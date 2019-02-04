Arrow Construct

  Этот инструмент поможет собрать сигнальную индикатор  без программирования, для Форекс или Бинарных опционов, на основе Ваших условий. И самое главное, создаст отдельный файл-исходник этого сигнального индикатора(.mql4). В условия для сигнала можно включить такие стандартные индикаторы, как: RSI, CCI, BolingerBands и др. Также Вы можете использовать до 3-х сторонних индикаторов-стрелок (с буферами), фильтр по направлению свечи, соотношение тела свечи к теням, фильтр по часу и минуте времени открытия свечи и прочее.

  Каждый встроенный стандартный осциллятор или трендовый индикатор имеет гибкие настройки по условиям сигнала. Например: нахождение линии осциллятора вне канала или внутри канала, момент пересечения уровня перекуплености-перепроданости, выход цены из канала или вход в канал, и многое другое, что поможет Вам максимально точно подобрать условия для сигнала.

  Все просто. Определили для себя на графике МТ4, по каким условиям Вам нужен сигнал ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ, внесли эти условия в параметры индикатора Arrow Construct, и на Вашем графике теперь появляются сигналы-стрелки по заданным условиям. Если все устраивает, то можете включить в Arrow Constuct опцию создания файла-исходника Вашего нового сигнального индикатора, в параметрах которого будут присутствовать только те настройки, которые Вы активировали в конструкторе. Более того, можно задать ,чтобы в исходнике Вашего индикатора присутствовала привязка к номеру счета терминала либо триал по времени. На тот случай, если Вы захотите поделиться своей новой "стрелкой" со знакомыми.

  Можно создавать сигнальный индикатор, без умения программирования,   как для торговли на рынке Форекс, так и для Бинарных опционов. Для последних, кстати, в Arrow Construct имеется встроенный счетчик прибыльных\проигрышных сигналов, с помощью которого будет легче "на лету" подобрать условия сигнала для Бинарных опционов.


Описание параметров

  • Блок CREATING YOUR INDICATOR FILE  (!not work in the demo!)
    • CREATE INDICATOR FILE - вкл/выкл опции создания файла-исходника (!недоступно для демо-версии!);
    • Set indicator file name - поле для названия создаваемого файла-исходника индикатора;
    • Set author name - поле для имени автора создаваемого файла-исходника;
    • Set the color of the arrow "UP" by default, Set the color of the arrow "DOWN" by default - установка цвета стрелок в создаваемом индикаторе;
    • Bind indicator file to... - выбор типа привязки создаваемого индикатора
      • do not require - не использовать
      • to account number and time - привязка по номеру счета и триал по времени
      • to account number - только по номеру счета
      • on time - только триал по времени;
    • Account number to bind - номер счета для привязки (если использ. привязка);
    • Date to bind - дата окончания триала (если использ. привязка);
  • Блоки Custom indicator 1, Custom indicator 2, Custom indicator 3
    • On/Off - вкл/выкл использование стороннего индикатора;
    • Indicator name - название файла стороннего индикатора;
    • Arrow buffer "UP", Arrow buffer "DOWN" - номера буферов стороннего индикатора;
  • Блок ADX
    • On/Off ADX - вкл/выкл использование индикатора ADX (Average Directional Movement Index);
    • Period - период используемого индикатора;
    • Level - сигнальный уровень для используемого индикатора;
    • Applied price - тип цены для используемого индикатора;
  • Блоки CCI_1,2 и RSI_1,2 (параметры одинаковые)
    • On/Off - вкл/выкл использование индикатора;
    • Signal type - тип условия для сигнала
      • between levels - линия индикатора между сигнальных уровней
      • beyond levels - линия индикатора вне канала сигнальных уровней
      • crossing levels in - сигнал в момент пересечения сигнального уровня внутрь канала
      • crossing levels out - сигнал в момент пересечения сигнального уровня из канала;
    • Reverse - вкл/выкл реверс, чтобы менять направление сигнала для выставленных условий;
    • Period - период используемого индикатора;
    • Levels - сигнальные уровни используемого индикатора;
    • Applied price - тип цены для используемого индикатора;
  • Блоки DeMarker_1,2,3 и WPR_1,2,3 идентичны по параметрам блокам CCI и RSI, за отсутствием параметра Applied price;
     

     .... весь перечень параметров Arrow Construct Вы сможете скачать в посте на вкладке "Обсуждение" !!!




























































































































































































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Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
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LexusBO
Aliaksei Haurylenka
3.5 (2)
Indicators
The LexusBO indicator is recommended for trading binary options . Signals are generated when the RSI, ADX, CCI indicators cross the customizable levels. The indicator displays signals using "up/down" arrows on the chart. Their values are available in the buffer arrays (buffer with index 0 - "up" arrow, with index 1 - "down" arrow). This makes the indicator easy to use for automated trading through specialized Expert Advisors. The recommended timeframe is M5. The indicator has a built-in counter
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