TradeSpacePRO

Trade Space PRO™

Профессиональная торговая панель для MT4. Главное ПРЕИМУЩЕСТВО - все настройки выведены на график символа. Запоминаются автоматически для каждого символа отдельно. Трейдинг/риски/блок контроля новостей и тайминга/панель сигналов .

Вся важная информация отображается на панелях. Вам нужно только открыть позицию одним щелчком мыши. Управление открытой позицией так же просто, насколько это возможно: вы можете легко настроить уровни Стоп Лосса (S/L) и Тейк Профита (T/P). В отличие от большинства доступных программ в этом виде, TraderSpacePRO™ поможет вам управлять торговым риском. Определите максимальный риск для каждой позиции, и TraderSpacePRO™ автоматически рассчитывает объём торговли (лоты) для каждой новой позиции.

Преимущество.

Трейдинг : Главный блок для входа в позицию и расчета ее свойств – БЛОК «Position». Группа настроек и возможностей данного блока существенно сокращает время на вход в рынок, убирает случайные ошибки в расчетах.

: Главный блок для входа в позицию и расчета ее свойств – БЛОК «Position». Группа настроек и возможностей данного блока существенно сокращает время на вход в рынок, убирает случайные ошибки в расчетах. Риски : Информационная панель «Risk control» содержит данные о текущем состоянии рисков по счету. Превышение дневного лимита потери больше не останется незамеченным.

: Информационная панель «Risk control» содержит данные о текущем состоянии рисков по счету. Превышение дневного лимита потери больше не останется незамеченным. Блок контроля новостей и тайминга : Блок контроля новостей и тайминга имеет дублирующий индикатор внизу экрана. Трейдер не имеет права пропустить реакцию рынка на такие новости, как "Nonfarm payrolls", а тот кто не торгует новости наоборот должен её пропустить.

: Блок контроля новостей и тайминга имеет дублирующий индикатор внизу экрана. Трейдер не имеет права пропустить реакцию рынка на такие новости, как "Nonfarm payrolls", а тот кто не торгует новости наоборот должен её пропустить. Панель сигналов: «Signal» - информационная панель, отображающая актуальность построенных Вами уровней (горизонтальных, Фибо) и трендовых линий в данный момент.

Что умеет торговый эксперт.

Мгновенные входы/выходы из позиции. Автоматические стоп уровни. Новостные уведомления. Контроль торговли. Отношение риска к прибыли. Точные сигналы. Контроль рисков. Автоматическая торговля. Позволяет заранее настроить торговлю согласно алгоритму - лот, стоп лосс, выход из позиции, сигналы о достижении уровней и превышении риска, торговое время. Контроль времени. Сигнализирует о начале и завершении Вашего торгового дня или сессии по валютной паре.

TraderSpacePRO™ состоит из пяти автономных блоков и панелей.

Все блоки и панели могут использоваться абсолютно автономно и в любой комбинации. Кнопки в верхнем ряду дают возможность мгновенно прятать и вызывать нужную часть программы, менять внешний вид и расположение.





Структура эксперта TraderSpacePRO™

Блок – POSITION MANAGER. Эксперт запоминает настройки для каждого символа отдельно.

Быстрый ввод/коррекция параметров позиции

Возможность быстрого входа в позицию с заранее заданными свойствами

Быстрый выход из позиции/позиций и снятие отложенных ордеров

Блок – LEVEL MANAGER

Возможность установить на график трендовые линии

Возможность установить на график уровни пользователя

Возможность установить на график Фибо-уровни

Информационная панель – LEVEL CONTROL

Отображение сигнала о пробитии пользовательских уровней

Отображение сигнала о пробитии линий тренда

Блок – TIME & NEWS MANAGER

Отображение рабочего времени пользователя по данному торговому инструменту (символу) или торговой сессии инструмента.

Отображение заданных новостей по валюте.

Информационная панель – RISK CONTROL

Отображение текущего состояния счета по следующим параметрам:

MarginCall – Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (в % или в валюте депозита).

– Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (в или в валюте депозита). StopOut – Уровень залоговых средств, при достижении происходит принудительное закрытие самого убыточного.

– Уровень залоговых средств, при достижении происходит принудительное закрытие самого убыточного. Margin Level – Уровень залоговых средств на счете ( % ).

– Уровень залоговых средств на счете ( % ). Margin Buy/Sell – Уровень залоговых средств, необходимых для открытия рыночной позиции Buy/Sell.

– Уровень залоговых средств, необходимых для открытия рыночной позиции Buy/Sell. Current Daily RISK – Использованный риск в закрытых позициях.

– Использованный риск в закрытых позициях. The used RISK – Текущий использованный в открытых и закрытых на данный момент позициях за сегодня.

– Текущий использованный в открытых и закрытых на данный момент позициях за сегодня. Open Position-Total RISK –суммарный риск в открытых на данный момент позициях.

–суммарный риск в открытых на данный момент позициях. Pending orders-Total RISK – суммарный риск в существующих на данный момент отложенных стоп и лимит ордерах.

– суммарный риск в существующих на данный момент отложенных стоп и лимит ордерах. Pиск по каждому финансовому инструменту.

Max. Drawdown – макс. просадка на счету.

– макс. просадка на счету. Profit Factor – прибыльность стратегии. Отношение общей прибыли к общему убытку.

– прибыльность стратегии. Отношение общей прибыли к общему убытку. Recovery Factor – фактор восстановления торговой стратегии.







