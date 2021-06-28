Советник совершает сделки по сигналам индикаторов из стандартного набора терминала, которые можно включить или отключить в соответствующих настройках советника. Для закрытия ордеров используются два типа, по достижению установленной цели или по обратному сигналу при условии что вся серия сделок находиться в прибыли. Для вычисления объема следующей сделки также используется несколько вариантов.

Описание входных параметров:

Identification number - Идентификационный номер советника

- Идентификационный номер советника Panel - Включить отключить панель на графике

- Включить отключить панель на графике Auto Trading - Включить отключить торговые операции

- Включить отключить торговые операции Comment Deals - Комментарий к сделке

- Комментарий к сделке Method Calculation Volume - Выбор типа средств для расчета объема

- Выбор типа средств для расчета объема Type Open Position - Тип открытия сделок: BUY - Открываем только покупки, SELL - Открываем только продажи, BUY_SELL - Открываем покупки и продажи, но каждое направление работает не зависимо друг от друга, BUY_AND_SELL - Открываем покупки и продажи, совместная работа.

- Тип открытия сделок: - Открываем только покупки, - Открываем только продажи, - Открываем покупки и продажи, но каждое направление работает не зависимо друг от друга, - Открываем покупки и продажи, совместная работа. Close Signal - Включить отключить закрытие по обратному сигналу

- Включить отключить закрытие по обратному сигналу Open Position minlot - Открывать сделку минимальным лотом, если остаток свободных средств превысил установленный лимит в параметре Deposit load

- Открывать сделку минимальным лотом, если остаток свободных средств превысил установленный лимит в параметре Minimum Distance - Включить отключить минимальную дистанцию между ордерами

- Включить отключить минимальную дистанцию между ордерами Acceleration Profit Stop - Включить отключить ускорение достижения цели, чем больше сделок тем короче цель закрытия

- Включить отключить ускорение достижения цели, чем больше сделок тем короче цель закрытия Deposit load - Лимит загрузки депозита, при включенном параметре Open Position minlot открываться минимальным лотом, при отключенном, не открывать больше сделок.

- Лимит загрузки депозита, при включенном параметре открываться минимальным лотом, при отключенном, не открывать больше сделок. Risk - Процент риска для первой сделки в серии, если значение задано нулю, то используется значение из параметра Start Volume

- Процент риска для первой сделки в серии, если значение задано нулю, то используется значение из параметра Start Volume - Объем первой сделки в серии, если параметр Risk равен нулю

- Объем первой сделки в серии, если параметр равен нулю Max Volume Deal - Максимальный объем сделки

- Максимальный объем сделки Type Calculation Volume - Метод расчета объема последующих сделок в серии: Multiplication - умножение, Addition - Сложение, Auto - автоматический.

- Метод расчета объема последующих сделок в серии: - умножение, - Сложение, - автоматический. Coefficient Calculation Volume - Коэффициент увеличения лота, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition , если параметр Risk не равен нулю, то в режиме Addition , шаг вычисляется автоматически.

- Коэффициент увеличения лота, если параметр задан или , если параметр не равен нулю, то в режиме , шаг вычисляется автоматически. Step Calculation Volume - Шаг через сколько сделок увеличивать объем, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition

- Шаг через сколько сделок увеличивать объем, если параметр задан или Take Profit - Тейк профит в пипсах, если параметр Dynamic Stop calculation отключен

- Тейк профит в пипсах, если параметр отключен Minimum distance between orders - Минимальная дистанция между ордерами, если параметр Dynamic Stop calculation отключен

- Минимальная дистанция между ордерами, если параметр отключен Dynamic Stop Calculation - Включить отключить динамический расчет параметров TakeProfit и Distance

- Включить отключить динамический расчет параметров и Period ATR - Период индикатора ATR для расчета динамических уровней

- Период индикатора для расчета динамических уровней TimeFrames ATR - Тайм фрейм индикатора ATR для расчета динамических уровней

- Тайм фрейм индикатора для расчета динамических уровней Coefficient TakeProfit - Коэффициент расчета параметра TakeProfit

- Коэффициент расчета параметра Coefficient Distance - Коэффициент расчета параметра Distance

- Коэффициент расчета параметра Max Open Orders Buy - Максимальное число открытых ордеров на покупку

- Максимальное число открытых ордеров на покупку Max Open Orders Sell - Максимальное число открытых ордеров на продажу

Из-за ограничения текста описания, описание входных параметров и сигналов индикаторов будет в обсуждении к данному продукту.



