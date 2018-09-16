Индикатор Color служит помощником для начинающего или опытного трейдера для выявления краткосрочного тренда или глобального в зависимости выбранного тайм фрейма, а так же для выявления флетовой зоны, которая очень хорошо видна в местах длинной проторговки в одной зоне индикатора Color. Индикатор не перерисовывается на завершённой свечи , но в моменте появления свечи и образования сигнала, может быть отклонён в прорисовке.

Особенности работы индикатора

Хорошо определяет тренд на волатильных инструментах

Прекрасного определяет флет зону

Изменяемые параметры

Trend - изменение уровня сигнала на график, чем выше параметр , тем меньше сигналов будет поступать на график.

Color - изменение цветовой гаммы основного индикатора тренда

Arrow_Short - изменение цветовой гаммы стрелки на продажу

Arrow_Long - изменение цветовой гаммы стрелки на покупку



