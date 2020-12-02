Cluster Search

Открытый интерес (количество открытых позиций) – это количество активных контрактов по фьючерсу. Обычно анализируют не сам открытый интерес, а его изменение. Часто используется трейдерами в дополнение к объему для более полного понимания рыночной ситуации. MetaTrader транслирует открытый интерес со срочного рынка, но не сохраняет его в истории. Поэтому пока единственный вариант, на котором строится большинство подобных индикаторов – это сохранение истории в файл с его последующим воспроизведение