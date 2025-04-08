NatalyFive2


Советник - NatalyFive2

автор Натали

Советник мт 5 /не хедж /, работает по методу усреднения и закрывает только прибыльные сделки .Используется на всех валютах . Размер счета для безрисковой торговли не меньше 3000 при лоте 0 .01.-0.02. Закрывает сделки как целым размером лота так и частично . Вход в рынок по трем МА размер и сдвиг которых регулируется .

Хорошо показывает себя на реальном рынке .

Требования

Желательно торговать при небольшом спреде , постоянно работающий сервер Настройки и данные предоставлю к некоторым валютам . Не жадничайте , работайте с небольшим лотом это сохранит и преумножит ваш капитал .


Exspert natalyfive 2


autore Deshko Natalia


Expert mt5 / non headge/ . Chiude solo posizioni vincenti, puo essere usato su tutte le valute, per funzionamento senza rischio ha bisogno minimo di 3000 deposito con lotto non piu di 0.01/0.02 . Chiude posizioni come a prezzo difinito e anche parzialmente .,che esclude grandi perdite . Entra in posizione con 3 MA , spostamento di MA regolabile, come altri dati in ingresso . Si e presentato bene su conto reale anche su cfd ,

Usare preferibilmente con piccolo spread, ha bisogno di funzionamento di server , non superare piu di 30 % del conto , questo vi fa risparmiare e aumentare il conto, ci sono settaggi per alcuni valute


Conseiller - NatalyFive2

 auteur Natalie

Le conseiller MT 5 / non-hedge /, fonctionne selon la méthode de la moyenne et ne ferme que les transactions rentables, il est utilisé dans toutes les devises. La taille du compte pour un trading sans risque n'est pas inférieure à 3000 avec le lot 0 .01.-0.02. Clôture les transactions à la fois dans la taille du lot et partiellement. Entrée sur le marché pour trois MA et dont le déplacement est réglementé.

Il se montre bien sur le marché réel.

Prérequis

Il est conseillé de trader avec un petit spread, un serveur en fonctionnement constant, je fournirai les paramètres et les données pour certaines devises. Ne soyez pas gourmand, travaillez avec un petit terrain qui permettra d'économiser et d'augmenter votre capital.


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