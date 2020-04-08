Channel Tracker Simple MTF v2

Níveis de suporte ou resistência formados quando a ação do preço de um mercado reverte e muda de direção, deixando para trás um pico ou vale (ponto de oscilação) no mercado. Os níveis de suporte e resistência podem criar faixas de negociação. O indicador identifica High e Low com base no Período.





Características principais

Um conceito chave da análise técnica é que quando um nível de resistência ou suporte é quebrado, seu papel é invertido. Se o preço cair abaixo de um nível de suporte, esse nível se tornará resistente.





Se o preço subir acima de um nível de resistência, muitas vezes se tornará suporte.

Os níveis de suporte horizontal e resistência são o tipo mais básico desses níveis.

Eles são simplesmente identificados por uma linha horizontal:





O nível de azul no gráfico é o nível de resistência.

O nível vermelho no gráfico é um nível de suporte.





As máximas de suporte e resistência são usados ​​para identificar os níveis-chave onde a tendência do preço tem maior probabilidade de parar e possivelmente mudar de direção.

Pode ser um preço específico ou uma área de preços. A interpretação do grau de significância de um nível depende do período de tempo do trader.





Vantagem

Trabalhando com todos os pares (Forex, Crypto, Índices e commodities)

Trabalhando com todos os prazos.