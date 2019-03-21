Buldozer MT5
- Experts
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- Version: 4.0
- Updated: 21 March 2019
- Activations: 20
Советник совершает сделки по сигналам индикаторов из стандартного набора терминала, которые можно включить или отключить в соответствующих настройках советника. Для закрытия ордеров используются два типа, по достижению установленной цели или по обратному сигналу при условии что вся серия сделок находиться в прибыли. Для вычисления объема следующей сделки также используется несколько вариантов.
Описание входных параметров:
- Identification number - Идентификационный номер советника
- Panel - Включить отключить панель на графике
- Auto Trading - Включить отключить торговые операции
- Comment Deals - Комментарий к сделке
- Method Calculation Volume - Выбор типа средств для расчета объема
- Type Open Position - Тип открытия сделок: BUY - Открываем только покупки, SELL - Открываем только продажи, BUY_SELL - Открываем покупки и продажи, но каждое направление работает не зависимо друг от друга, BUY_AND_SELL - Открываем покупки и продажи, совместная работа.
- Close Signal - Включить отключить закрытие по обратному сигналу
- Open Position minlot - Открывать сделку минимальным лотом, если остаток свободных средств превысил установленный лимит в параметре Deposit load
- Minimum Distance - Включить отключить минимальную дистанцию между ордерами
- Acceleration Profit Stop - Включить отключить ускорение достижения цели, чем больше сделок тем короче цель закрытия
- Deposit load - Лимит загрузки депозита, при включенном параметре Open Position minlot открываться минимальным лотом, при отключенном, не открывать больше сделок.
- Risk - Процент риска для первой сделки в серии, если значение задано нулю, то используется значение из параметра Start Volume
- Start Volume - Объем первой сделки в серии, если параметр Risk равен нулю
- Type Calculation Volume - Метод расчета объема последующих сделок в серии: Multiplication - умножение, Addition - Сложение, Auto - автоматический.
- Coefficient Calculation Volume - Коэффициент увеличения лота, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition, если параметр Risk не равен нулю, то в режиме Addition, шаг вычисляется автоматически.
- Step Calculation Volume - Шаг через сколько сделок увеличивать объем, если параметр Type calculation Volume задан Multiplication или Addition
- Take Profit - Тейк профит в пипсах, если параметр Dynamic Stop calculation отключен
- Minimum distance between orders - Минимальная дистанция между ордерами, если параметр Dynamic Stop calculation отключен
- Dynamic Stop Calculation - Включить отключить динамический расчет параметров TakeProfit и Distance
- Period ATR - Период индикатора ATR для расчета динамических уровней
- TimeFrames ATR - Тайм фрейм индикатора ATR для расчета динамических уровней
- Coefficient TakeProfit - Коэффициент расчета параметра TakeProfit
- Coefficient Distance - Коэффициент расчета параметра Distance
- Max Open Orders Buy - Максимальное число открытых ордеров на покупку
- Max Open Orders Sell - Максимальное число открытых ордеров на продажу
ВНИМАНИЕ! В режимах BUY_SELL и BUY_AND_SELL в параметре Type Open Position на неттинговом счете может работать не корректно, предпочтительно выбирать режим BUY или SELL.
Из-за ограничения текста описания, описание входных параметров и сигналов индикаторов будет в обсуждении к данному продукту.