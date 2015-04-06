Crossfire

Money Management Parameters (параметры управления капиталом)


  • UseMoneyManagement - Управление капиталом включить или выключить. Допустимые значения: true/false
  • Lots (по-умолчанию: 0.1) - Размер позиции
  • RiskInPercent (по-умолчанию: 2.0) - Риск в процентах при включенном управлении расчёта позиции
  • MaximumLots (по-умолчанию: 500) - Максимальный объем лота. Значение по-умолчанию:
  • UseFixedMoney (по-умолчанию: false) - Задействовать весь капитал счета в процентах или нет. Допустимые значения: true/false
  • RiskInMoney (по-умолчанию: 100.0) - Риск в процентах от общей суммы на торговом счете
  • Trade Long (по-умолчанию: true) - Разрешить советнику открывать ордера на покупку. Допустимые значения: true/false
  • Tade Short (по-умолчанию: true) - Разрешить советнику открывать ордера на продажу. Допустимые значения: true/false


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AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
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Europarabola
Rostislav Voitsehovsky
Experts
This Expert Advisor opens only one order. For the EA to operate correctly, the terminal must be running at all times. The algorithm opens deals after calculating the deviation of the price from the average range. Orders are closed using the Parabolic indicator. A protective stop loss is always set for each order. The minimum deposit amount per 0.1 lot is 5000 USD. ATTENTION!!! The EA works on all currency pairs and all timeframes. To obtain stable trading results, it is recommended to use only E
Dynamic box
Rostislav Voitsehovsky
Experts
The Expert Advisor calculates levels for placing pending buy or sell orders on each candlestick. The main task is to open a deal when the market moves, based on the correct calculation of distance for the pending order, which increases the likelihood of entering the market in a favorable period. The Expert Advisor works on all currency pairs and all timeframes, but it was created for EURUSD and the hour timeframe (H1). UseMoneyManagement - enable or disable the money management system. Possible
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