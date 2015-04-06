Money Pies

Money Pies.
Общие сведения:
Что бы начать торговать, большой депозит не требуется.
Идеально подходит для быстрого подъёма депозита.
Работает на  мультивалютной торговле.
Иммунитет к длительной задержке и величине спреда.
Принцип работы:
После запуска на графике запоминает уровень открытия первого ордера.
Выше уровня открытия первого ордера, выставляет сеть ордеров на Sell.
Ниже уровня открытия первого ордера, выставляет сеть ордеров на Buy.
Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, консультант закрывает данные ордера.
Далее после сложных логических вычислений консультант может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.
Далее работа повторяется.

Рекомендации
Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на разных валютных парах.
Для уменьшения просадки рекомендую увеличить значение Steps = 0.005 или Steps = 0.01.
Для уменьшения просадки рекомендую уменьшить значение Martingale = 1.1 или Martingale = 1.

Настройки
Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
Lot - объем ордеров.
Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.

Рекомендуемые параметры
Profit = 10.
Step = 0.002.
Lot = 0.01.
Martingale = 1.2.
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Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Sprout
Vladimir Tselishchev
Experts
Sprout Можно начинать с небольшого депозита. Отличный вариант для разгона депозита. Для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска на графике запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера, выставляет сеть ордеров на Sell. Ниже уровня открытия первого ордера, выставляет сеть ордеров на Buy. Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, консультан
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