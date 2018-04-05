Elliot wave 52

İlk süreç, pazarın yorgunluk semptomlarını bolinger bandı ve hareketli ortalama göstergeleri ile tespit etmekle başlar. İşlem beklendiği gibi gitmezse, ikinci işlem başlar. İşlemi Avrupa ve ABD oturumları için makul bir kar veya zararla kapatır. eurusd 1 saat kullanılır. Ayda 3 veya 4 


  • Sihirli numara = sihirli sayı 
  • inp1_TimeStart = Zaman Başlangıcı
  • inp1_TimeEnd = Zaman Sonu
  • inp5_VolumePercent = Birim Yüzde Satın Al
  • inp11_mmMgInitialLots = mm MgInitia lLots satın al  
  • inp11_mmMgMultiplyOnLoss = Zararında mm MgMultiply satın al 
  • inp18_VolumePercent = Birim Yüzde Sat
  • inp23_mmMgInitialLots = mm MgInitial Lots satma
  • inp23_mmMgMultiplyOnLoss = Kayıp On mm MgMultiply sat

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Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Atherion Zenith AI EA
Valentina Zhuchkova
Experts
AETHERION ZENITH AI EA The Evolution of Precision Gold Automation Public live signal for real-time monitoring: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Limited Launch Offer The first 7 copies are available for only $259 . Once these copies are sold, the price will increase immediately by $100 — to $359 . This introductory offer is intended for traders who want to join Aetherion Zenith AI EA at the earliest stage and follow the evolution of the system through public live monitoring from the beginn
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
Experts
SomaGold is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for Gold (XAUUSD). One chart, one EA, 32 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. This is my first published EA on MQL5. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD The price increases by 100 USD for every 10 copies sold Early buyers lock in the lowest price for the lifetime of the product. Concept Instead
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Summer sale - 399 USD only instead of 499 USD until end of August. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signa
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