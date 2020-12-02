Cluster Search

TClusterSearch - индикатор для поиска кластеров согласно заданным критериям. Для работы индикатора требуются реальные биржевые обьемы.

Основная функциональность

  • Поиск и визуализация кластеров с обьемом, задаваемым фильтрами (до трех).  Для каждого фильтра можно задать свой цвет.
  • Поиск и визуализация кластеров с дельтой большей значения задаваемым фильтром
  • Поиск и визуализация кластеров по бид/аск согласно фильтру 
  • Возможность фильтровать кластера в зависимотсти от его положения относительно бара/свечи. Например, в теле или в хвосте  бара/свечи
  • Оповещения по емейл, алерту, push notifications или звуковое оповещение при появлении новых кластеров.

Настройки индикатора

  • HistoryBars - количество баров в истории для поиска кластеров           
  • SearchType - что ищем - обьем, дельту или бид/ask             
  • PriceLocation - поиск в теле, хвосте или по всему бару/свече               
  • FirstVolumeFilter  - первый фильтр обьема  
  • FirstVolumeColor   - цвет кластера для первого фильтра     
  • SecondVolumeFilter  - второй фильтр обьема   
  • SecondVolumeColor  - цвет кластера для второго фильтра     
  • ThirdVolumeFilter  - третий фильтр обьема    
  • ThirdVolumeColor  - цвет кластера для третьего фильтра                    
  • DeltaFilter - фильтр по дельте      
  • BidAskFilter - фильтр по бид/ask
  • AskColor - цвет аска            
  • BidColor  - цвет бида            
  • AlertsOn - вкл/выкл оповещения           
  • AlertsMessage - вкл/выкл алерты
  • AlertsSound  - вкл/выкл звуковые оповещения
  • AlertsNotify  - вкл/выкл push notifications          
  • AlertsEmail   - вкл/выкл  оповещения на емейл                    
  • AlertsSoundFile  - название файла для звукового оповещения      
  • SendTimeInfoAsTimeLocal - использование локальное время в оповещении или время терминала

Video Cluster Search
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Andrei Kossarev
Utilities
MTSBSPanel is a multifunctional trading panel with an integrated risk manager. Main features of the trading panel Placement of pending orders directly from the chart with the ability to divide a position into multiple orders Opening by market in one click with the ability to divide a position into multiple orders Risk management: risk per trade and per day Dynamically calculated lot depending on the specified risk per trade Brief information on the account, result of trades for the day, week, m
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