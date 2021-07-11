UpNeyro

UpNeyro___


Советник создан для валютной пары EURUSD.

Работает на Н1 таймфрейме.Записывает в папке COMMON бинарные файлы с некоторыми данными и в дальнейшем использует их для дальнейшего открытия сделок,обучаем на прибыльных и убыточных сделках.Для использования советника на VPS нужно либо протестировать его прямо в VPS  на истории,либо перенести бинарные файлы из папки COMMON на VSP сервер в такую же папку.либо по желанию запускать без обучения.

При включенном режиме мартингейла работает только тейкпрофит ,стоплосс отключается!Автоматический тейкпрофит,высчитывается по волантильности рынка,отключается при выставлении обычного тейкпрофита больше >0. Возможно удержание позиции на долгий период.Не скальпер,из-за присутствия возможности включения режима мартингейл нужен хеджинговый счет. Использует данные индикаторов IMA  и Bolinger. Рекомендуемое плечо 1-200 и выше(в пределах разумного конечно).Не зависит от спреда.Никаких фильтров в коде по времени,только запись тиков в массивы,их анализ и реализация алгоритма.

Не надо класть на счет миллионы,достаточно и 500 баксов.Помните, что за все риски и убытки вы несёте ответственность сами!


Параметры:


Tiks=100; // the number of ticks used                                             //размер массива тиков
 Mogic=77777; // universal order number                                       // магик ордера
 TakeProfit=0; // expected profit                                                   //желаемый профит,если больше 0,то отключается автопрофит
 StopLoss=2000;   // acceptable loss                                             // допустимый убыток
 Koofiesient=500; // the amount of data used                             //коэффициент данных для принятия решения
 LotsFor10000=0.05; //lot for 10000 conventional units             // количество лота на 1000                                                                                                       FixedLot = 0.0;                                                                           // фиксированое значение лота                                                                                      Use_AutoMM=true;                                                                    // включение автолота ,когда включеный фиксированый отключаеться                                AutoMM = 7.0;                                                                          // коэффициент калькулятора автолота


 Slippage=5; //slippage                                                                                                     //проскальзывание
 ProfitAuto=30;// the number of bars for calculating the automatic profit                  //автоматический профит
 DinamicStop=true; //reduction of stops at a loss                                                        //уменьшение стопа при убыточности ордера
 valuekoltikovohe=1.3; // auxiliary variable low                                                         //вспомогательная переменная                                              valuekoltikovtoo=2.5; // auxiliary variable up                                                           //вспомогательная переменная

 FinishExpert=DeleteFiles;// deleting files after the expert's work                        //удаление файлов после работы советника
 OnMartingel=true;//enabling the martingale system                                              //включение мартингейла
 MartinKoof=10; //the coefficient of increasing the lot at the martingale             //коофециент увеличения лота при мартингейле и просадке
InpPeriod1=PERIOD_CURRENT; //the period for calculating the profit                 // количество баров для расчета тейкпрофита

                                                                                                                  



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NorthEastWay MT5 it is a fully automated “pullback” trading system, which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. Timeframe: M15 Base currency pairs: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD  Additional pairs: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD After buying EA, be sure to write to me in private messages, i will add
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium is an All-in-One Tool  created based on extensive training on common trading strategies in order to automate those strategies and calculations . (designed and programmed by Jason Kisogloo) Fe atures: 19 Individual Signals - Each one of these signals can be biased in a neural network style configuration to constitute the final / overall result. Each signal has its own settings to be customised or optimised if needed. Comprehensive On Screen Display - Six snap away Panels
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experts
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
More from author
Take it and run
ALEKSANDR IVANOV
Experts
Take it and Run: multi-Currency scalping expert Advisor! The algorithm embedded in the EA reacts to the frequency of price fluctuations and instantly reacts to an unexpected decline or rise.Does not use martingale, averaging, or other dangerous strategies.Like all scalping expert advisors, I do not recommend setting the maximum spread greater than 15.Checked for GBPUSD and EURUSD. Works only with pending orders.Trailing for both pending and open orders. Advisor settings: StartHour: the Start
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Experts
Boris- Полностью автоматический ,агрессивный советник основанный на математических расчетах, написанный специально под валютную пару EUR/USD. Период H1. Советник использует свой автоматический виртуальный стоплосс и тейкпрофит !  Ваш брокер не будет видеть ,задерживать модификацию,забыть поставить стоп и так далее. Тестировать рекомендую только с качеством 100% тиков у брокеров дающих реальные котировки. Входные параметры:  Magic=77777; - Магик ордеров  StartHour=1;  - Час начала Торговли  En
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