Kredzia Liquidity Map

Mapa płynności KREDZIA organizuje aktywną płynność opartą na brokerach powyżej i poniżej ceny, pomagając inwestorom planować potencjalne cele płynności i monitorować obszary, w których może rozwinąć się zmiatanie, reakcja lub odwrócenie.


PEŁNY OPIS
Ważne maksima i minima mogą stanowić potencjalne cele w zakresie wykorzystania płynności, ale ręczne śledzenie bieżących poziomów wraz ze starszymi, niesprawdzonymi odniesieniami szybko staje się trudne. Mapa płynności KREDZIA tworzy ustrukturyzowany widok aktywnej płynności bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5.

Wskaźnik przeznaczony jest dla traderów wykorzystujących ICT, SMC lub Price Action, którzy chcą automatycznie śledzić poziomy płynności bez konieczności ręcznego rysowania i ciągłego aktualizowania poziomów na wykresie.

Wskaźnik odwzorowuje maksima i minima z bieżącego i poprzedniego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku. Zachowuje starsze, nieskasowane poziomy dzienne i tygodniowe, dodaje numerację wiekową, taką jak PDH2 lub PWL3, i może wyświetlać ATH i ATL obliczone na podstawie historii symboli dostępnej w podłączonym terminalu.

Poziomy te mogą służyć do planowania potencjalnych celów powyżej lub poniżej rynku oraz do identyfikacji obszarów, w których inwestorzy mogą obserwować wzrost płynności, reakcję lub oddzielnie potwierdzoną konfigurację odwrócenia. Wskaźnik dostarcza jedynie kontekstu rynkowego. Wyświetlany poziom nie jest sygnałem kupna ani sprzedaży i nie gwarantuje reakcji cenowej.


JAK DZIAŁA MAPA
Każda linia zaczyna się od świecy, na której utworzono jej maksimum lub minimum. Poziom historyczny pozostaje aktywny, dopóki knot świecy nie dotknie lub nie przetnie jej ceny. Po przejściu poziomu można go usunąć lub zachować jako linię kończącą się na świecy przejścia do analizy historycznej.

Odniesienia znajdujące się w ramach konfigurowalnej tolerancji punktów można scalić w jedną etykietę zbiegu, na przykład PDH/CWH. Zmniejsza to bałagan na wykresie i ułatwia identyfikację nakładających się wartości płynności.


PANEL DRABINY PŁYNNOŚCI
Panel organizuje najbliższą aktywną płynność wokół bieżącej ceny:

- BSL 1 to najbliższy aktywny poziom powyżej rynku.
- SSL 1 to najbliższy aktywny poziom poniżej rynku.
- Wyższe liczby oznaczają coraz wyższe poziomy.
- MARKET wyświetla aktualną cenę w środku.
- Połączone nazwy pozwalają na identyfikację powtarzających się odniesień.

Można wybrać liczbę poziomów wyświetlanych po każdej stronie od 1 do 10. Panel można przesuwać, skalować, zwijać do widoku samego nagłówka i automatycznie poszerzać w przypadku dłuższych nazw połączeń.


MAPOWANIE PŁYNNOŚCI
- Bieżące i poprzednie najwyższe i najniższe wartości dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku.
- Starsze, niesprzątane poziomy dzienne i tygodniowe z numeracją wiekową.
- Konfigurowalna maksymalna liczba aktywnych poziomów historycznych.
- ATH i ATL z historii symboli dostępne w MT5.
- Wykrywanie dotyku knota.
- Zachowanie historii lub usuwanie podczas czyszczenia.
- Konfigurowalna tolerancja zbiegu w punktach symbolicznych.


WYŚWIETLACZ PANELOWY I WYKRESOWY
- Numerowana drabina płynności BSL/SSL z napisem RYNEK w środku.
- Możliwość wyboru liczby najbliższych poziomów powyżej i poniżej ceny.
- Opcjonalna surowa odległość cenowa obok etykiet wykresów i wierszy paneli.
- Automatyczne etykiety na prawej krawędzi z ukrywaniem poza zakresem.
- Niezależnie konfigurowalne rozmiary etykiet wykresów i paneli.


ALERTY I DZIAŁANIE
- Opcjonalne alerty podejścia i przeszukiwania.
- Kanały pop-up, dźwięk, powiadomienia push i e-mail.
- Niezależne wystąpienia na tym samym wykresie.
- Brak realizacji transakcji i zarządzania zleceniami.


ALERTY
Alerty są opcjonalne i domyślnie wyłączone. Wskaźnik może powiadomić użytkownika, gdy cena wejdzie w konfigurowalną strefę zbliżeniową lub gdy knot przetnie aktywny poziom historyczny.

Odległość ponownego uzbrojenia zapobiega ponownemu wystąpieniu tego samego alertu zbliżeniowego, gdy cena pozostaje blisko poziomu. Grupy alertów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych i ATH/ATL można włączać niezależnie. Ruchome poziomy bieżącego okresu są domyślnie wyłączone i można je uwzględnić osobno.

Dostępne są kanały powiadomień pop-up, dźwiękowych, push i e-mail. Push i e-mail wymagają wcześniejszej konfiguracji w MetaTrader 5.


PERSONALIZACJA I USTAWIENIA WSPÓLNE
Etykiety wykresów i panel Drabiny Płynności są konfigurowane niezależnie. Rozmiar czcionki etykiet zmienia PDH, PDL, CDH i inny tekst obok linii wykresu. Rozmiar czcionki panelu zmienia tylko tekst drabinki, natomiast Skala całego panelu [%] zmienia rozmiar całego panelu i jego odstępy.

Minimalna szerokość panelu zapobiega przycinaniu, natomiast opcja „Rozwiń” dla długich nazw może automatycznie zwiększyć szerokość, gdy kilka odniesień ma tę samą etykietę zbiegu. Najbliższe poziomy po każdej stronie [1–10] określają liczbę wierszy BSL i SSL wyświetlanych wokół MARKET.

Automatyczne pozycjonowanie etykiet utrzymuje widoczne etykiety blisko prawej krawędzi wykresu i ukrywa etykiety, których ceny znajdują się poza widocznym zakresem wykresu. Etykiety wracają automatycznie po ponownym pojawieniu się ich poziomów w widoku. Ręczne pozycjonowanie jest nadal dostępne poprzez ustawienie przesunięcia słupka.

Aby otrzymywać alerty, opcja „Włącz alerty” musi być ustawiona na „prawda”. Następnie użytkownik wybiera alerty dotyczące podejścia, alerty dotyczące przeszukiwania lub oba, wybiera grupy monitorowanych poziomów i włącza wymagane kanały dostarczania. Jeśli wiadomość push lub e-mail nie dotrze, odpowiednia usługa MetaTrader 5 musi zostać najpierw skonfigurowana i przetestowana w terminalu.


WAŻNE DO WIEDZENIA
- Granice dni i tygodni podążają za świecami i czasem serwera brokerskiego.
- Różni brokerzy mogą generować różne świece D1 i W1, a zatem różne poziomy.
- Poziom historyczny zostaje osiągnięty, gdy knot świecy dotyka lub przecina cenę; zamknięcie świecy nie jest wymagane.
- Wartości odległości wyświetlane obok poziomów to surowe różnice cen, nie pipsy.
- Odległość podejścia, odległość ponownego uzbrojenia i tolerancja połączenia są wprowadzane w punktach symboli.
- ATH i ATL zależą od ilości historii symboli dostępnej w terminalu.
- Obecne maksima i minima mogą się zmieniać aż do zamknięcia odpowiednich okresów brokerskich.


SZYBKA KONFIGURACJA
1. Dołącz mapę płynności KREDZIA do wykresu MetaTrader 5.
2. Wybierz żądany dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok i grupę ATH/ATL.
3. Wybierz, ile najbliższych poziomów ma być wyświetlanych na panelu po każdej stronie.
4. W razie potrzeby dostosuj położenie panelu, rozmiar etykiety wykresu i wygląd wizualny.
5. Aby korzystać z powiadomień, włącz alerty i wybierz zdarzenia, grupy poziomów i kanały dostarczania.
6. Dostosuj odległości punktowe do precyzji cytatu wybranego symbolu.


WSPARCIE
Aby uzyskać wsparcie, skorzystaj z sekcji komentarzy do produktu lub prywatnych wiadomości MQL5. Dołącz symbol, przedział czasowy, brokera, zrzut ekranu i odpowiednie ustawienia, aby można było odtworzyć problem.


ZASTRZEŻENIE
Mapa Płynności KREDZIA to narzędzie do tworzenia wykresów informacyjnych. Nie udziela porad finansowych, nie generuje gwarantowanych sygnałów transakcyjnych, nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje zleceń, nie zarządza ryzykiem ani nie gwarantuje reakcji rynku. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za weryfikację wyświetlanych danych, limitów czasowych brokera, ustawień i wszelkich decyzji handlowych.


SŁOWA KLUCZOWE
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5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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Kredzia Pips Monitor to lekki wskaźnik MT5, który wyświetla bieżące otwarte pipsy i dzisiejsze zamknięte pipsy bezpośrednio na wykresie. Kredzia Pips Monitor pomaga traderom śledzić wyniki pipsów bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5 bez konieczności otwierania historii konta lub raportów transakcyjnych. Wskaźnik wyświetla dwie wyraźne wartości: OPEN - aktualny wynik pipsów otwartych pozycji. RAZEM - suma wyników w pipsach pozycji zamkniętych w bieżącym dniu brokerskim. Wskaźnik zlicza tylk
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