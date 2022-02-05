TIO Experience
- Indicators
- Ihar Tsitou
- Version: 1.7
- Updated: 8 October 2023
Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов.
Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы.
Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без.
Для Бинарных опционов просто время экспирации.
В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.
Можно настроить расписание работы.
Можно настроить сигналы под любой инструмент.
Есть таймер экспирации.
Есть статистика по сигналам.
