Elliot wave 52
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 10
İlk süreç, pazarın yorgunluk semptomlarını bolinger bandı ve hareketli ortalama göstergeleri ile tespit etmekle başlar. İşlem beklendiği gibi gitmezse, ikinci işlem başlar. İşlemi Avrupa ve ABD oturumları için makul bir kar veya zararla kapatır. eurusd 1 saat kullanılır. Ayda 3 veya 4
- Sihirli numara = sihirli sayı
- inp1_TimeStart = Zaman Başlangıcı
- inp1_TimeEnd = Zaman Sonu
- inp5_VolumePercent = Birim Yüzde Satın Al
- inp11_mmMgInitialLots = mm MgInitia lLots satın al
- inp11_mmMgMultiplyOnLoss = Zararında mm MgMultiply satın al
- inp18_VolumePercent = Birim Yüzde Sat
- inp23_mmMgInitialLots = mm MgInitial Lots satma
- inp23_mmMgMultiplyOnLoss = Kayıp On mm MgMultiply sat