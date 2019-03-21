Buldozer MT5

Советник совершает сделки по сигналам индикаторов из стандартного набора терминала, которые можно включить или отключить в соответствующих настройках советника. Для закрытия ордеров используются два типа, по достижению установленной цели или по обратному сигналу при условии что вся серия сделок находиться в прибыли. Для вычисления объема следующей сделки также используется несколько вариантов.

Описание входных параметров:

  • Identification number - Идентификационный номер советника
  • Panel - Включить отключить панель на графике
  • Auto Trading - Включить отключить торговые операции
  • Comment Deals - Комментарий к сделке
  • Method Calculation Volume - Выбор типа средств для расчета объема 
  • Type Open Position - Тип открытия сделок: BUY - Открываем только покупки, SELL - Открываем только продажи, BUY_SELL - Открываем покупки и продажи, но каждое направление работает не зависимо друг от друга, BUY_AND_SELL - Открываем покупки и продажи, совместная работа.
  • Close Signal - Включить отключить закрытие по обратному сигналу
  • Open Position minlot - Открывать сделку минимальным лотом, если остаток свободных средств превысил установленный лимит в параметре Deposit load
  • Minimum Distance - Включить отключить минимальную дистанцию между ордерами
  • Acceleration Profit Stop - Включить отключить ускорение достижения цели, чем больше сделок тем короче цель закрытия
  • Deposit load - Лимит загрузки депозита, при включенном параметре Open Position minlot открываться минимальным лотом, при отключенном, не открывать больше сделок.
  • Risk - Процент риска для первой сделки в серии, если значение задано нулю, то используется значение из параметра Start Volume
  • Start Volume - Объем первой сделки в серии, если параметр Risk равен нулю
  • Type Calculation Volume - Метод расчета объема последующих сделок в серии: Multiplication - умножение, Addition - Сложение, Auto - автоматический.
  • Coefficient Calculation Volume - Коэффициент увеличения лота, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition, если параметр Risk не равен нулю, то в режиме Addition, шаг вычисляется автоматически.
  • Step Calculation Volume - Шаг через сколько сделок увеличивать объем, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition
  • Take Profit - Тейк профит в пипсах, если параметр Dynamic Stop calculation отключен
  • Minimum distance between orders - Минимальная дистанция между ордерами, если параметр Dynamic Stop calculation отключен
  • Dynamic Stop Calculation - Включить отключить динамический расчет параметров TakeProfit и Distance
  • Period ATR - Период индикатора ATR для расчета динамических уровней
  • TimeFrames ATR - Тайм фрейм индикатора ATR для расчета динамических уровней
  • Coefficient TakeProfit - Коэффициент расчета параметра TakeProfit
  • Coefficient Distance - Коэффициент расчета параметра Distance
  • Max Open Orders Buy - Максимальное число открытых ордеров на покупку
  • Max Open Orders Sell - Максимальное число открытых ордеров на продажу

ВНИМАНИЕ! В режимах BUY_SELL и BUY_AND_SELL в параметре Type Open Position на неттинговом счете может работать не корректно, предпочтительно выбирать режим BUY или SELL.


Из-за ограничения текста описания, описание входных параметров и сигналов индикаторов будет в обсуждении к данному продукту.

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Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Sergey Gritsay
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Советник совершает сделки по сигналам индикаторов из стандартного набора терминала, которые можно включить или отключить в соответствующих настройках советника. Для закрытия ордеров используются два типа, по достижению установленной цели или по обратному сигналу при условии что вся серия сделок находиться в прибыли. Для вычисления объема следующей сделки также используется несколько вариантов. Описание входных параметров: Identification number - Идентификационный номер советника Panel - Включить
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