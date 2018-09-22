Spire
- Indicators
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- Version: 1.0
Spire - показывает трендовый, сигнальный, свечной прорыв в сторону верхней или нижней границы канала, а так же временную или долгую консолидацию в виде прямоугольного канала. Сигналы тренда не перерисовываются. В основу идеи индикатора входит Bollinger Bands.
Изменяемые параметры
- Signal trend -изменение цветовой гаммы сигнального символа тренда
- Lower limit - изменение цветовой гаммы нижней границы канала
- Upper limit - изменение цветовой гаммы верхней границы канала
- Internal field -изменение цветовой гаммы внутри канала
Стратегия торговли и точка входа
- Signal trend пробил верхнюю или нижнюю границу канала , показав какой именно сейчас тренд нисходящий или восходящий
- Свеча пробивает и рисует шпиль, а так же заходит за Lower limit или Upper limit
- Множественное отбитие свечей с рисование шпилей от Lower limit или Upper limit
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