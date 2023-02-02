Signals Supply and Demand Force
- Indicators
-
- Version: 2.0
- Updated: 2 February 2023
- Activations: 10
Este Indicador esta basado en el rebote de un soporte o resistencia fuerte con un indicador que tiene interno de fuerza de movimiento. Tiene la opción de ver el soporte y resistencia actual y ver la fuerza que tiene dicho soporte o resistencia.(Activando el parámetro Ver_Sop_Res)
Parámetros:
- Sop o Res, Fuerza Mayor a...: Con este parámetro podrás ajustar la fuerza del soporte o resistencia, con la cual el indicador evaluara si es una señal bajista o alcista.
- Velas Historial: Con este parámetro podrás ver el historial de señales en velas hacia atrás, que hizo el indicador.
Parámetros Horario:
-Podrás ajustar el horario y los días en las que puede aparecer las señales
Parámetros Alertas:
Podrás ajustar el tipo de Alerta que desees
Parámetros TREND FORCE :
Estos parámetros es parte del indicador de fuerza de movimiento que esta internamente
Parámetros SUP AND DEMAND:
Estos son los parámetros del indicador de Sup and Demand
Los parámetros mas importantes son:
- BackLimit: Este parámetro permite saber al indicador , hasta que distancia en velas evaluara hacia atrás para sacar el soporte y resistencia.
- zone_fuzzfactor: Este parámetro te permite ajustar la finura de la evaluación en ancho de la resistencia o soporte
RECOMENDACION: Funciona mejor en TIMEFRAMES mayores o igual a H1
Si deseas encontrar la mejor configuración de las señales te recomiendo que cambies los parámetros
- BackLimit
- zone_fuzzfactor
- Sop o Res, Fuerza Mayor a...
Y los parámetros de TREND FORCE
- trendPeriod
-
- TriggerUp
- TriggerDown