Этот инструмент поможет собрать сигнальную индикатор без программирования, для Форекс или Бинарных опционов , на основе Ваших условий. И самое главное, создаст отдельный файл-исходник этого сигнального индикатора(.mql4). В условия для сигнала можно включить такие стандартные индикаторы, как: RSI, CCI, BolingerBands и др. Также Вы можете использовать до 3-х сторонних индикаторов-стрелок (с буферами), фильтр по направлению свечи, соотношение тела свечи к теням, фильтр по часу и минуте времени открытия свечи и прочее.

Каждый встроенный стандартный осциллятор или трендовый индикатор имеет гибкие настройки по условиям сигнала. Например: нахождение линии осциллятора вне канала или внутри канала, момент пересечения уровня перекуплености-перепроданости, выход цены из канала или вход в канал, и многое другое, что поможет Вам максимально точно подобрать условия для сигнала.

Все просто. Определили для себя на графике МТ4, по каким условиям Вам нужен сигнал ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ, внесли эти условия в параметры индикатора Arrow Construct , и на Вашем графике теперь появляются сигналы-стрелки по заданным условиям. Если все устраивает, то можете включить в Arrow Constuct опцию создания файла-исходника Вашего нового сигнального индикатора, в параметрах которого будут присутствовать только те настройки, которые Вы активировали в конструкторе. Более того, можно задать ,чтобы в исходнике Вашего индикатора присутствовала привязка к номеру счета терминала либо триал по времени. На тот случай, если Вы захотите поделиться своей новой "стрелкой" со знакомыми.

Можно создавать сигнальный индикатор, без умения программирования, как для торговли на рынке Форекс, так и для Бинарных опционов . Для последних, кстати, в Arrow Construct имеется встроенный счетчик прибыльных\проигрышных сигналов, с помощью которого будет легче "на лету" подобрать условия сигнала для Бинарных опционов.





Описание параметров

Блок CREATING YOUR INDICATOR FILE (!not work in the demo!)

CREATE INDICATOR FILE - вкл/выкл опции создания файла-исходника (!недоступно для демо-версии!);

- вкл/выкл опции создания файла-исходника (!недоступно для демо-версии!);

Set indicator file name - поле для названия создаваемого файла-исходника индикатора;

- поле для названия создаваемого файла-исходника индикатора;

Set author name - поле для имени автора создаваемого файла-исходника;

- поле для имени автора создаваемого файла-исходника;

Set the color of the arrow "UP" by default, Set the color of the arrow "DOWN" by default - установка цвета стрелок в создаваемом индикаторе;

- установка цвета стрелок в создаваемом индикаторе;

Bind indicator file to... - выбор типа привязки создаваемого индикатора

- выбор типа привязки создаваемого индикатора

do not require - не использовать

- не использовать



to account number and time - привязка по номеру счета и триал по времени

- привязка по номеру счета и триал по времени



to account number - только по номеру счета

- только по номеру счета



on time - только триал по времени;

- только триал по времени;

Account number to bind - номер счета для привязки (если использ. привязка);

- номер счета для привязки (если использ. привязка);

Date to bind - дата окончания триала (если использ. привязка);

- дата окончания триала (если использ. привязка); Блоки Custom indicator 1, Custom indicator 2, Custom indicator 3

On/Off - вкл/выкл использование стороннего индикатора;

- вкл/выкл использование стороннего индикатора;

Indicator name - название файла стороннего индикатора;

- название файла стороннего индикатора;

Arrow buffer "UP", Arrow buffer "DOWN" - номера буферов стороннего индикатора;

- номера буферов стороннего индикатора; Блок ADX

On/Off ADX - вкл/выкл использование индикатора ADX (Average Directional Movement Index);

- вкл/выкл использование индикатора ADX (Average Directional Movement Index);

Period - период используемого индикатора;

- период используемого индикатора;

Level - сигнальный уровень для используемого индикатора;

- сигнальный уровень для используемого индикатора;

Applied price - тип цены для используемого индикатора;

- тип цены для используемого индикатора; Блоки CCI_1,2 и RSI_1,2 (параметры одинаковые)

On/Off - вкл/выкл использование индикатора;

- вкл/выкл использование индикатора;

Signal type - тип условия для сигнала

- тип условия для сигнала

between levels - линия индикатора между сигнальных уровней

- линия индикатора между сигнальных уровней



beyond levels - линия индикатора вне канала сигнальных уровней

- линия индикатора вне канала сигнальных уровней



crossing levels in - сигнал в момент пересечения сигнального уровня внутрь канала

- сигнал в момент пересечения сигнального уровня внутрь канала



crossing levels out - сигнал в момент пересечения сигнального уровня из канала;

- сигнал в момент пересечения сигнального уровня из канала;

Reverse - вкл/выкл реверс, чтобы менять направление сигнала для выставленных условий;

- вкл/выкл реверс, чтобы менять направление сигнала для выставленных условий;

Period - период используемого индикатора;

- период используемого индикатора;

Levels - сигнальные уровни используемого индикатора;

- сигнальные уровни используемого индикатора;

Applied price - тип цены для используемого индикатора;

- тип цены для используемого индикатора; Блоки DeMarker_1,2,3 и WPR_1,2,3 идентичны по параметрам блокам CCI и RSI, за отсутствием параметра Applied price;

.... весь перечень параметров Arrow Construct Вы сможете скачать в посте на вкладке "Обсуждение" !!!



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































