Open Interest for tester MT5

Открытый интерес (количество открытых позиций) – это количество активных контрактов по фьючерсу. Обычно анализируют не сам открытый интерес, а его изменение. Часто используется трейдерами в дополнение к объему для более полного понимания рыночной ситуации.

MetaTrader транслирует открытый интерес со срочного рынка, но не сохраняет его в истории. Поэтому пока единственный вариант, на котором строится большинство подобных индикаторов – это сохранение истории в файл с его последующим воспроизведением на графике. Данный индикатор использует ту же технологию, но обладает рядом важных преимуществ:

Индикатор изначально проектировался для использования в тестере стратегий. Поэтому наряду с обычным использованием индикатора для ручной торговли, индикатор корректно работает во всех режимах тестирования («все тики», «реальные тики», «OHLC на 1М», «По ценам открытия»). В режиме тестера программа моделирует свечи по ранее записанным в файл данным. Запись истории ведется с интервалом 1 секунда. Это позволяет в тестере видеть и учитывать при формировании торговой стратегии изменение открытого интереса на минимальных, но ключевых временных отрезках. Например, можно отследить, как менялся ОИ при входе в рынок или выходе из рынка крупного игрока (то есть, открывал ли он новые позиции или выходил из старых, и на каком ценовом диапазоне); что происходило с ОИ при пробое уровня и срабатывании стопов и т.д. Запись в файл и чтение из файла возможно на любом таймфрейме. При изменении таймфрейма индикатор пересчитывается и продолжает запись. Возможность одновременного чтения / записи индикаторами, работающими на разных таймфреймах одного символа, с разных роботов, в том числе, из разных терминалов. Файлы хранятся в общей папке и предоставлены для работы всем терминалам. При этом каждый запущенный индикатор не заменяет существующий файл своими данными, а «вклеивает» в файл недостающие данные, что не дает затереть информацию, записанную другим вариантом индикатора и повышает надежность записи. Возможность перед покупкой проверить работу индикатора на тестовых, ранее записанных файлах, выложенных в разделе «Обсуждение» Возможность оптимизации советников, использующих индикатор, в облачной сети MQL5 Cloud Network при правильной передаче файла (подробнее – в «Обсуждении»).

Работа возможна в 3-х режимах:

обычный режим индикатора для ручной торговли.

вызов из советника.

работа в тестере (самостоятельно или при вызове из советника). В этом случае индикатор моделирует свечи графика открытого интереса. Точность воспроизведения истории – до 1 секунды.

Индикатор РАБОТАЕТ:

на срочном рынке FORTS.

на любом другом рынке, для которого в режиме он-лайн транслируются значения открытого интереса.

Индикатор НЕ РАБОТАЕТ:

на SPOT-рынке

на рынке FOREX.

на мобильных устройствах и в облаке (VPS).

не гарантируется работа на демо-счетах (зависит от брокера).

не гарантируется работа на склейках фьючерсов (зависит от брокера).

Запись данных в файл производится при деинициализации индикатора:

при отключении индикатора с графика.

при выключении терминала.

при смене символа / таймфрейма.

при изменении ценовой истории (терминал автоматически перезапускает все индикаторы).

Следует помнить, что при некорректном выключении терминала (перезагрузка компьютера, отключение терминала через диспетчер задач и пр.) история не сохранится в файл.

Параметры:

Save_History – записывать историю в файл (рекомендуется)

Индикаторные буферы:

0 – открытие, 1 - максимум, 2 – минимум, 3 – закрытие, 4 – цвет.

Рекомендую перед покупкой индикатора скачать демо-версию и проверить ее работу на тестере стратегий. Поскольку работа демо-версии не возможна на реальном графике, и запись будет не доступна, в обсуждении выложу файлы с записанной мной историей с 22.05.2018 по 21.06.2018. Их нужно положить в общую папку терминалов (“Common\Files\Open_Interest\”) и поверить работу индикатора. Подробнее – в «Обсуждениях».

Покупатели индикатора в качестве бонуса получат записанную мной историю с 22.05.2018 по актуальную дату. Не гарантирую 100% качество истории. Файлы записываются мной для личного использования и поставляются «как есть».