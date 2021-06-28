Buldozer

Советник совершает сделки по сигналам индикаторов из стандартного набора терминала, которые можно включить или отключить в соответствующих настройках советника. Для закрытия ордеров используются два типа, по достижению установленной цели или по обратному сигналу при условии что вся серия сделок находиться в прибыли. Для вычисления объема следующей сделки также используется несколько вариантов.

Описание входных параметров:

  • Identification number - Идентификационный номер советника
  • Panel - Включить отключить панель на графике
  • Auto Trading - Включить отключить торговые операции
  • Comment Deals - Комментарий к сделке
  • Method Calculation Volume - Выбор типа средств для расчета объема 
  • Type Open Position - Тип открытия сделок: BUY - Открываем только покупки, SELL - Открываем только продажи, BUY_SELL - Открываем покупки и продажи, но каждое направление работает не зависимо друг от друга, BUY_AND_SELL - Открываем покупки и продажи, совместная работа.
  • Close Signal - Включить отключить закрытие по обратному сигналу
  • Open Position minlot - Открывать сделку минимальным лотом, если остаток свободных средств превысил установленный лимит в параметре Deposit load
  • Minimum Distance - Включить отключить минимальную дистанцию между ордерами
  • Acceleration Profit Stop - Включить отключить ускорение достижения цели, чем больше сделок тем короче цель закрытия
  • Deposit load - Лимит загрузки депозита, при включенном параметре Open Position minlot открываться минимальным лотом, при отключенном, не открывать больше сделок.
  • Risk - Процент риска для первой сделки в серии, если значение задано нулю, то используется значение из параметра Start Volume
  • Start Volume - Объем первой сделки в серии, если параметр Risk равен нулю
  • Max Volume Deal - Максимальный объем сделки
  • Type Calculation Volume - Метод расчета объема последующих сделок в серии: Multiplication - умножение, Addition - Сложение, Auto - автоматический.
  • Coefficient Calculation Volume - Коэффициент увеличения лота, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition, если параметр Risk не равен нулю, то в режиме Addition, шаг вычисляется автоматически.
  • Step Calculation Volume - Шаг через сколько сделок увеличивать объем, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition
  • Take Profit - Тейк профит в пипсах, если параметр Dynamic Stop calculation отключен
  • Minimum distance between orders - Минимальная дистанция между ордерами, если параметр Dynamic Stop calculation отключен
  • Dynamic Stop Calculation - Включить отключить динамический расчет параметров TakeProfit и Distance
  • Period ATR - Период индикатора ATR для расчета динамических уровней
  • TimeFrames ATR - Тайм фрейм индикатора ATR для расчета динамических уровней
  • Coefficient TakeProfit - Коэффициент расчета параметра TakeProfit
  • Coefficient Distance - Коэффициент расчета параметра Distance
  • Max Open Orders Buy - Максимальное число открытых ордеров на покупку
  • Max Open Orders Sell - Максимальное число открытых ордеров на продажу
Из-за ограничения текста описания, описание входных параметров и сигналов индикаторов будет в обсуждении к данному продукту.


Recommended products
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Experts
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
TimeTrade Pro EA MT4
Thomas Steinmassl
Experts
TimeTrade Pro EA is a simple and clearly structured Expert Advisor for MetaTrader 4 that automatically executes buy and sell trades at predefined times. The EA is suitable for traders who want to automate fixed trading hours, session strategies, time-of-day setups, or time-based backtests. The Expert Advisor can execute one buy trade and one sell trade per trading day. Buy and sell times can be set separately. Additionally, buy and sell positions can optionally be closed at a specified time. Tim
SL Stop Orders
Vladimir Khlystov
Experts
При старте советник выставляет два отложенных стоп ордера образовывая канал. Если один ордер срабатывает то второй переустанавливаем на его SL с увеличением лота. При срабатывании ТП советник начинает цикл с ноля. Оптимизируемые параметры: Объем ордеров (   Lot   ) нам нет смысла оптимизировать. Его проще сразу установить в соответствии с размером вашего депозита. Например для депозита менее 500 usd ставим минимальный лот 0,01 Размер прибавки лота (   Plus_Lot   ) ставим в зависимости от перво
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Experts
The expert is built using three lairs of neurons for each side , long/short and they are all conditioned by a complementary one which is used as a filter . The trading direction is reset if the first lair of neurons give an oposite signal . The expert is mainly built for the EUR\USD , GBP\USD pairs , M15 timeframe .  All settings are available in the "Comments" section in Post #1. The default set has a slightly rised level of risk , for a safer setting the "Use_Rescovery " parameter may be set t
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
NewIlan2
Viktor Pastushenko
Experts
Добрый день. Рынок форекс он иррационален иначе бы на нем бы зарабатывали 95 % трейдеров. Но статистика говорит об обратном 95 % рейдеров сливают свои депозиты. Это факт. И нет  ни одного индикатора, который бы предсказывал движение рынка немного заглядываю в будущее. Как только вам показалось, что вот он граальный индикатор или советник - ваш депозит начинает таять. Рынок обязательно накажет  и вы потеряете если не  весь свой депозит, но значительную его часть точно. Раз рынок форекс иррационал
Survive
Fabrizio Pierantoni
Experts
Survive expert advisor. Trading algorithm developed based on the combination of MACD and RSI indicators. Only one buy/sell order is executed. No martingales or other recovery techniques. In case of loss the system automatically closes the order if no stop loss is set based on the parameters entered. The system is suitable for all currencies. basic settings for usd/jpy currencies H1 Timeframe. //------------------------declaration of variables------------------------ ------ MagicNumber ; // M
HyperLook
Vladislav Filippov
Experts
HyperLook is a completely automated trading advisor that works primarily on a 30 minute timeframe. The Expert Advisor has a special scalping algorithm based on the synthesis of fast and slow stochastic oscillators, wave chart structuring using MACD and a special neurosystem macro that allows the Expert Advisor to learn precedently. The advisor's settings are based on a safe trading strategy, the essence of which is to close a deal, upon reaching a positive dynamism of profitability of several po
Reiona
Ubaidillah
Experts
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
Vik Martin
Ivan Kopchuk
Experts
Вспомогательный советник - который сопровождает уже открытые позиции путем использования мартингейла. Достаточно установить советник на нужную вам валютную пару и он подхватит любые открытые ордера, не важно открыты они вручную или другим советником. Возможности советника: подхватывает ордера с любым магиком или без него ограничение количества своих ордеров ограничение общего убытка закрытие всех ордеров при достижении профита и удаление отложек открытие ордеров со стоп лосом и тейк профитом два
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
Experts
ForExMachina 2 – The Quantitative Volatility Engine Automated Price Action Trading | Trend-Following Breakouts | Smart Recovery (Precision Engineered for XAUUSD & Volatile Forex Pairs) Trading with Machine Precision Stop relying on lagging indicators. ForExMachina  2 is a next-generation trading robot designed to exploit the one constant in the financial markets: Volatility . Built specifically for the MetaTrader 4 platform, ForExMachina ignores market noise. Instead, it utilizes a proprietary
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Experts
Gold Coin M5 is an automated trading robot designed to trade the gold market (XAUUSD) using the M5 period. This robot is designed for traders who want to trade automatically on short-term time intervals (scalping). Peculiarities: Scalping strategy: The robot uses a scalping strategy based on instant entry and exit from positions based on short-term price movements. Optimized for XAUUSD on M5: The XAUUSD Scalper is specifically tuned to trade the XAUUSD pair on the M5 time frame, allowing it to
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Quantum Edge Trader
Timur Adzhimambetov
Experts
Quantum Edge Trader is an advanced automated trading system designed to intelligently analyze price movements and execute precision trades. By evaluating market dynamics, it identifies strategic entry and exit points to optimize profitability. The system is built for disciplined trade execution and risk management, ensuring all trades are closed by the end of the session. Its adaptive algorithm responds to fluctuations in real time, providing traders with a seamless and efficient trading experi
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Experts
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experts
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Rebate System Overlap
Evgenii Kuznetsov
3 (2)
Experts
Rebate System performs a large number of trades with the minimum profit, which gives the opportunity to earn from receiving rebates (returning part of a spread). It is based on two grids (buy and sell), when one of them is in a drawdown, the other one can enter with an increased lot size, keeping the account away from the drawdown. Differences from the usual EA Rebate System in the mode of closing long-term losing trades in one of the grids due to the previously received profit. Input parameters
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experts
Unlike the free version, this Expert Advisor uses a news filter and additional filters to determine the trend. It protects orders with the help of locking. The robot uses martingale. This EA use pending orders. Sooner or later martingale can lose the deposit, it is recommended to control the trading of the EA while analyzing the market. The EA trades on any symbol. The minimum recommended deposit is $1000 (it is better to start with a cent account). The EA works on M1 timeframe. MarSe for MT5  h
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (11)
Experts
Vortex Turbo — “Trade the storm — control the Vortex” Vortex Turbo represents the next evolutionary stage in intelligent trading — a unique development that merges cutting-edge AI architecture, adaptive market logic, and precise risk control. Built upon proven algorithmic principles, it integrates multiple strategies into a unified high-speed ecosystem powered by a new level of predictive intelligence. Designed as a scalping expert for gold XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo employs a controlled martin
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
Experts
General Description Grid RSI Pro v3.1 is an advanced trading Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses a grid strategy with RSI indicator filtering. The EA automatically opens orders at specified levels, creating a grid of orders to capture market fluctuations. Version 3.1 includes enhanced risk management features and improved signal filtering systems. Key Features 1. Trading Strategies RSI Strategy : Position opening when RSI reaches overbought (80) or oversold (20) levels Fixed Points : Posit
Martingale Series XAU
Aliaksandr Sych
Experts
Martingale Series XAU – автоматическая торговля золотом на M1 с контролем рисков Описание стратегии Советник предназначен для торговли   XAUUSD (золото)   на минутном таймфрейме   M1 . Стратегия сочетает трендовый фильтр, вход по рынку на открытии новой свечи, классический мартингейл с чередованием отложенных ордеров и динамический трейлинг стоп. Благодаря строгим фильтрам времени и волатильности (ATR) риск депозита контролируется, а серии сделок автоматически завершаются при отсутствии позиций.
Mercury MT4
Marta Gonzalez
Experts
Mercury MT4  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert.   Mercury MT4     It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself.    Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for       multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast e
Diamond Black
Fanur Galamov
4 (3)
Experts
Diamond Black  is a professional expert advisor for automatic market trading. The EA implements my long-term observations of the market behavior in the evening. A thorough analysis of the behavior of the low-volatility market allowed me to implement a stable reliable system for profitable and long-term trading. EA algorithm uses the advantages of pending limit orders and strict control of trading risk. Expert advisor uses automatic lot calculation, and also allows you to use a fixed trading lo
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (14)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully automated trading Dynamic support and resistance detection Pen
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (4)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (44)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Launch Promo: Limited number of copies available at current price Final price: 990$ NEW: get 1 EA for free! (for 2 trade accounts) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Welcome to DayTrade Pro Algo!  After years of studying the markets and programming different strategies, I have found an algorithm that has everything a good trading system needs: It is broker independent It is spread independent
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Experts
One Gold - Future of Trading Introducing One Gold EA, a sophisticated trading robot for gold on the Meta Trader platform, developed to assist traders with advanced market analysis. Our proprietary technology leverages neural networks and data-driven algorithms to analyze both historical and real-time gold market data, providing insights that can aid in decision-making. Unlike traditional manual strategies, One Gold EA operates with minimal intervention, streamlining the trading process and aimin
PolyGold Scalper MT4
Connor Michael Woodson
Experts
PolyGold Scalper is a short-term scalping system for XAUUSD that can make trading decisions based on integration with Polymarket API. Live Signal: CLICK HERE All trading is done within MetaTrader and does not require API keys or a Polymarket account. The chart includes a panel that mirrors the data feed from Polymarket and refreshes every few seconds. The EA only enters single-shot positions and manages them without the use of grid or martingale. Exits are based on a dynamic virtual stop loss an
The Gold Space MT4
Ayush V Jain
5 (1)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGHS. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Add webrequest for news filter https: //nfs.faireconomy.media Price Increases on monday. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 4, this EA capitalizes on high-probability
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Real Trading Account LIVE SIGNAL 100K REAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2388151 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and res
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Long Beach
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
Long Beach EA is a trend following system that uses the Keltner Channels indicator for trade entries.  The EA monitors the upper, middle, and lower Keltner Channels.  When price reaches or breaks the upper channel boundary the EA will buy and when it reaches or breaks lower channel boundary the EA will sell.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  The EA is doing well o
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experts
EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
More from author
Buldozer MT5
Sergey Gritsay
Experts
Советник совершает сделки по сигналам индикаторов из стандартного набора терминала, которые можно включить или отключить в соответствующих настройках советника. Для закрытия ордеров используются два типа, по достижению установленной цели или по обратному сигналу при условии что вся серия сделок находиться в прибыли. Для вычисления объема следующей сделки также используется несколько вариантов. Описание входных параметров: Identification number  - Идентификационный номер советника Panel  - Включи
Filter:
No reviews
Reply to review