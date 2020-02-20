Open Interest for tester MT5

Открытый интерес (количество открытых позиций) – это количество активных контрактов по фьючерсу. Обычно анализируют не сам открытый интерес, а его изменение. Часто используется трейдерами в дополнение к объему для более полного понимания рыночной ситуации.

MetaTrader транслирует открытый интерес со срочного рынка, но не сохраняет его в истории. Поэтому пока единственный вариант, на котором строится большинство подобных индикаторов – это сохранение истории в файл с его последующим воспроизведением на графике. Данный индикатор использует ту же технологию, но обладает рядом важных преимуществ:

  1. Индикатор изначально проектировался для использования в тестере стратегий. Поэтому наряду с обычным использованием индикатора для ручной торговли, индикатор корректно работает во всех режимах тестирования («все тики», «реальные тики», «OHLC на 1М», «По ценам открытия»). В режиме тестера программа моделирует свечи по ранее записанным в файл данным.
  2. Запись истории ведется с интервалом 1 секунда. Это позволяет в тестере видеть и учитывать при формировании торговой стратегии изменение открытого интереса на минимальных, но ключевых временных отрезках. Например, можно отследить, как менялся ОИ при входе в рынок или выходе из рынка крупного игрока (то есть, открывал ли он новые позиции или выходил из старых, и на каком ценовом диапазоне); что происходило с ОИ при пробое уровня и срабатывании стопов и т.д.
  3. Запись в файл и чтение из файла возможно на любом таймфрейме. При изменении таймфрейма индикатор пересчитывается и продолжает запись.
  4. Возможность одновременного чтения / записи индикаторами, работающими на разных таймфреймах одного символа, с разных роботов, в том числе, из разных терминалов. Файлы хранятся в общей папке и предоставлены для работы всем терминалам. При этом каждый запущенный индикатор не заменяет существующий файл своими данными, а «вклеивает» в файл недостающие данные, что не дает затереть информацию, записанную другим вариантом индикатора и повышает надежность записи.
  5. Возможность перед покупкой проверить работу индикатора на тестовых, ранее записанных файлах, выложенных в разделе «Обсуждение»
  6. Возможность оптимизации советников, использующих индикатор, в облачной сети MQL5 Cloud Network при правильной передаче файла (подробнее – в «Обсуждении»).

Работа возможна в 3-х режимах:

  • обычный режим индикатора для ручной торговли.
  • вызов из советника.
  • работа в тестере (самостоятельно или при вызове из советника). В этом случае индикатор моделирует свечи графика открытого интереса. Точность воспроизведения истории – до 1 секунды.

Индикатор РАБОТАЕТ:

  • на срочном рынке FORTS.
  • на любом другом рынке, для которого в режиме он-лайн транслируются значения открытого интереса.

Индикатор НЕ РАБОТАЕТ:

  • на SPOT-рынке
  • на рынке FOREX.
  • на мобильных устройствах и в облаке (VPS).
  • не гарантируется работа на демо-счетах (зависит от брокера).
  • не гарантируется работа на склейках фьючерсов (зависит от брокера).

Запись данных в файл производится при деинициализации индикатора:

  • при отключении индикатора с графика.
  • при выключении терминала.
  • при смене символа / таймфрейма.
  • при изменении ценовой истории (терминал автоматически перезапускает все индикаторы).

Следует помнить, что при некорректном выключении терминала (перезагрузка компьютера, отключение терминала через диспетчер задач и пр.) история не сохранится в файл.

Параметры:

  • Save_History – записывать историю в файл (рекомендуется)

Индикаторные буферы:

0 – открытие, 1 - максимум, 2 – минимум, 3 – закрытие, 4 – цвет.

Рекомендую перед покупкой индикатора скачать демо-версию и проверить ее работу на тестере стратегий. Поскольку работа демо-версии не возможна на реальном графике, и запись будет не доступна, в обсуждении выложу файлы с записанной мной историей с 22.05.2018 по 21.06.2018. Их нужно положить в общую папку терминалов (“Common\Files\Open_Interest\”) и поверить работу индикатора. Подробнее – в «Обсуждениях».

Покупатели индикатора в качестве бонуса получат записанную мной историю с 22.05.2018 по актуальную дату. Не гарантирую 100% качество истории. Файлы записываются мной для личного использования и поставляются «как есть».

Recommended products
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
Indicators
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
AstraQuant Smart Liquidity AI
Prabir Sarkar
Indicators
AstraQuant Smart Liquidity AI AstraQuant Smart Liquidity AI is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who want a cleaner and more structured way to understand market behavior. Instead of depending on simple arrows or basic crossover systems, the indicator focuses on liquidity sweeps, momentum behavior, volatility conditions, and multi-timeframe alignment to help traders read the market with better clarity. Many traders struggle because charts become overloaded with indicators
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicators
Indicator for determining flat and trend. If the price is below any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a sell zone. When purchasing this version of the indicator, MT4 version for one real and one demo account - as a gift (to receive, write me a private message)! If the price is above any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a buy zone. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 If the price is between two lines or in the zone of
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Market Profile Suite
Muhammad Minhas Qamar
Indicators
Developed by MMQ —  Market Profile Suite   Was: $79 Now: $59 A comprehensive Market Profile indicator for MetaTrader 5 that visualizes price distribution through TPO (Time Price Opportunity) analysis. The implementation draws from concepts presented in Jim Dalton's "Mind Over Markets," providing traders with tools to understand market structure, value areas, and volume distribution across multiple timeframes and session configurations. Links [ Documentation  |  Video  | More ] Feature Highlight
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicators
Smart DOM Tick Flow is a proprietary intraday indicator combining an adaptive SmartDOM, tick-flow analysis, spectral evaluation of price movement, market-activity levels, and multi-layer trade-signal confirmation. The core element of the indicator is SmartDOM: a dynamic map of price-balance movement and activity distribution across price levels. It helps reveal not only the direction of price movement, but also the internal structure of the current market auction—where participation is concentr
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
TradeAQ
Guo Sheng Zhao
Indicators
LuoMo Volume & Price Structure 8.98 A multi-function chart indicator for   MetaTrader 4 and MetaTrader 5 , designed to display key volume, volatility, sentiment, and price-structure information directly on the main chart. Main Features Volume and price-based Support & Resistance Volume spike and exhaustion signals ATR volatility expansion alerts Volume Profile with HVN and LVN Bullish and bearish sentiment distribution Developing or fixed POC VAH and VAL levels Supply and Demand zones Volume-wei
Volumen Profile High Professional
Dennis Kramer
Indicators
Volume Profile for MetaTrader 5 Price movement alone does not explain where the market is actually traded . What matters is where volume is built and how these areas shift over time. This Volume Profile displays the volume distribution directly on the chart , making it clear which price levels were accepted by the market and where rejection occurred. This allows structurally relevant zones to be identified and integrated into individual decision-making processes. The tool is designed for high pe
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicators
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Indicators
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indicators
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicators
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
Indicators
Footprint is an indicator for order flow and volume analysis. It helps identify market structure at the cluster level, find key zones with increased activity, and work with filters directly on the chart without constantly opening the settings window. Footprint Indicator Features cluster-based Bid x Ask and Delta charts; on-chart control panel; sliders for filter adjustments; Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; side market profile; cumul
Volume Profile Canvas
Mauro Italo Gaspari
Indicators
Volume Profile Canvas - Professional Volume Profile Indicator for MetaTrader 5 DESCRIPTION Volume Profile Canvas is a professional volume profile indicator for MetaTrader 5 that renders directly on the chart using a high-performance Canvas engine. It calculates and displays the volume distribution across price levels, identifying the Point of Control (POC), Value Area High (VAH) and Value Area Low (VAL) in real time. This is a pure analysis tool. It does not trade. It gives you an instant vi
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicators
Tape Hunter – Your Effort vs Result Radar on MT5 Tape Hunter is the ultimate indicator for traders wanting to see the real game behind prices on MetaTrader 5. It clearly and intuitively shows the aggressive buy and sell volume based on the POC (Point of Control), giving you the ability to visualize market effort and actual results in each candle. ️ Why does it matter? Not all volume leads to movement! Tape Hunter highlights whether the effort (aggressive volume) is effectively moving th
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
Arrow Hunter Master
Vitalii Kondratiuk
Indicators
Indicator for trend trading Doesn't redraw The algorithm uses reliable and proven time indicators It is recommended to use with common manufacturer's filters as resistance support levels Or standard Bollinger Bands or ZigZag indicators It can also be combined with the RSI indicator to determine whether a currency pair or index is overbought or oversold. The indicator is designed to work on small timeframes from m1 to m15
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
Indicators
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicators
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Indicators
Onnyx Indicator is a non-repainting supply and demand analysis indicator for MetaTrader 5. It identifies confirmed swing-based zones, scores their quality, and displays clear BUY and SELL signals directly on the chart. MAIN FEATURES • Supply and demand zones based on confirmed price swings • ATR-adaptive zone width for changing market volatility • Zone quality displayed as a percentage inside each zone • Clear BUY and SELL arrows with enlarged signal markers • Closed-candle signal logic designed
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicators
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whips
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicators
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategy Pro Confirms trend direction using smart momentum logic and key price behavior How It Works DoctorEdge V-LINE is a smart visual indicator designed to detect trend impulses and confirm their strength based on how price reacts around certain dynamic zones. Buy Trend: When price reaches level -20 , the line turns green , signaling a potential buy . If price breaks above level 0 and the line stays green, the uptrend is confirmed . If price doe
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicators
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Wedge Pattern MT5
Sathit Sukhirun
Indicators
This indicator acts as an advanced chart analysis assistant for traders who love trading Chart Patterns. It is designed to reduce the burden of visual analysis and increase accuracy in making a profit. Main features of this indicator from a practical usage perspective: 1. Automated Pattern Detection Saves time and reduces bias: You don't need to manually draw trendlines. The indicator will search for price swings (Pivot High/Low) and automatically draw Rising Wedge and Falling Wedge structures w
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.8 (158)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (11)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! How to Maximize Your Win Rate with Trend Sniper X: Key Rules & Session Tips Technical Specifications Platform MetaTrader 5
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:  [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:  [Auto Trader]
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (94)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (54)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (16)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (6)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FiboSniper Pro
Van Minh Nguyen
5 (2)
Indicators
FiboSniper Pro – Professional Multi-Filter Fibonacci Grid Trading System FiboSniper Pro is an advanced technical trading indicator system that combines Fibonacci Envelopes with multi-layer filters including ADX, EMA, RSI, ATR, and Time Filters to help identify   filtered entry opportunities , along with automatic Stop Loss and Take Profit levels based on ATR volatility. It is specifically designed for traders who focus on M5 scalping strategies. After purchase, please contact me to receive instr
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicators
GEM Signal Pro GEM Signal Pro is a trend-following indicator for MetaTrader 5, designed for traders who want clearer signals, more structured trade setups, and practical risk management directly on the chart. Instead of showing only a simple arrow, GEM Signal Pro helps present the full trade idea in a cleaner and more readable way. When conditions are confirmed, the indicator can display the entry price, stop loss, and take profit targets on the chart, helping traders review the setup more effic
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (3)
Indicators
We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Quant Direction is a 3 dimensional market analysis tool. It provides a purely objective, algorithmic view of the market by calculating exact percentage-based biases across multiple dimensions simultaneously. Developed utilizing advanced AI modeling tools and subjected to thorough testing, this algorithm is engineered to read the market with unique precision. It can analyze any currency pair or financial instrument available on your platform.  Quant Direction is the ideal tool whether you are a S
Supply and demand indicators MT5
Xin You Lin
Indicators
FX-AIEA Smart Supply and Demand Zone Identification Indicator (Supply and Demand Indicators MT5) Version: 2.51 | Compatible Platform: MetaTrader 5  Why do trades need supply and demand zones? Supply and demand zones are the core manifestation of institutional order flow, reflecting real buying and selling power more accurately than traditional support and resistance. However, manual drawing is not only time-consuming but also highly subjective and prone to missing key areas. FX-AIEA Supp
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
More from author
Fractals true extremums MT5
Sergey Savinkin
Indicators
Fractals true extremums is a modification of the Fractals indicator. The indicator sorts out weak fractals leaving only the ones that are significant for searching the chart extreme points. The sorting is performed during fractals construction. The old data does not change. Only the last value can change (just like in the standard Fractals indicator). The indicator can show lines indicating Fractals from higher timeframes. The product can be used by EAs for comparing price extreme points on char
Filter:
No reviews
Reply to review