Sprout



Можно начинать с небольшого депозита.

Отличный вариант для разгона депозита.

Для мультивалютной торговли.

Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.



Принцип работы

После запуска на графике запоминает уровень открытия первого ордера.

Выше уровня открытия первого ордера, выставляет сеть ордеров на Sell.

Ниже уровня открытия первого ордера, выставляет сеть ордеров на Buy.

Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, консультант закрывает данные ордера.

Далее после сложных логических вычислений консультант может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.

Далее работа повторяется.



Рекомендации

Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на разных валютных парах!!!

Для уменьшения просадки увеличить значение Steps = 0.005 или Steps = 0.01.

Для уменьшения просадки уменьшить значение Martingale = 1.1 или Martingale = 1.



Настройки

Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.

Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.

Lot - объем ордеров.

Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.



Рекомендуемые входные параметры

Profit = 10.

Step = 0.002.

Lot = 0.01.

Martingale = 1.2.