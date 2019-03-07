TradeLeader Dolar Pontos Decisivos
- Indicators
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Cid OugaskeDear customer, we are a company specialized in the indicators and EA development for Brazilian markets (B3 / Bovespa / BM & F) and Forex.
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- Version: 1.5
- Activations: 5
TradeLeader PD - Pontos Decisivos
O indicador TradeLeader PD completa seu trade system com as informações realmente relevantes.
No painel você verá diversas informações consolidadas e sua relação com o preço. Compare os fluxos de compras e vendas(agressão), delta e muito mais.
Veja abaixo o que somente o TradeLeader PD pode oferecer em um só indicador, elevando o Metatrader a outras plataformas profissionais especializadas.
Painel
- Variação em porcentagem e ícone.
- Livro de ofertas: Resistência e suporte mais próximos no livro com quantidade.
- Livro de ofertas: barra com ASK e BID com quantidade e porcentagem em tempo real.
- Monitor de agressão: quantidade e porcentagem de compras e vendas no período gráfico do momento em tempo real.
- Monitor de agressão: delta entre compras e vendas. Você escolhe com qual volume de agressão o sinal mudará( agressão acima cor verde; abaixo cor vermelho ou cinza se neutro).
- Vwap (Volume-Weighted Average Price ) diário, utilizado para calculo de preço médio dos players.
- Ajuste para contrato futuro calculado em tempo real. Você escolhe a que horas ele fecha, tornando-o uma ferramenta versátil.
- Preço do cambio futuro em cinco cotações diárias diretamente do Banco Central do Brasil(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS).
- Relógio para candle regressivo. Se houver perda de comunicação o relógio acusa com "x".
- Cálculo de volatilidade do ativo em pontos.
Linhas e textos
- Máxima, mínima e fechamento do dia anterior.
- Máxima, mínima e abertura do dia atual.
- Vwap diária, semanal e mensal.
- Ajuste.
- 1a, 2a, 3a, 4a prévias e fechamento oficial da PTAX futuro.(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS).
- Marca dágua com ativo e tempo gráfico.
Parâmetros
- Calcula ajuste.
- Horário de fechamento do ajuste = 16:00(oficial para dólar, 17:00 para indice.Veja para outros contratos futuros).
- Calcula VWAP diária, semanal e mensal
- Período para calculo de volatilidade
- Níveis do livro de ofertas a monitorar.
- Diferença minima para ASK/BID em quantidade.
- Delta da agressão minima para o painel.
- Escolha para mostrar ou não cada linha no gráfico.
- Mostra ou não marca dágua.
- Tamanho e cor da marca dágua.
- Calcula a variação do dia do painel.
- Mostra ou não book e agressão.
- Mostra ou não relógio do candle.
- cor das linhas .
- Tamanho do recuo a direita para mostrar os textos.
Escolha de cores e outros aspectos das linhas na guia de cores para Vwaps e ajuste.
O módulo Ptax é um script gratuito para aqueles que adquirirem o TradeLeader Pontos Decisivos. Este módulo não funciona sem o Indicador. Solicite o seu na aba mensagens.
Você pode incluir esse indicador em seu EA, script ou outro indicador usando a função iCustom da linguagem MQL5 para vwaps e ajuste.
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