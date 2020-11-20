MACD doubly periodic trend trading

本EA采用两个MACD指标在两个时间周期里面同一时间达到开单条件来做多或者做空，EA不设置止损止盈参数没有过多的繁琐设置，

固定手数，对本金要求也不是很高，0.01手50USD-100USD都可以做！！！

由于本EA采用的是两个周期MACD符合条件才开单平仓，所以在自动交易前一定要进行交易品种的数据优化，从中找到最佳的数据设置，

由于优化这个过程很费时，所以现在只公布了一个参数设置，这个设置不是最好的设置但回测的数据看着还可以，如果你有时间可以自己优

化更好的设置参数！！！

希望大家在使用过程中有更好的建议，可以提出来大家共同讨论，让这款EA更好！最后，如果你有更好的设置参数可以的话记得

评论区留言！！！









感谢你对本EA的支持！

设置参数如下：

交 易 品 种 ：EURUSD

EA加载周期：15M

大MACD设置参数：

时间周期：当前

快 线：59

慢 线：58

M A C D：10

小MACD设置参数：

时间周期：1H

快 线：19

慢 线：39

M A C D：52



















如果你有更好的参数设置，记得评论区留言额！！！















































































































































































































































