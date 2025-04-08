EA B10 Mini Indice

723% de lucro desde Janeiro de 2021 até Agosto de 2021


Opera exaustões de preço, detectando momentos de sobrecompra ou sobrevenda do ativo para o dia.

Parametrizado para abrir apenas 1 ordem por dia, diminuindo sua exposição e com pouco custo de taxas de corretagem de sua corretora.

Assertividade de 69% em suas operações.

Rendimento médio mensal de 14,6% de 01/01/2018 até 2022

Investimento mínimo recomendado : R$2.000,00 para 1 mini contrato.


Parâmetros prontos para rodar no mini índice futuro.


**RENDIMENTO PASSADO NÃO É GARANTIA DE RENDIMENTO FUTURO, NÃO GARANTIMOS RETORNO FUTURO. RENDA VARIÁVEL ENVOLVE RISCOS.**

Entre 74-89% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs. Você deve considerar que entende como os CFDs funcionam e se pode correr o alto risco de perder seu dinheiro.


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