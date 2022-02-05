TIO Experience

Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов.

Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы.

Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без.

Для Бинарных опционов просто время экспирации.

В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.

Можно настроить расписание работы.

Можно настроить сигналы под любой инструмент.

Есть таймер экспирации.

Есть статистика по сигналам.



