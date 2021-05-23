SystZ Trend Lines
- Indicators
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- Version: 1.3
- Updated: 30 May 2021
Помощник для торговой системы SystZ. Чертит трендовые линии по соседним экстремумам зигзага. Условие для линии сопротивления - правый должен быть ниже левого. Для линии поддержки - правый выше левого. Не допускается, чтобы между экстремумами, по которым проводится трендовая линии были другие. Экстремумы, удовлетворяющие этим условиям, отмечены символом фрактала. Закрытие свечи за линией - сигнал для открытия позиции.
Helps identifying chart patterns