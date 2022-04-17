Fimathe Canal de referencia e zona neutra

5

Esse indicador mede o 1º Canal de referencia e a 1º  Zona Neutra

* configurar o canal macro para verificar a frequencia MAIOR H1 H4 1D

* configurar o canal micro para verificar a frequencia Menor 1M 5M 15M

Como instalar o Indicador fimathe. E uma pré mentoria

tem uma estrategia Secreta bonus nesse video .

assitao o video para enteder as logicas que podemos iniciar com esse indicador.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg54MWVGlJzzKuaEntFbyI4ospQi3Kw2

Reviews 2
claudiaburack
106
claudiaburack 2025.02.03 11:35 
 

Olá Gidione, tudo bem? Baixei para testar e aparece mensagem que o indicador expirou. Agradeço.

Ico Paulo Nogueira
150
Ico Paulo Nogueira 2023.06.10 07:12 
 

TOP TOP TOP! Obrigado mesmo! e Parabens! por favor...no meu mt4 exness nao aparece os canais na config de 1 semana...ja alterei a qt de barras, rane e td mais...nao vai,,,saberia dizer o pq? No mais, novamente, obrigado e parabens

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claudiaburack
106
claudiaburack 2025.02.03 11:35 
 

Olá Gidione, tudo bem? Baixei para testar e aparece mensagem que o indicador expirou. Agradeço.

Ico Paulo Nogueira
150
Ico Paulo Nogueira 2023.06.10 07:12 
 

TOP TOP TOP! Obrigado mesmo! e Parabens! por favor...no meu mt4 exness nao aparece os canais na config de 1 semana...ja alterei a qt de barras, rane e td mais...nao vai,,,saberia dizer o pq? No mais, novamente, obrigado e parabens

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