OWL Scalper

在购买EA时，请注意以下风险： 1）过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA也可能造成亏损）。 2）对于高点差和高滑点平台，大批量交易可能会很糟糕。

OWL Scalper能够为刚开始交易的人们以及希望分散投资风险的更高级的交易者提供一种现成的交易解决方案。该EA在一天中安静的时间段执行交易操作。交易是根据特殊算法开仓和平仓的。该EA不需要太多时间来了解设置，因为EA提供了最少的输入，这些输入适用于大部分货币对。

推荐：USDCHF、EURAUD、GBPUSD、AUDCHF、AUDNZD、EURCHF、NZDCHF、GBPJPY

时间范围：M5





参量

MAGIC ：唯一的EA魔术号

：唯一的EA魔术号 StopLoss ：最大允许损失值

：最大允许损失值 TakeProfit ：最大利润值

：最大利润值 CompoundMode： 是否使用复利模式

是否使用复利模式 Risk： 每次使用多少资金进行交易（0.1==10%），并自动计算手术（如果 CompoundMode =true）

每次使用多少资金进行交易（0.1==10%），并自动计算手术（如果 =true） Lot： 固定手数（如果 CompoundMode =false）

固定手数（如果 =false） BarOutSL： 在上一个订单s/l关闭后，在几根K线内暂停同方向交易

在上一个订单s/l关闭后，在几根K线内暂停同方向交易 StartTime： 交易开始时间

交易开始时间 EndTime ： 交易停止时间

： 交易停止时间 EndTimeFriday： 周五停止交易时间

更新20200331

MaxSpread ： 最大点差（限制交易）

： 最大点差（限制交易） MaxSlippage： 最大滑点

近段时期由于各经纪商点差扩大，测试结果可能差于实际交易效果