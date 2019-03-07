TradeLeader Dolar Pontos Decisivos

TradeLeader PD - Pontos Decisivos


O indicador TradeLeader PD completa seu trade system com as informações realmente relevantes.

No painel você verá diversas informações consolidadas e sua relação com o preço. Compare os fluxos de compras e vendas(agressão), delta e muito mais.

Veja abaixo o que somente o TradeLeader PD pode oferecer em um só indicador, elevando o Metatrader a outras plataformas profissionais especializadas.


Painel

  • Variação em porcentagem e ícone.
  • Livro de ofertas: Resistência e suporte mais próximos no livro com quantidade.
  • Livro de ofertas: barra com ASK e BID com quantidade e porcentagem em tempo real.
  • Monitor de agressão: quantidade e porcentagem de compras e vendas no período gráfico do momento em tempo real.
  • Monitor de agressão: delta entre compras e vendas. Você escolhe com qual volume de agressão o sinal mudará( agressão acima cor verde; abaixo cor vermelho ou cinza se neutro).
  • Vwap (Volume-Weighted Average Price ) diário, utilizado para calculo de preço médio dos players.
  • Ajuste para contrato futuro calculado em tempo real. Você escolhe a que horas ele fecha, tornando-o uma ferramenta versátil.
  • Preço do cambio futuro em cinco cotações diárias diretamente do Banco Central do Brasil(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS).
  • Relógio para candle regressivo. Se houver perda de comunicação o relógio acusa com "x".
  • Cálculo de volatilidade do ativo em pontos. 

Linhas e textos

  • Máxima, mínima e fechamento do dia anterior.
  • Máxima, mínima e abertura do dia atual.
  • Vwap diária, semanal e mensal.
  • Ajuste.
  • 1a, 2a, 3a, 4a prévias  e fechamento oficial da PTAX futuro.(Módulo gratuito em separado para evitar conflitos com algumas VPS).
  • Marca dágua com ativo e tempo gráfico.


Parâmetros


  • Calcula ajuste.
  • Horário de fechamento do ajuste = 16:00(oficial para dólar, 17:00 para indice.Veja para outros contratos futuros).
  • Calcula VWAP diária, semanal e mensal
  • Período para calculo de volatilidade
  • Níveis do livro de ofertas a monitorar.
  • Diferença minima para ASK/BID em quantidade.
  • Delta da agressão minima para o painel.
  • Escolha para mostrar ou não cada linha no gráfico.
  • Mostra ou não marca dágua.
  • Tamanho e cor da marca dágua.
  • Calcula a variação do dia do painel.
  • Mostra ou não book e agressão.
  • Mostra ou não relógio do candle.
  • cor das linhas .
  • Tamanho do recuo a direita para mostrar os textos.

Escolha de cores e outros aspectos das linhas na guia de cores para Vwaps e ajuste.


O módulo Ptax é um script gratuito para aqueles que adquirirem o TradeLeader Pontos Decisivos. Este módulo não funciona sem o Indicador. Solicite o seu na aba mensagens.

Você pode incluir esse indicador em seu EA, script ou outro indicador usando a função iCustom da linguagem MQL5 para vwaps e ajuste.


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epadilha
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epadilha 2021.07.16 17:39 
 

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