Calculated lines

Индикатор работает по двум направлениям: прибыли и просадки , а также в двух измерениях: % и $ .

и , а также в двух измерениях: и . Если выставляется значение $ , то % автоматически подгоняется под $ .

, то автоматически подгоняется под . При изменении депозита индикатор сам уровни корректирует по отношению того, на что был настроен, а другой параметр корректируется к первому. Корректировка появляется при изменении депозита.

Округление числа с плавающей точкой у линий (для красивой читаемости) в значении доллара - 2, в проценте - 1.

Уровни автоматически выставляются после открытия первого ордера и корректируются с другими ордерами данного направления, отложенные ордера не считает.

Линии уровней могут чуть смещаться из-за расхождения спреда.

Индикатор выравнивает все ордера выбранной валютной пары и указывается в горизонтальной линии, где будет просадка ( RISK ) или прибыль (Buy - синий, Sell - красный), указанная в настройках. За счёт нескольких ордеров в одном направлении, уровни рассчитываются не сразу - буквально пару секунд, или в терминале выполнить команду "Обновить".



В переменных "ProfitBuy" и "ProfitSell" при первом запуске стоит " 0 ". значит урони ставятся на % просадки - это переменная RISK , где указано 80. Эти две переменные ("ProfitBuy" и "ProfitSell") можно выставлять как с убытком, так и указать прибыль. При настройках переменных, процент будет меняться (в зависимости от прибыли), а ProfitBuy и ProfitSell стабильно указываться как уже настроенные. Чтобы переключится на переменную RISK, надо тут выставить "0" (ноль).



Переменная RISK. Данный процент при изменении депозита будет всегда стабильно указан, а средства будут меняться (в зависимости от прибыли). Эту переменную не рекомендую выставлять с убытком, так как здесь указывается просадка . Выставлено 80% с учётом приблизительной маржи. С данным расчётом, чтобы не указывать дополнительно "минус", в скрипт было заложено заранее. (указав с минусом, RISK будет плюсовым !!!)





Параметры индикатора :

ProfitBuy - прибыль или убыток всех ордеров на Buy.

- или всех ордеров на Buy. ProfitSell - прибыль или убыток всех ордеров на Sell.

- или всех ордеров на Sell. RISK - просадка депозита. Указывается в значении без минуса.





По этому индикатору можно рассчитать как данную просадку или прибыль, так и будущий риск или уровень задуманной прибыли.

Если при выставлении ордеров с разными направлениями, то рынок может дойти за пределы уровней с плюсовыми результатами, так как каждая линия выставляется отдельно на Sell и отдельно на Buy .





Таблица настроек плюсовых и минусовых значений:



переменная ProfitBuy ProfitSell RISK с минусом да да нет (если да, то покажет прибыль в % отношении) с плюсом да да да - (будет изображена просадка)





Если у Вас слабый депозит ( 30-100$ ). То при выставлении ордера, значение 80% будет относительно близко, и глядя на риск, можно оценить нагрузку на депозит. Средний депозит ( 300-600$ ).Практически все стратегии, если свести минус к нулю, можно, если позволяет депозит, торговать методом усреднения. Тут можно выставить RISK от наименьшего к наибольшему, и оценить просадочную ситуацию всех позиций. Допустим, у Вас ПАММ-счёт с хорошим депозитом, скажем, в 10.000$ .Тогда выставив RISK 3% можно оценить объёмы ордеров, и доливаться. А на значениях ProfitBuy и ProfitSell знать прибыль всех ордеров любого из направлений. При необходимости RISK увеличивать, глядя на уровень показания риска.





Просмотреть индикатор в его работе.