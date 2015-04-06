Crossfire
- Experts
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- Version: 1.1
- Activations: 5
Money Management Parameters (параметры управления капиталом)
- UseMoneyManagement - Управление капиталом включить или выключить. Допустимые значения: true/false
- Lots (по-умолчанию: 0.1) - Размер позиции
- RiskInPercent (по-умолчанию: 2.0) - Риск в процентах при включенном управлении расчёта позиции
- MaximumLots (по-умолчанию: 500) - Максимальный объем лота. Значение по-умолчанию:
- UseFixedMoney (по-умолчанию: false) - Задействовать весь капитал счета в процентах или нет. Допустимые значения: true/false
- RiskInMoney (по-умолчанию: 100.0) - Риск в процентах от общей суммы на торговом счете
- Trade Long (по-умолчанию: true) - Разрешить советнику открывать ордера на покупку. Допустимые значения: true/false
- Tade Short (по-умолчанию: true) - Разрешить советнику открывать ордера на продажу. Допустимые значения: true/false