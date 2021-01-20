Eurusd h1 victor EA

Robot EURUSD H1 VICTOR 1


Este Robot abre ordenes con alta presicion, cada promedio unas dos semanas, son entradas pocas pero altamente precisas. 

Con un respectivo Stop loss y Take Profit. Abre solo de a una por vez. 

El lotaje del robot va aumentando por cada 1000 dolares el automáticamente incrementa el lotaje lo que lo hace aun mas exitoso. 

Sirve para Eurodolar en H1.  Queda el vídeo en youtube por si desean observar el backtesting: https://youtu.be/oBoO5O8s1F0

Y lo descargan en demo para que lo prueben y hagan backtesting.


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