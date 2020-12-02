Cluster Search
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
TClusterSearch - индикатор для поиска кластеров согласно заданным критериям. Для работы индикатора требуются реальные биржевые обьемы.Основная функциональность
- Поиск и визуализация кластеров с обьемом, задаваемым фильтрами (до трех). Для каждого фильтра можно задать свой цвет.
- Поиск и визуализация кластеров с дельтой большей значения задаваемым фильтром
- Поиск и визуализация кластеров по бид/аск согласно фильтру
- Возможность фильтровать кластера в зависимотсти от его положения относительно бара/свечи. Например, в теле или в хвосте бара/свечи
- Оповещения по емейл, алерту, push notifications или звуковое оповещение при появлении новых кластеров.
Настройки индикатора
- HistoryBars - количество баров в истории для поиска кластеров
- SearchType - что ищем - обьем, дельту или бид/ask
- PriceLocation - поиск в теле, хвосте или по всему бару/свече
- FirstVolumeFilter - первый фильтр обьема
- FirstVolumeColor - цвет кластера для первого фильтра
- SecondVolumeFilter - второй фильтр обьема
- SecondVolumeColor - цвет кластера для второго фильтра
- ThirdVolumeFilter - третий фильтр обьема
- ThirdVolumeColor - цвет кластера для третьего фильтра
- DeltaFilter - фильтр по дельте
- BidAskFilter - фильтр по бид/ask
- AskColor - цвет аска
- BidColor - цвет бида
- AlertsOn - вкл/выкл оповещения
- AlertsMessage - вкл/выкл алерты
- AlertsSound - вкл/выкл звуковые оповещения
- AlertsNotify - вкл/выкл push notifications
- AlertsEmail - вкл/выкл оповещения на емейл
- AlertsSoundFile - название файла для звукового оповещения
- SendTimeInfoAsTimeLocal - использование локальное время в оповещении или время терминала