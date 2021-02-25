Quant Trade Freedom All Market

O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ?

QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira.

Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS?

QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um TRADER humano.

O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET entra e sai 100% automaticamente das negociações.

O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e médias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.

O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.

O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET lê todas as notícias econômicas em diversos países de todos os continentes para identificar o impacto no mercado e decidir o melhor momento de operar.

 

Quanto dinheiro posso ganhar?

Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno médio conforme ativo.

No FOREX de 0 até 7 % A.M operando de 250 USD até 100k USD.

No Mini Índice de 0 até 3 % A.M operando de 1000 BRL até 100k BRL.

No Mini Dólar de 0 até 10 % A.M operando de 1000 BRL até 100k BRL.

 

Aqui estão as principais funções que o QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET pode realizar:

Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;

Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;

Sistema de robô de alto desempenho;

Lucro em mercados de alta ou baixa;

Executa automaticamente a estratégia de negociação;

Minimização do risco através da diversificação de ativos e gestão de risco;

Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;

Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;

Robô de negociação quantitativa;

Leitura e análise do impacto das notícias no mercado;

ESTRATEGIA

O QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET verifica a tendência no (s) ativo(s) com correlação positiva ou negativa ao ativo base (quando negocia FOREX) no mercado brasileiro analisa somente a tendência no ativo. Através de uma análise quantitativa o robô identifica a probabilidade e chance de o mercado seguir numa tendência de alta ou baixa, filtra notícias de forte impacto e aguarda o melhor momento para enviar ordens de compra ou venda no(s) ativo(s) analisado(s), quando o TRADE atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações


Recommended products
FiveStarFX Scalp Machine
Adam Shareef Mohamed
Experts
FiveStarFX Scalp Machine Precision. Speed. Control. FiveStarFX Scalp Machine is a professional-grade M1 scalping system built for traders who demand speed, structure, and intelligent risk control. Designed around pure price action, the EA executes trades on every confirmed M1 candle close and manages each position with advanced protective logic. This is not a random scalper. This is a structured execution engine.
EA B10 Mini Indice
Marcus Vinicius Juste Belizario
Experts
723% de lucro desde Janeiro de 2021 até Agosto de 2021 Opera exaustões de preço, detectando momentos de sobrecompra ou sobrevenda do ativo para o dia. Parametrizado para abrir apenas 1 ordem por dia, diminuindo sua exposição e com pouco custo de taxas de corretagem de sua corretora. Assertividade de 69% em suas operações. Rendimento médio mensal de 14,6% de 01/01/2018 até 2022 Investimento mínimo recomendado : R$2.000,00 para 1 mini contrato. Parâmetros prontos para rodar no mini índice futuro
Bitcoin Nova Aggressive Trend
Kenichiro Sakamoto
Experts
BITCOIN NOVA EA — Aggressive BTCUSD H4 Trend (High Risk) IMPORTANT — attach the EA to a BTCUSD H4 chart. The strategy reads that timeframe; on any other chart it will simply place no trades. If you are testing the free demo in the Strategy Tester, set the symbol and timeframe to BTCUSD H4 or you will see zero trades. IMPORTANT RISK WARNING: This is an AGGRESSIVE, high-risk product. It uses a large default risk per trade (RiskPercent = 10, MaxLot 50) with aggressive compounding on BTCUSD. In te
Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/91340 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistant — Manual Trade Manager (MT4) This version is MANUAL-ONLY. The EA does not open the first trade. You place entries yourself; the EA manages them: dynamic averaging grid, adaptive TP from average price, trailing, multipairs What it is Assistant (Manual) is a trade manager for manual traders. You control entries; the EA automates position management and risk. It adds pe
EA Pause Manager
David Enrique Barrera Moncayo
4.33 (6)
Utilities
EA Pause Manager — Your Smart Risk Guard & Scheduler (MT5) What It Does Stops conflicting trades before they happen , based on active market positions and, optionally, pending orders. Pauses or resumes your EAs automatically based on: A simple leader rule : the first EA to trade becomes the leader and blocks the rest. A time schedule you define — now configurable per EA. For example, you can run one EA during the day session and another EA overnight. Optionally cleans up after simultaneous openi
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (3)
Experts
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565 Public channel :  https://www.mql5.com/
NeonCircle
Ivan Zhigalov
Experts
NeonCircle This Expert Advisor (EA) is the culmination of my 10+ years of trading experience, offering a straightforward yet effective trading system optimized for the M15 timeframe on the following currency pairs: AUDCAD , AUDNZD , and NZDCAD . While these pairs are pre-optimized, feel free to adjust the settings for any additional instruments you wish to trade. THE SETTINGS FOR THIS EA ARE ATTACHED IN THE FIRST COMMENT!!! Trading Strategy Overview The EA operates without the use of indicators
Grab of GBP
Vladlens Romanovs
Experts
Product Name: GRAB (GBPUSD) Precision-Tuned for the "Great British Pound". Designed for Aggressive Compounding. GRAB is not a generic multi-currency EA. It is a specialized algorithmic engine optimized specifically for GBPUSD . The Pound is famous for its explosive volatility and unique "London Fake-out" patterns, and this system is calibrated to exploit exactly those behaviors. It activates only during the two most liquid moments of the Forex day—the London Open and the New York Open —to captur
La Medusa
Sami Triki
Experts
To discover the MAGIC of this EA: 1- Download the  Demo 2- Backtest it with an initial capital of 100$ on any JPY pair (it works best with USDJPY ) on a 1min Timeframe . 3- Select a period of minimum 3 years  (not necessarily the last 3 years) for the backtest. YOU WILL NOT BELIEVE THE RESULTS!!! You can find the results of my backtests in the screenshots I uploaded. This strategy exploits JPY pair volatility, utilizing tight risk and trade management to maximize gains from impulsive movements w
SuperScalping EA Updated
Kamal Kanwal
Experts
SUPER SCALPING EA – Professional Gold Scalping Expert Advisor (UPDATED VERSION) SUPER SCALPING EA   is a precision-engineered scalping Expert Advisor for   XAUUSD (Gold)   , designed to trade fast market movements using structured price-action logic and strict risk management. The EA focuses on   high-probability breakout setups , combining swing-based entries, pending orders, and automated trade management to operate efficiently during defined trading hours. NEW FEATURES IN THIS UPDATED VERSION
VelocityTrend Pro
Raza Khan
Experts
VelocityTrend Pro is an automated trading solution designed to capture momentum shifts in any market. Built with a "strict" coding standard for maximum reliability, this EA manages the entire trade lifecycle from signal detection to exit . Sophisticated Math: Features a custom manual TEMA calculation engine to ensure the EA functions even if standard library indicators are missing . Smart Position Management: Automatically detects existing positions to prevent over-leveraging and closes opposite
FREE
GoldFlux AI
Marius Ovidiu Sunzuiana
Experts
GoldFlux AI is a next‑generation trading system engineered exclusively for GOLD (XAUUSD) and optimized for the M5 timeframe . Every component of its architecture is built around the unique volatility, liquidity cycles, and micro‑structure behavior of gold, allowing the bot to operate with exceptional precision in short‑term market conditions. ***This shall be a launch temporary price, after a while price will increase considerably.*** Powered by advanced AI‑driven mathematical models , the syst
GOLD Trending EA
Ka Chun Hau
Experts
GOLD Trending EA MT5 (M5) This Expert Advisor is designed for automated trading on XAUUSD (M5 timeframe). It uses a trend-following approach with defined entry conditions, profit management, and risk controls. The description provides full transparency: no results are hidden. Backtest data includes both profitable and losing periods to show realistic behavior. Backtest Results (2025 Full Year) These are results from the Strategy Tester using real-tick data (99.9% modeling quality). Backtest per
Apex Trend Engine
Thiago Balonyi Candal Da Rosa
Experts
Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
Omnitron Prime
Napat Puangjunkum
Experts
FOREX OMNITRON PRIMEThe Ultimate Multi-Strategy Mecha Core Engine Forex Omnitron Prime  is a fierce, institutional-grade trading robot engineered for one singular purpose: Dominate the multi-currency market with adaptive precision.- Designed as a robotic warrior ("Omnitron"), it integrates 3 powerful standalone strategies into a single synchronized core. Unlike traditional systems, it doesn't rely on dangerous recovery methods like Martingale or Grid. Every single trade is protected by an iron-
Search light mini
Kazuya Koizumi
Experts
This EA trades CFD stocks (mainly NASDAQ stocks such as Amazon, Google, and Netflix) without using martingale or Bollinger band strategies. Entry points are determined based on local chart fluctuations, with the aim of long-term stable operation. An initial margin of 1000 USD or more is recommended. Features: Entry points are determined based on the following criteria: - Down → Down → Current fluctuation greater than the reference value = BUY entry - Up → Up → Down → Up + Current fluctuation g
FREE
QuantumAlgo Gold XAUUSD
Husain Haider Zaidi
4 (4)
Experts
QuantumAlgo Gold Scalper EA — AI-Driven XAUUSD Expert Advisor for MetaTrader 5 A precision-engineered Gold scalping robot for XAUUSD on the M1 timeframe. Built around an adaptive multi-layer signal engine, hard stop-loss protection, and disciplined risk management — no grid, no martingale, no averaging . MT5 Version (this listing) · Prop Firm Set: Available on request after purchase Set Files & User Guide: Contact me via private message after purchase Why Traders Choose QuantumAlgo Gold Scalper
Nexus Hedg EA
Mohammed Kaddour
5 (1)
Experts
EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. Nexus hedg ea  is an EA that work with hedge strategy.It can trade Crypto, Forex pairs, Metals, Indice but need your optimize. Fully automatic adviser, with a system for recovering from losses.  This EA not use anything indicator for entries. Just use math logical. Features : No risk for
EA Snowball WIN
Gustavo Da Silva Povodeniak
Experts
ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO: Este EA foi projetado para operar tendências no IBOVESPA MINI, entretanto, é possível operar em qualquer ativo. A tendência é definida de acordo com relação preço e Média Móvel, totalmente configurável pelo usuário. Uma tendência de alta se configura quando existem "X" barras acima da Média Móvel, que ainda não tenham tocado na Média Móvel. O mesmo vale para uma tendência de baixa, porém com as barras abaixo da Média Móvel. Depois de "X" barras sem tocar a Média Móvel,
Predator On Steroids
Dragan Drenjanin
Experts
Predator On Steroids is a robust and highly adaptive Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, engineered for consistent performance across all timeframes and a wide range of financial instruments. The robot is designed to open trades with high frequency using market, stop, or limit orders (order type is fully customizable by the user). One of its most powerful features is the ability to automatically adapt its trading strategy to the specific instrument being traded. For example: On metals → it act
RSI B2 Spiri t
Chiebuka Emmanuel Akam
Experts
On Purchase,reach out to me with your chosen trading pair for optimized set file and for EA inputs manual Built for Traders Who Trade With Targets, Discipline & Precision. Prop firm challenges aren't won by taking more trades. They're won by taking the right trades — with strict risk control, clean execution, and a system that stops when the rules say stop. RSI B-2 Spirit EA was built for exactly that. This is not a basic one-signal RSI robot. It's an advanced multi-strategy adaptive RSI tradi
BreakoutMatrix Pro
Nadjib Amari
5 (2)
Experts
BreakoutMatrix Pro — Institutional-Grade Breakout System BreakoutMatrix Pro is an automated, institutional-grade breakout trading system designed to capitalize on market momentum. While it is highly optimized as a Gold (XAU/USD) trading machine, its universal architecture allows it to adapt to any major symbol. Forget endless optimization. The core strategy relies on a single master input: The Volatility Scale Factor . Backtest Highlights (Jan 2025 – March 2026) - XAUUSD 1H - Screenshots atta
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Pip Titan Gold Trader Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Gold Trader Pro 2.0 is an advanced expert advisor (EA) specifically designed for trading XAU/USD (Gold). Combining cutting-edge algorithms with robust risk management tools, this EA enables precision, safety, and adaptability for traders in volatile gold markets. Key Features : Optimized for XAU/USD : Tailored to capitalize on gold's high volatility and strong trends. News Filter : Protects your account by avoiding trades during high-impact news events. Entry Protections : Maximum Spr
SMC Trend Master EA PRO
Kirill Kirillov
Experts
SMC Trend Master EA PRO — Professional Smart Money Trading System Advanced Expert Advisor combining Trend Breakout Strategy with Smart Money Concept (SMC) confirmation. Developed and optimized for GOLD (XAUUSD) with excellent results on Forex majors. STRATEGY OVERVIEW The EA identifies strong trend breakouts and confirms entries using institutional trading zones: • **Order Blocks** — areas where smart money placed orders. • **Fair Value Gap
Xau Sovereign AES Mech
Napat Puangjunkum
Experts
Xau Sovereign AES MechAES Exploiter - Trade the exact moments when institutional algorithms are forced to reboot. Xau Sovereign AES Mech  is an ultra-premium Expert Advisor built purely around the Algorithmic Exhaustion Syndrome (AES)- theory. Institutional High-Frequency Trading (HFT) bots have calculation limits. When the market experiences erratic volatility and volume drops, these algorithms become confused and enter a temporary "Standby" mode. Our AI-driven engine waits patiently for this
Dow Dominator
Albi Zeka
Experts
Introducing “ Dow Dominator ” , a US30 trading bot released in the markets after some times testing it in the background.  The bot uses stop loss and take profit, NO MARTINGALE and NO GRID system is used . SUPPORT : JOIN OUR PUBLIC CHAT LIVE SIGNAL The price will increase every 5 purchases by $50. About setup:  Required Balance : Minimum required balance is $150 Timeframe:  Timeframe recommended for this strategy is 15 minutes (m15)  Broker : Make sure to use broker with low spread for the be
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Experts
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the graph with the values ​​it incorporates by default. ACCOUNT: - This AE has been optimized to work on a STANDARD account - This AE is suitable for accounts of 3,000 USD - Default settings suitable for EUR/USD (any Timeframe) DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it mi
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.43 (7)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.89 (35)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (31)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (142)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (8)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.54 (26)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Lizard
Marco Scherer
4.09 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.8 (25)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 16th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.45 (135)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.87 (15)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (508)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
More from author
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Auto Trade Quant Freedom News
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM NEWS” ? QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar F0rex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um TRADER humano. O QUANT TRADE FREEDOM NE
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
CRIANDO OPORTUNIDADE COM ROBÔ INVESTIDOR O curso “Criando Oportunidade com Robô Investidor” é destinado para pessoas que acreditam serem capazes de gerar suas próprias oportunidades no mercado digital , através da programação de sistemas automatizados você será capaz de criar seus próprios robôs e executar suas operações operando seu próprio capital ou de terceiro, além de descobrir onde e como vender seus robôs.
Rambo tres
Renan De Souza Quinelato
Experts
Looking to boost your financial market results? The EA Mini Index is the answer. Tested and enhanced since 2000, this expert advisor offers operations on the M5 chart, with an initial balance of R$ 1,000 and an impressive net profit of R$ 420,000 until 2023, maintaining a drawdown of only 8.96%. Seize this unique opportunity to increase your profitability and operate more effectively.
Filter:
No reviews
Reply to review