OWL Scalper

在购买EA时，请注意以下风险：

1）过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA也可能造成亏损）。

2）对于高点差和高滑点平台，大批量交易可能会很糟糕。

OWL Scalper能够为刚开始交易的人们以及希望分散投资风险的更高级的交易者提供一种现成的交易解决方案。该EA在一天中安静的时间段执行交易操作。交易是根据特殊算法开仓和平仓的。该EA不需要太多时间来了解设置，因为EA提供了最少的输入，这些输入适用于大部分货币对。

推荐：USDCHF、EURAUD、GBPUSD、AUDCHF、AUDNZD、EURCHF、NZDCHF、GBPJPY

时间范围：M5


参量

  • MAGIC：唯一的EA魔术号
  • StopLoss ：最大允许损失值
  • TakeProfit ：最大利润值
  • CompoundMode：是否使用复利模式
  • Risk：每次使用多少资金进行交易（0.1==10%），并自动计算手术（如果CompoundMode=true）
  • Lot：固定手数（如果CompoundMode=false）
  • BarOutSL：在上一个订单s/l关闭后，在几根K线内暂停同方向交易
  • StartTime：交易开始时间
  • EndTime： 交易停止时间
  • EndTimeFriday： 周五停止交易时间
更新20200331
  • MaxSpread： 最大点差（限制交易）
  • MaxSlippage： 最大滑点

近段时期由于各经纪商点差扩大，测试结果可能差于实际交易效果

Recommended products
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Infinity Gold AI is a trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 4 (MT4) terminal, designed for automated trading of the XAUUSD (gold) currency pair. This advisor was developed by experienced traders with ten years of experience in financial markets and focuses on conservative trading methods based on clear money and risk management rules. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Infinity Gold AI: Trading method : Sc
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
EA Tiamat MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA's strategy is based on the price movement from the support line to the resistance line, as implemented in the indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/27135 Each position has a stop loss and take profit. BONUS: I will provide all buyers with an absolutely free trading expert for working with gold:   https://www.mql5.com/ru/market/product/61919 To get it, after the purchase, write me a Private message, please. The EA does not use a grid and martingale system. Support: https://www
AI Stardust GOLD Farm Project
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” Product Summary Ai Stardust – GOLD FARM Project   is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across   10 autonomous accounts . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With   50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator , GOLD FARM generates massive probabilities that a single mach
NewHorizon MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA uses a complex non-linear formula for calculating market entry points and a unique algorithm for fixing the result of work. The trading expert does not use the increase in the volume of transactions to block unprofitable positions. Mandatory take profit and stop loss levels are used. The adviser controls the spread increase by the broker and skips trading until the spread returns to its "normal" values. The best results are achieved when working with trading instruments with default
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experts
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experts
PROMO SALE!!! FREE TRIAL BOTH DEMO AND REAL ACCOUNT. ITS THE ONLY AUTOMATED TRADING ROBOT THAT NO OPEN TRADES LEAVES BEHIND, AUTO TAKE PROFIT AND AUTO BREAKEVEN. Promining Ai Currency  is a very advanced fully automated trading algorithm. Its a combination premium strategy of multiple HFT indicators and equipped the most advanced filter function which you can control market profitability.   TIMEFRAME: MULTI-TIMEFRAME setfile click here Pairs: GOLD XAUUSD Suitable on Prop firm management by s
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
MultiAsset SuperTrend Trader
Norbert Hubert Pajak
Experts
(My offer also includes a more advanced version of this EA with an extended list of available filters and methods for generating trading signals: MultiAsset SuperTrend Trader Pro,  available on my profile.) MultiAsset SuperTrend Trader: The Ultimate Trend Engine for MetaTrader 4 Dominate the Markets with Precision, Diversification, and Pure Trend Alignment Are you looking for a trading strategy that combines the power of pure trend following with the safety of portfolio diversification? The M
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Experts
Scalper Gold Reborn is an Expert Advisor designed specifically for trading gold but can use at currency too. The operation is based on opening orders using the Bolinger Band and Moving Average . Monitoring Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Recommendations Timeframe : M1 Pairs : GOLD/Currencies Settings: Default Lot : Use 0.01 for every 10.000cents Leverage: 1:1000 or higher Contact me in private for more setfiles. Setup Open M1 timeframe charts for pair GOLD or currency. Atta
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experts
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Robot 100M
Natthapon Prompakdee
Experts
Robot 100M Robot 100M is the EA developed from the combination of various strategies using both technical and fundamental. * Features - Place orders on many conditions such as Price Action and Indicators - Smart Money Management system - Combines indicators with Price Action - Auto Take Profit - Using strategies that help lower risk as much as it can to preserve funds * See trading results from 11/10/2018 to today of Robot V3.9 from the links below...   https://traders100m.000webhostapp.com/De
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro First Edition Safe, Steady, and Smart Growth for Small Accounts Quick Highlights Built for small accounts ($30+ starting balance) Fast, safe growth – no blown accounts ️ Step-by-step setup – beginner friendly Optimized for XAUUSD (Gold) 5M chart Test before you buy – demo version available Perfect for small account traders who want consistent growth without risking a blown account. My Story – From Losses to Purpose You’ve lost money. You’ve followed the wrong
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experts
NeveScalping is a Scalping Trading and Intraday Trading. NeverScalping uses predictions and predictions using artificial intelligence algorithms. In this way, the professional higher law has lost its luck. EURUSD does a practical, historically important job. Download the demo yourself. My tests were 90 days of accuracy, actual spread, extra slip and high visibility date of actual ticks. The recommendations are as follows optimized   for the   EUR / USD's D1 chart.   There are no other compone
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experts
THE 8 PILLARS OF STATISTICAL EDGE TRADING "Stop Guessing. Start Winning with the Truth." Pure Mathematics. Zero Indicators. Professional Edge. -------------------------------------------------- INTRODUCTION -------------------------------------------------- "If you don't know who the sucker at the table is... it's probably you." Dear Trader, Let’s be brutally honest. Why are you here?  Most people start trading because they want freedom. They want to fire their boss,  travel the world, and
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
The   Opening Range Breakout Master  is a professional algorithmic trading system designed to capitalize on institutional trading concepts such as   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC), and liquidity based strategies . This expert advisor automates the detection and execution of   opening range breakouts (ORB)   across key global Forex sessions, including   London, New York, Tokyo, and Midnight Killzones , allowing traders to align with   market maker movements, liquidity hunts
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
GridSync Pro   is a   sophisticated grid trading EA   designed for   MetaTrader 4   that combines   fully automated execution   with   manual trading flexibility . This   smart grid EA   implements a   non-martingale, advanced grid strategy   with   precise risk management controls , including   daily profit targets, loss limits, and trailing stops   to protect capital during   volatile market conditions . The system maintains a   continuous grid of pre-spaced pending orders   (stop or limit) i
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
THREE LITTLE BIRDS EA Forged from loss. Perfected with pain. Released with purpose. Tip: If you want to understand how the EA works in detail during testing, look for the parameter “Debug” in the input settings. By default, it is False . Set it to True to see detailed messages in the Experts tab while running backtest or live test. STRUCTURE. NOT SPECULATION. Three Little Birds EA is not just another trading robot. It is a battle-forged engine, crafted through years of real failure, and desi
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA An Adaptive Grid Trading System Designed Specifically for BTC/USD BTCUSD GRID EA is a premium Expert Advisor (EA) based on a structured grid strategy, developed exclusively for the BTC/USD pair on the MetaTrader 4 platform. Designed for serious traders, it turns price volatility into structured opportunity — without relying on prediction, only logic and control. Key Features Tailored for BTC/USD — Not a Multi-Pair EA Every algorithm is optimized for the unique behavi
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
PointerX
Vasja Vrunc
Experts
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Forebot
Marek Kvarda
Experts
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experts
EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. It support to seize every opportunity in any direction as MILCH COW MIX but with multiple profit results without increasing the risk. Milch Cow Mix EA starts to open Hedge at first level only But EA opens Hedge at every level Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Experts inter
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experts
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Momento
Gurneet Singh
Experts
The Expert Advisor itself uses anomalies in momentum to identify short term bursts within the market to capture profit. With the use of the standard deviation and variance, the EA looks for changes in the Average True Range in order to place trades at peaks and troughs within the market that have the highest probability of establishing a new trend. It uses a number of different mathematical principles as well as embedded custom indicators.   When using this expert advisor, there are four require
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Zone EA is an amazing tool designed to handle your losing trades in a different concept rather than using Stop Loss feature and ensure almost a profitable outcome regardless of market direction when closing orders according to a smart hedging mechanism "back-and-forth". It works by changing net direction of your trade using larger hedging trades in opposite directions. The Expert Advisor starts opening one order with a market trend or opening one order of your choice or opening the hed
More from author
XunYun EA
Qian Gan
Experts
这个EA属于XuYun系列中的第二号产品，我称之为虚云二号。不属于网格和马丁EA，每一单都带有止损，并且每个品种、每个方向只下单一次。参数设置全部简化，只保留部分可调节参数。 建议 周期： 1H 品种： XAUUSD、USDJPY 建议使用默认参数 主要设置 Magic： 魔术号 StopLoss： 止损点数 TakeProfit： 止盈点数（这个其实不重要） TrailSL： 追踪点数 TrailStep： 多少点追踪一次 Compound： 是否采用复利模式 AutoLot： 每次下单占用可用资金的百分比（0.1==10%，0.5==50%），不得超过0.8；（ Compound==False ） FixedLot：  每次下单的固定手数；（ Compound==True ） 祝愿大家财源滚滚，如果您有什么问题可以和我联系
Filter:
No reviews
Reply to review