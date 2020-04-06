Market Trast
- Experts
- Stanislav Nagornyuk
- Version: 1.0
- Activations: 20
Предлагаю ознакомиться с первым моим советником.
Много писать не буду. Советник простой.
Скриншот тестирования есть под описанием.
Рекомендации:
Работает на паре EURUSD
Таймфрейм - М1.
Торговый терминал - MetaTrader4.
Минимальный рекомендованный депозит - $10000 для лота 0.01.
Минимальное рекомендованное кредитное плечо торгового счёта - 1:500.
Параметры - по умолчанию.
Но при желании можно экспериментировать на демо-счёте.
