Elliot wave 52

İlk süreç, pazarın yorgunluk semptomlarını bolinger bandı ve hareketli ortalama göstergeleri ile tespit etmekle başlar. İşlem beklendiği gibi gitmezse, ikinci işlem başlar. İşlemi Avrupa ve ABD oturumları için makul bir kar veya zararla kapatır. eurusd 1 saat kullanılır. Ayda 3 veya 4





Sihirli numara = sihirli sayı

inp1_TimeStart = Zaman Başlangıcı

inp1_TimeEnd = Zaman Sonu

inp5_VolumePercent = Birim Yüzde Satın Al

inp11_mmMgInitialLots = mm MgInitia lLots satın al

inp11_mmMgMultiplyOnLoss = Zararında mm MgMultiply satın al

inp18_VolumePercent = Birim Yüzde Sat

inp23_mmMgInitialLots = mm MgInitial Lots satma

inp23_mmMgMultiplyOnLoss = Kayıp On mm MgMultiply sat



