Color Parabolic Sar

Трендовый цветной индикатор Параболик с подачей сигналов. 

Метод торговли 1 – Обычная покупка/продажа
Этот метод использует Parabolic SAR в качестве простого индикатора покупки и продажи, открывая длинные сделки, когда SAR ниже цены, и короткие сделки, когда SAR выше цены.  Это подход следования за трендом, который обычно запаздывает при входе.  Он хорошо работает на трендовых рынках и валютах, таких как GBPJPY и GBPUSD, но приводит к убыткам на рынках с колебаниями.  Желательно использовать с трендовым фильтром, который устанавливается в следующем методе торговли.

Торговый метод 2: метод стоп
Метод стопа — это известный метод фильтрации периодов диапазона и обеспечения силы преобладающего тренда.  Он используется в основе метода Bunny Girl, и его основным элементом является использование стоп-приказа для входа в сделки вместо рыночных ордеров.  Например: после того, как Parabolic SAR просигнализировал о входе в длинную позицию, разместите стоп-ордер на 20 пунктов выше текущей цены.  Это гарантирует силу тренда и надежность торгового сигнала.  Этот метод приводит к более высокому винрейту и более прибыльным сделкам.  Простой стоп-приказ отфильтровывает многие разворотные сигналы и помогает избежать сигналов, которые являются результатом шума, а не реального тренда.  Обратите внимание, что расстояние между ценой и стоп-приказом должно определяться волатильностью — в волатильных парах используйте большее расстояние.

Торговый метод 3: трейлинг-стоп
Еще одно популярное использование Parabolic — это трейлинг-стоп.  Проблема выхода из сделок является сложной проблемой, которая может быть разницей между выигрышем или проигрышем.  Parabolic — хорошее решение для выхода из сделок.  Когда параболика находится выше цены, закрывайте любые длинные сделки, а когда параболика ниже цены, закрывайте короткие сделки.  Благодаря тому, что учитываются как волатильность, так и время, этот индикатор можно использовать на любой валюте без каких-либо существенных изменений параметров.  Он автоматически соответствует изменяющейся волатильности и приводит к отличным выходам.


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Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
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