терминал прямо на вашем графике MetaTrader 5. Панель разработана для трейдеров, которым необходим полный контроль над позициями, быстрое исполнение ордеров, автоматический расчет бесубытка и визуальный контроль уровней усреднения. ---   Ключевые возможности  1. Управление в один клик и каскадный Тейк-Профит * **Исполнение сделок:** Мгновенный вх
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