Calculated lines

  • Индикатор работает по двум направлениям: прибыли и просадки, а также в двух измерениях: % и $.
  • Если выставляется значение $, то % автоматически подгоняется под $.
  • При изменении депозита индикатор сам уровни корректирует по отношению того, на что был настроен, а другой параметр корректируется к первому. Корректировка появляется при изменении депозита.
  • Округление числа с плавающей точкой у линий (для красивой читаемости) в значении доллара - 2, в проценте - 1.
  • Уровни автоматически выставляются после открытия первого ордера и корректируются с другими ордерами данного направления, отложенные ордера не считает.
  • Линии уровней могут чуть смещаться из-за расхождения спреда.

Индикатор выравнивает все ордера выбранной валютной пары и указывается в горизонтальной линии, где будет просадка (RISK) или прибыль  (Buy - синий, Sell - красный), указанная в настройках. За счёт нескольких ордеров в одном направлении, уровни рассчитываются не сразу - буквально пару секунд, или в терминале выполнить команду "Обновить".


В переменных "ProfitBuy" и "ProfitSell" при первом запуске стоит "0". значит урони ставятся на % просадки - это переменная RISK, где указано 80. Эти две переменные ("ProfitBuy" и "ProfitSell") можно выставлять как с убытком, так и указать прибыль. При настройках переменных, процент будет меняться (в зависимости от прибыли), а ProfitBuy и ProfitSell стабильно указываться как уже настроенные. Чтобы переключится на переменную RISK, надо тут выставить "0" (ноль).


Переменная RISK. Данный процент при изменении депозита будет всегда стабильно указан, а средства будут меняться (в зависимости от прибыли). Эту переменную не рекомендую выставлять с убытком, так как здесь указывается просадка. Выставлено 80% с учётом приблизительной маржи. С данным расчётом, чтобы не указывать дополнительно "минус", в скрипт было заложено заранее. (указав с минусом, RISK будет плюсовым !!!)


Параметры индикатора :

  • ProfitBuy - прибыль или убыток всех ордеров на Buy.
  • ProfitSell - прибыль или убыток всех ордеров на Sell.
  • RISK - просадка депозита. Указывается в значении без минуса.


По этому индикатору можно рассчитать как данную просадку или прибыль, так и будущий риск или уровень задуманной прибыли.

Если при выставлении ордеров с разными направлениями, то рынок может дойти за пределы уровней с плюсовыми результатами, так как каждая линия выставляется отдельно на Sell и отдельно на Buy.


Таблица настроек плюсовых и минусовых значений:

переменная ProfitBuyProfitSellRISK
с минусомдаданет (если да, то покажет прибыль в % отношении)
с плюсомдадада - (будет изображена просадка)


Примеры:

  1. Если у Вас слабый депозит (30-100$). То при выставлении ордера, значение 80% будет относительно близко, и глядя на риск, можно оценить нагрузку на депозит.
  2. Средний депозит (300-600$).Практически все стратегии, если свести минус к нулю, можно, если позволяет депозит, торговать методом усреднения. Тут можно выставить RISK от наименьшего к наибольшему, и оценить просадочную ситуацию всех позиций.
  3. Допустим, у Вас ПАММ-счёт с хорошим депозитом, скажем, в 10.000$.Тогда выставив RISK 3% можно оценить объёмы ордеров, и доливаться. А на значениях ProfitBuy и ProfitSell знать прибыль всех ордеров любого из направлений. При необходимости RISK увеличивать, глядя на уровень показания риска.


Просмотреть индикатор в его работе.

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Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
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