Color Sergey Ponomarev Indicators

Индикатор Color служит помощником для начинающего или опытного трейдера для выявления краткосрочного тренда или глобального в зависимости выбранного тайм фрейма, а так же для выявления флетовой зоны, которая очень хорошо видна в местах длинной проторговки в одной зоне индикатора Color. Индикатор не перерисовывается на завершённой свечи , но в моменте появления свечи и образования сигнала, может быть отклонён в прорисовке. Особенности работы индикатора Хорошо определяет тренд на волатильных инстр