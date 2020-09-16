RobotCopy

Bonjour cette vente nous vous apportera rien elle a juste pour but de récupérer des fond d’un broker malhonnête je n’ai rien à vendre ni à promouvoir bon trade à tous et passez votre chemin. Je doit continuer d’écrire pour valider les 300 caractères mais vraiment n’attendez rien de ce système , un groupe de personne c’est fait arnaquer par un broker qui ne veut pas valider de retrait alors je vais récupérer les fond différents mêmes s’il faut s’assoir sur une jolie Com’ prise par Mql5
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