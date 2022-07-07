Test Phi Cubic

Numa folha qualquer

Eu desenho um sol amarelo

E com cinco ou seis retas

É fácil fazer um castelo



Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva

E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva

Se um pinguinho de tinta

Cai num pedacinho azul do papel

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu



Vai voando, contornando

A imensa curva norte-sul

Vou com ela viajando

Havai, Pequim ou Istambul



Pinto um barco à vela

Branco navegando

É tanto céu e mar num beijo azul

Entre as nuvens vem surgindo

Um lindo avião, rosa e grená

Tudo em volta colorindo

Com suas luzes a piscar



Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo

E se a gente quiser

Ele vai pousar



Numa folha qualquer

Eu desenho um navio de partida

Com alguns bons amigos

Bebendo de bem com a vida



De uma América à outra

Eu consigo passar num segundo

Giro um simples compasso

E num círculo eu faço o mundo



Um menino caminha

E caminhando chega no muro

E ali logo em frente

A esperar pela gente o futuro está



