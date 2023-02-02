Signals Supply and Demand Force

Este Indicador esta basado en el rebote de un soporte o resistencia fuerte con un indicador que tiene interno de fuerza de movimiento. Tiene la opción de ver el soporte y resistencia actual y ver la fuerza que tiene dicho soporte o resistencia.(Activando el parámetro Ver_Sop_Res)

Parámetros:

  • Sop o Res, Fuerza Mayor a...: Con este parámetro podrás ajustar la fuerza del soporte o resistencia, con la cual el indicador evaluara si es una señal bajista o alcista.
  • Velas Historial: Con este parámetro podrás ver el historial de señales en velas hacia atrás, que hizo el indicador.

Parámetros Horario:

-Podrás ajustar el horario y los días en las que puede aparecer las señales

Parámetros Alertas:

Podrás ajustar el tipo de Alerta que desees

Parámetros TREND FORCE :

Estos parámetros es parte del indicador de fuerza de movimiento que esta internamente

Parámetros  SUP AND DEMAND:

Estos son los parámetros del indicador de Sup and Demand

Los parámetros mas importantes son:

  •  BackLimit: Este parámetro permite saber al indicador , hasta que distancia en velas evaluara hacia atrás para sacar el soporte y resistencia.
  • zone_fuzzfactor: Este parámetro te permite ajustar la finura de la evaluación en ancho de la resistencia o soporte

RECOMENDACION: Funciona mejor en TIMEFRAMES mayores o igual a H1


Si deseas encontrar la mejor configuración de las señales te recomiendo que cambies los parámetros

  • BackLimit
  • zone_fuzzfactor
  • Sop o Res, Fuerza Mayor a...

Y los parámetros de TREND FORCE

  • trendPeriod 
  • TriggerUp    
  • TriggerDown 

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