Color Parabolic Sar

Трендовый цветной индикатор Параболик с подачей сигналов.

Метод торговли 1 – Обычная покупка/продажа

Этот метод использует Parabolic SAR в качестве простого индикатора покупки и продажи, открывая длинные сделки, когда SAR ниже цены, и короткие сделки, когда SAR выше цены. Это подход следования за трендом, который обычно запаздывает при входе. Он хорошо работает на трендовых рынках и валютах, таких как GBPJPY и GBPUSD, но приводит к убыткам на рынках с колебаниями. Желательно использовать с трендовым фильтром, который устанавливается в следующем методе торговли.



Торговый метод 2: метод стоп

Метод стопа — это известный метод фильтрации периодов диапазона и обеспечения силы преобладающего тренда. Он используется в основе метода Bunny Girl, и его основным элементом является использование стоп-приказа для входа в сделки вместо рыночных ордеров. Например: после того, как Parabolic SAR просигнализировал о входе в длинную позицию, разместите стоп-ордер на 20 пунктов выше текущей цены. Это гарантирует силу тренда и надежность торгового сигнала. Этот метод приводит к более высокому винрейту и более прибыльным сделкам. Простой стоп-приказ отфильтровывает многие разворотные сигналы и помогает избежать сигналов, которые являются результатом шума, а не реального тренда. Обратите внимание, что расстояние между ценой и стоп-приказом должно определяться волатильностью — в волатильных парах используйте большее расстояние.



Торговый метод 3: трейлинг-стоп

Еще одно популярное использование Parabolic — это трейлинг-стоп. Проблема выхода из сделок является сложной проблемой, которая может быть разницей между выигрышем или проигрышем. Parabolic — хорошее решение для выхода из сделок. Когда параболика находится выше цены, закрывайте любые длинные сделки, а когда параболика ниже цены, закрывайте короткие сделки. Благодаря тому, что учитываются как волатильность, так и время, этот индикатор можно использовать на любой валюте без каких-либо существенных изменений параметров. Он автоматически соответствует изменяющейся волатильности и приводит к отличным выходам.



