UpNeyro___









Советник создан для валютной пары EURUSD.

Работает на Н1 таймфрейме.Записывает в папке COMMON бинарные файлы с некоторыми данными и в дальнейшем использует их для дальнейшего открытия сделок,обучаем на прибыльных и убыточных сделках.Для использования советника на VPS нужно либо протестировать его прямо в VPS на истории,либо перенести бинарные файлы из папки COMMON на VSP сервер в такую же папку.либо по желанию запускать без обучения.



При включенном режиме мартингейла работает только тейкпрофит ,стоплосс отключается!Автоматический тейкпрофит,высчитывается по волантильности рынка,отключается при выставлении обычного тейкпрофита больше >0. Возможно удержание позиции на долгий период.Не скальпер,из-за присутствия возможности включения режима мартингейл нужен хеджинговый счет. Использует данные индикаторов IMA и Bolinger. Рекомендуемое плечо 1-200 и выше(в пределах разумного конечно).Не зависит от спреда.Никаких фильтров в коде по времени,только запись тиков в массивы,их анализ и реализация алгоритма.

Не надо класть на счет миллионы,достаточно и 500 баксов.Помните, что за все риски и убытки вы несёте ответственность сами!







Параметры:









Tiks=100; // the number of ticks used //размер массива тиков

Mogic=77777; // universal order number // магик ордера

TakeProfit=0; // expected profit //желаемый профит,если больше 0,то отключается автопрофит

StopLoss=2000; // acceptable loss // допустимый убыток

Koofiesient=500; // the amount of data used //коэффициент данных для принятия решения

LotsFor10000=0.05; //lot for 10000 conventional units // количество лота на 1000 FixedLot = 0.0; // фиксированое значение лота Use_AutoMM=true; // включение автолота ,когда включеный фиксированый отключаеться AutoMM = 7.0; // коэффициент калькулятора автолота



Slippage=5; //slippage //проскальзывание

ProfitAuto=30;// the number of bars for calculating the automatic profit //автоматический профит

DinamicStop=true; //reduction of stops at a loss //уменьшение стопа при убыточности ордера

valuekoltikovohe=1.3; // auxiliary variable low //вспомогательная переменная valuekoltikovtoo=2.5; // auxiliary variable up //вспомогательная переменная

FinishExpert=DeleteFiles;// deleting files after the expert's work //удаление файлов после работы советника

OnMartingel=true;//enabling the martingale system //включение мартингейла

MartinKoof=10; //the coefficient of increasing the lot at the martingale //коофециент увеличения лота при мартингейле и просадке

InpPeriod1=PERIOD_CURRENT; //the period for calculating the profit // количество баров для расчета тейкпрофита











