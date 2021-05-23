SystZ Trend Lines

Помощник для торговой системы

. Чертит трендовые линии по соседним экстремумам зигзага. Условие для линии сопротивления - правый должен быть ниже левого. Для линии поддержки - правый выше левого. Не допускается, чтобы между экстремумами, по которым проводится трендовая линии были другие. Экстремумы, удовлетворяющие этим условиям, отмечены символом фрактала. Закрытие свечи за линией - сигнал для открытия позиции.