Signals Supply and Demand Force

Este Indicador esta basado en el rebote de un soporte o resistencia fuerte con un indicador que tiene interno de fuerza de movimiento. Tiene la opción de ver el soporte y resistencia actual y ver la fuerza que tiene dicho soporte o resistencia.(Activando el parámetro Ver_Sop_Res)

Parámetros:

Parámetros Horario:

-Podrás ajustar el horario y los días en las que puede aparecer las señales

Parámetros Alertas:

Podrás ajustar el tipo de Alerta que desees

Parámetros TREND FORCE :

Estos parámetros es parte del indicador de fuerza de movimiento que esta internamente

Parámetros SUP AND DEMAND:

Estos son los parámetros del indicador de Sup and Demand

Los parámetros mas importantes son:

BackLimit: Este parámetro permite saber al indicador , hasta que distancia en velas evaluara hacia atrás para sacar el soporte y resistencia.

zone_fuzzfactor: Este parámetro te permite ajustar la finura de la evaluación en ancho de la resistencia o soporte