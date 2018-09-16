Color
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор Color служит помощником для начинающего или опытного трейдера для выявления краткосрочного тренда или глобального в зависимости выбранного тайм фрейма, а так же для выявления флетовой зоны, которая очень хорошо видна в местах длинной проторговки в одной зоне индикатора Color. Индикатор не перерисовывается на завершённой свечи , но в моменте появления свечи и образования сигнала, может быть отклонён в прорисовке.
Особенности работы индикатора
- Хорошо определяет тренд на волатильных инструментах
- Прекрасного определяет флет зону
Изменяемые параметры
- Trend - изменение уровня сигнала на график, чем выше параметр , тем меньше сигналов будет поступать на график.
- Color - изменение цветовой гаммы основного индикатора тренда
- Arrow_Short - изменение цветовой гаммы стрелки на продажу
- Arrow_Long - изменение цветовой гаммы стрелки на покупку
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