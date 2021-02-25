Quant Trade Freedom All Market
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- Version: 3.0
- Updated: 25 February 2021
- Activations: 5
O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ?
QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira.
Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS?
QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um TRADER humano.
O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET entra e sai 100% automaticamente das negociações.
O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e médias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.
O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.
O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET lê todas as notícias econômicas em diversos países de todos os continentes para identificar o impacto no mercado e decidir o melhor momento de operar.
Quanto dinheiro posso ganhar?
Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno médio conforme ativo.
No FOREX de 0 até 7 % A.M operando de 250 USD até 100k USD.
No Mini Índice de 0 até 3 % A.M operando de 1000 BRL até 100k BRL.
No Mini Dólar de 0 até 10 % A.M operando de 1000 BRL até 100k BRL.
Aqui estão as principais funções que o QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET pode realizar:
✅ Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;
✅ Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;
✅ Sistema de robô de alto desempenho;
✅ Lucro em mercados de alta ou baixa;
✅ Executa automaticamente a estratégia de negociação;
✅ Minimização do risco através da diversificação de ativos e gestão de risco;
✅ Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;
✅ Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;
✅ Robô de negociação quantitativa;
✅ Leitura e análise do impacto das notícias no mercado;
ESTRATEGIAO QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET verifica a tendência no (s) ativo(s) com correlação positiva ou negativa ao ativo base (quando negocia FOREX) no mercado brasileiro analisa somente a tendência no ativo. Através de uma análise quantitativa o robô identifica a probabilidade e chance de o mercado seguir numa tendência de alta ou baixa, filtra notícias de forte impacto e aguarda o melhor momento para enviar ordens de compra ou venda no(s) ativo(s) analisado(s), quando o TRADE atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações