TradeLeader Dolar Pontos Decisivos

O indicador TradeLeader PD completa seu trade system com as informações realmente relevantes.





No painel você verá diversas informações consolidadas e sua relação com o preço. Compare os fluxos de compras e vendas(agressão), delta e muito mais.





Veja abaixo o que somente o TradeLeader PD pode oferecer em um só indicador, elevando o Metatrader a outras plataformas profissionais especializadas.



Painel Variação em porcentagem e ícone.

Livro de ofertas: Resistência e suporte mais próximos no livro com quantidade.

Livro de ofertas: barra com ASK e BID com quantidade e porcentagem em tempo real.

Monitor de agressão: quantidade e porcentagem de compras e vendas no período gráfico do momento em tempo real.

Monitor de agressão: delta entre compras e vendas. Você escolhe com qual volume de agressão o sinal mudará( agressão acima cor verde; abaixo cor vermelho ou cinza se neutro).

Vwap ( Volume-Weighted Average Price ) diário, utilizado para calculo de preço médio dos players.

Ajuste para contrato futuro calculado em tempo real. Você escolhe a que horas ele fecha, tornando-o uma ferramenta versátil.

Preço do cambio futuro em cinco cotações diárias diretamente do Banco Central do Brasil(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS).

Banco Central do Brasil(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS). Relógio para candle regressivo. Se houver perda de comunicação o relógio acusa com "x".

Cálculo de volatilidade do ativo em pontos.

Linhas e textos Máxima, mínima e fechamento do dia anterior.

Máxima, mínima e abertura do dia atual.

Vwap diária, semanal e mensal.

Ajuste.

1a, 2a, 3a, 4a prévias e fechamento oficial da PTAX futuro.(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS).

Marca dágua com ativo e tempo gráfico.









Parâmetros





Calcula ajuste.

Horário de fechamento do ajuste = 16:00(oficial para dólar, 17:00 para indice.Veja para outros contratos futuros).

Calcula VWAP diária, semanal e mensal

Período para calculo de volatilidade

Níveis do livro de ofertas a monitorar.

Diferença minima para ASK/BID em quantidade.

Delta da agressão minima para o painel.

Escolha para mostrar ou não cada linha no gráfico.

Mostra ou não marca dágua.

Tamanho e cor da marca dágua.

Calcula a variação do dia do painel.

Mostra ou não book e agressão.

Mostra ou não relógio do candle.

cor das linhas .

Tamanho do recuo a direita para mostrar os textos.

Escolha de cores e outros aspectos das linhas na guia de cores para Vwaps e ajuste. Escolha de cores e outros aspectos das linhas na guia de cores para Vwaps e ajuste.



O módulo Ptax é um script gratuito para aqueles que adquirirem o TradeLeader Pontos Decisivos. Este módulo não funciona sem o Indicador. Solicite o seu na aba mensagens.

Você pode incluir esse indicador em seu EA, script ou outro indicador usando a função iCustom da linguagem MQL5 para vwaps e ajuste.