TradeSpacePRO

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Trade Space PRO™  

Профессиональная торговая панель для MT4. Главное ПРЕИМУЩЕСТВО - все настройки выведены на график символа. Запоминаются автоматически для каждого символа отдельно. Трейдинг/риски/блок контроля новостей и тайминга/панель сигналов

Вся важная информация отображается на панелях.  Вам нужно только открыть позицию одним щелчком мыши. Управление открытой позицией так же просто,  насколько это возможно:  вы можете легко настроить уровни Стоп Лосса (S/L) и Тейк Профита (T/P).  В отличие от большинства доступных программ в этом виде,  TraderSpacePRO™  поможет вам управлять торговым риском.  Определите максимальный риск для каждой позиции, и TraderSpacePRO™ автоматически рассчитывает объём торговли (лоты) для каждой новой позиции.

Преимущество.

  • Трейдинг: Главный блок для входа в позицию и расчета ее свойств – БЛОК «Position». Группа настроек и возможностей данного блока существенно сокращает время на вход в рынок, убирает случайные ошибки в расчетах.
  • Риски:  Информационная панель «Risk control» содержит данные о текущем состоянии рисков по счету. Превышение дневного лимита потери больше не останется незамеченным.
  • Блок контроля новостей и тайминга: Блок контроля новостей и тайминга имеет дублирующий индикатор внизу экрана. Трейдер не имеет права пропустить реакцию рынка на такие новости, как "Nonfarm payrolls", а тот кто не торгует новости наоборот должен её пропустить. 
  • Панель сигналов: «Signal» - информационная панель, отображающая актуальность построенных Вами уровней (горизонтальных,  Фибо) и трендовых линий в данный момент.

Что умеет торговый эксперт.

  1. Мгновенные входы/выходы из позиции.
  2. Автоматические  стоп  уровни.
  3. Новостные уведомления.
  4. Контроль торговли.
  5. Отношение риска к прибыли.
  6. Точные сигналы.
  7. Контроль рисков.
  8. Автоматическая торговля. Позволяет заранее настроить торговлю согласно алгоритму - лот, стоп лосс, выход из позиции, сигналы о достижении уровней и превышении риска, торговое время.
  9. Контроль времени.  Сигнализирует о начале и завершении Вашего торгового дня или сессии по валютной паре.

TraderSpacePRO™  состоит из пяти автономных блоков и панелей.

Все блоки и панели могут использоваться абсолютно автономно и в любой комбинации. Кнопки в верхнем ряду дают возможность мгновенно прятать и вызывать нужную часть программы, менять внешний вид и расположение.  


Структура эксперта TraderSpacePRO

Блок – POSITION  MANAGER. Эксперт запоминает настройки для каждого символа отдельно.

  • Быстрый ввод/коррекция параметров позиции
  • Возможность быстрого входа в позицию с заранее заданными свойствами
  • Быстрый выход из позиции/позиций и снятие отложенных ордеров

Блок – LEVEL  MANAGER

  • Возможность установить на график трендовые линии
  • Возможность установить на график уровни пользователя
  • Возможность установить на график Фибо-уровни

Информационная панель – LEVEL  CONTROL

  • Отображение сигнала о пробитии пользовательских уровней
  • Отображение сигнала о пробитии линий тренда

Блок TIME & NEWS MANAGER

  • Отображение рабочего времени пользователя по данному торговому инструменту (символу)  или торговой сессии инструмента.
  • Отображение заданных новостей по валюте.

Информационная панель – RISK  CONTROL

Отображение текущего состояния счета по следующим параметрам:

  • MarginCall –  Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (в  или в валюте депозита).
  • StopOut  – Уровень залоговых средств, при достижении происходит принудительное закрытие самого убыточного. 
  • Margin Level  – Уровень залоговых средств на счете ( % ).
  • Margin Buy/Sell – Уровень залоговых средств, необходимых для открытия рыночной позиции Buy/Sell.
  • Current Daily RISK – Использованный риск в закрытых позициях.
  • The used RISK –  Текущий использованный  в открытых и закрытых на данный момент позициях за сегодня.
  • Open Position-Total RISK –суммарный риск в открытых на данный момент позициях.
  • Pending orders-Total RISK – суммарный риск в существующих на данный момент отложенных стоп и лимит ордерах.
  • Pиск по каждому финансовому инструменту.
  • Max. Drawdown  – макс. просадка на счету.
  • Profit Factor – прибыльность стратегии. Отношение общей прибыли к общему убытку.
  • Recovery Factor – фактор восстановления торговой стратегии.



Reviews 2
kemalbil
18
kemalbil 2023.12.01 15:35 
 

Five stars for good work.

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Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
Bidhan Chandra Roy
Utilities
Trade Signal Pro (MT4) — Telegram Signal Provider (Utility) A lightweight utility that sends trade notifications from your MT4 account to Telegram. It does NOT open/close trades. It only reads positions/deals and sends messages. What it sends Entry signal (BUY/SELL) with Entry, SL, TP, pips + Risk:Reward   Updates when SL/TP is modified (reply/tag to the original signal)   Close notifications: TP hit / SL hit / Breakeven / Manual close   Optional Daily & Weekly performance summary (win
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilities
This is an automatic parameter optimizer for the   Trend Line PRO   indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator.  Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days)  To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
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3 (2)
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The e-FastCHF EA is developed for GBPCHF. The EA has no trading limitations only on GBPCHF. 16.01.2015. The Swiss National Bank decided not to support the EUR/CHF course on the level of (1.20). Now it is pegged not to EUR but to USD. Our strategy is based on this fact. Tests have been performed from 02.01.2015. Timeframe – М15 Currency pair – GBPCHF No Martingale Calculation of lot basing on the balance (risk per trade). Supporting ECN accounts. This option operates as follows: first a position
FREE
FxSProMT
Sergiy Podolyak
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Indicators
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FxSProWPR
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Indicators
The FxSProWPR oscillator generates signals for trend confirmation, which can also nbe used to confirm the emergence of new trends. Indicator Parameters NumberBars - the number of bars to display the indicator. Too many bars may significantly slow down the operation of the trading terminal. SignalAlert - an Alert notifying of a trend. SignalSound - sound alert to notify of a trend. The sound will be played once the histogram exceeds the level of 15. Rules to confirm position entry Green histogr
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Sergiy Podolyak
Utilities
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Indicators
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Sergiy Podolyak
5 (1)
Utilities
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Indicators
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kemalbil
18
kemalbil 2023.12.01 15:35 
 

Five stars for good work.

fxpat
540
fxpat 2023.06.11 10:14 
 

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