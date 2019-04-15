Calculated lines
- Indicators
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- Version: 1.1
- Activations: 8
- Индикатор работает по двум направлениям: прибыли и просадки, а также в двух измерениях: % и $.
- Если выставляется значение $, то % автоматически подгоняется под $.
- При изменении депозита индикатор сам уровни корректирует по отношению того, на что был настроен, а другой параметр корректируется к первому. Корректировка появляется при изменении депозита.
- Округление числа с плавающей точкой у линий (для красивой читаемости) в значении доллара - 2, в проценте - 1.
- Уровни автоматически выставляются после открытия первого ордера и корректируются с другими ордерами данного направления, отложенные ордера не считает.
- Линии уровней могут чуть смещаться из-за расхождения спреда.
Индикатор выравнивает все ордера выбранной валютной пары и указывается в горизонтальной линии, где будет просадка (RISK) или прибыль (Buy - синий, Sell - красный), указанная в настройках. За счёт нескольких ордеров в одном направлении, уровни рассчитываются не сразу - буквально пару секунд, или в терминале выполнить команду "Обновить".
В переменных "ProfitBuy" и "ProfitSell" при первом запуске стоит "0". значит урони ставятся на % просадки - это переменная RISK, где указано 80. Эти две переменные ("ProfitBuy" и "ProfitSell") можно выставлять как с убытком, так и указать прибыль. При настройках переменных, процент будет меняться (в зависимости от прибыли), а ProfitBuy и ProfitSell стабильно указываться как уже настроенные. Чтобы переключится на переменную RISK, надо тут выставить "0" (ноль).
Переменная RISK. Данный процент при изменении депозита будет всегда стабильно указан, а средства будут меняться (в зависимости от прибыли). Эту переменную не рекомендую выставлять с убытком, так как здесь указывается просадка. Выставлено 80% с учётом приблизительной маржи. С данным расчётом, чтобы не указывать дополнительно "минус", в скрипт было заложено заранее. (указав с минусом, RISK будет плюсовым !!!)
Параметры индикатора :
- ProfitBuy - прибыль или убыток всех ордеров на Buy.
- ProfitSell - прибыль или убыток всех ордеров на Sell.
- RISK - просадка депозита. Указывается в значении без минуса.
По этому индикатору можно рассчитать как данную просадку или прибыль, так и будущий риск или уровень задуманной прибыли.
Если при выставлении ордеров с разными направлениями, то рынок может дойти за пределы уровней с плюсовыми результатами, так как каждая линия выставляется отдельно на Sell и отдельно на Buy.
Таблица настроек плюсовых и минусовых значений:
|переменная
|ProfitBuy
|ProfitSell
|RISK
|с минусом
|да
|да
|нет (если да, то покажет прибыль в % отношении)
|с плюсом
|да
|да
|да - (будет изображена просадка)
Примеры:
- Если у Вас слабый депозит (30-100$). То при выставлении ордера, значение 80% будет относительно близко, и глядя на риск, можно оценить нагрузку на депозит.
- Средний депозит (300-600$).Практически все стратегии, если свести минус к нулю, можно, если позволяет депозит, торговать методом усреднения. Тут можно выставить RISK от наименьшего к наибольшему, и оценить просадочную ситуацию всех позиций.
- Допустим, у Вас ПАММ-счёт с хорошим депозитом, скажем, в 10.000$.Тогда выставив RISK 3% можно оценить объёмы ордеров, и доливаться. А на значениях ProfitBuy и ProfitSell знать прибыль всех ордеров любого из направлений. При необходимости RISK увеличивать, глядя на уровень показания риска.
Просмотреть индикатор в его работе.