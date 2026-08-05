Kredzia Liquidity Map

Mapa płynności KREDZIA organizuje aktywną płynność opartą na brokerach powyżej i poniżej ceny, pomagając inwestorom planować potencjalne cele płynności i monitorować obszary, w których może rozwinąć się zmiatanie, reakcja lub odwrócenie.









PEŁNY OPIS

Ważne maksima i minima mogą stanowić potencjalne cele w zakresie wykorzystania płynności, ale ręczne śledzenie bieżących poziomów wraz ze starszymi, niesprawdzonymi odniesieniami szybko staje się trudne. Mapa płynności KREDZIA tworzy ustrukturyzowany widok aktywnej płynności bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5.





Wskaźnik przeznaczony jest dla traderów wykorzystujących ICT, SMC lub Price Action, którzy chcą automatycznie śledzić poziomy płynności bez konieczności ręcznego rysowania i ciągłego aktualizowania poziomów na wykresie.





Wskaźnik odwzorowuje maksima i minima z bieżącego i poprzedniego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku. Zachowuje starsze, nieskasowane poziomy dzienne i tygodniowe, dodaje numerację wiekową, taką jak PDH2 lub PWL3, i może wyświetlać ATH i ATL obliczone na podstawie historii symboli dostępnej w podłączonym terminalu.





Poziomy te mogą służyć do planowania potencjalnych celów powyżej lub poniżej rynku oraz do identyfikacji obszarów, w których inwestorzy mogą obserwować wzrost płynności, reakcję lub oddzielnie potwierdzoną konfigurację odwrócenia. Wskaźnik dostarcza jedynie kontekstu rynkowego. Wyświetlany poziom nie jest sygnałem kupna ani sprzedaży i nie gwarantuje reakcji cenowej.









JAK DZIAŁA MAPA

Każda linia zaczyna się od świecy, na której utworzono jej maksimum lub minimum. Poziom historyczny pozostaje aktywny, dopóki knot świecy nie dotknie lub nie przetnie jej ceny. Po przejściu poziomu można go usunąć lub zachować jako linię kończącą się na świecy przejścia do analizy historycznej.





Odniesienia znajdujące się w ramach konfigurowalnej tolerancji punktów można scalić w jedną etykietę zbiegu, na przykład PDH/CWH. Zmniejsza to bałagan na wykresie i ułatwia identyfikację nakładających się wartości płynności.









PANEL DRABINY PŁYNNOŚCI

Panel organizuje najbliższą aktywną płynność wokół bieżącej ceny:





- BSL 1 to najbliższy aktywny poziom powyżej rynku.

- SSL 1 to najbliższy aktywny poziom poniżej rynku.

- Wyższe liczby oznaczają coraz wyższe poziomy.

- MARKET wyświetla aktualną cenę w środku.

- Połączone nazwy pozwalają na identyfikację powtarzających się odniesień.





Można wybrać liczbę poziomów wyświetlanych po każdej stronie od 1 do 10. Panel można przesuwać, skalować, zwijać do widoku samego nagłówka i automatycznie poszerzać w przypadku dłuższych nazw połączeń.









MAPOWANIE PŁYNNOŚCI

- Bieżące i poprzednie najwyższe i najniższe wartości dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku.

- Starsze, niesprzątane poziomy dzienne i tygodniowe z numeracją wiekową.

- Konfigurowalna maksymalna liczba aktywnych poziomów historycznych.

- ATH i ATL z historii symboli dostępne w MT5.

- Wykrywanie dotyku knota.

- Zachowanie historii lub usuwanie podczas czyszczenia.

- Konfigurowalna tolerancja zbiegu w punktach symbolicznych.









WYŚWIETLACZ PANELOWY I WYKRESOWY

- Numerowana drabina płynności BSL/SSL z napisem RYNEK w środku.

- Możliwość wyboru liczby najbliższych poziomów powyżej i poniżej ceny.

- Opcjonalna surowa odległość cenowa obok etykiet wykresów i wierszy paneli.

- Automatyczne etykiety na prawej krawędzi z ukrywaniem poza zakresem.

- Niezależnie konfigurowalne rozmiary etykiet wykresów i paneli.









ALERTY I DZIAŁANIE

- Opcjonalne alerty podejścia i przeszukiwania.

- Kanały pop-up, dźwięk, powiadomienia push i e-mail.

- Niezależne wystąpienia na tym samym wykresie.

- Brak realizacji transakcji i zarządzania zleceniami.









ALERTY

Alerty są opcjonalne i domyślnie wyłączone. Wskaźnik może powiadomić użytkownika, gdy cena wejdzie w konfigurowalną strefę zbliżeniową lub gdy knot przetnie aktywny poziom historyczny.





Odległość ponownego uzbrojenia zapobiega ponownemu wystąpieniu tego samego alertu zbliżeniowego, gdy cena pozostaje blisko poziomu. Grupy alertów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych i ATH/ATL można włączać niezależnie. Ruchome poziomy bieżącego okresu są domyślnie wyłączone i można je uwzględnić osobno.





Dostępne są kanały powiadomień pop-up, dźwiękowych, push i e-mail. Push i e-mail wymagają wcześniejszej konfiguracji w MetaTrader 5.









PERSONALIZACJA I USTAWIENIA WSPÓLNE

Etykiety wykresów i panel Drabiny Płynności są konfigurowane niezależnie. Rozmiar czcionki etykiet zmienia PDH, PDL, CDH i inny tekst obok linii wykresu. Rozmiar czcionki panelu zmienia tylko tekst drabinki, natomiast Skala całego panelu [%] zmienia rozmiar całego panelu i jego odstępy.





Minimalna szerokość panelu zapobiega przycinaniu, natomiast opcja „Rozwiń” dla długich nazw może automatycznie zwiększyć szerokość, gdy kilka odniesień ma tę samą etykietę zbiegu. Najbliższe poziomy po każdej stronie [1–10] określają liczbę wierszy BSL i SSL wyświetlanych wokół MARKET.





Automatyczne pozycjonowanie etykiet utrzymuje widoczne etykiety blisko prawej krawędzi wykresu i ukrywa etykiety, których ceny znajdują się poza widocznym zakresem wykresu. Etykiety wracają automatycznie po ponownym pojawieniu się ich poziomów w widoku. Ręczne pozycjonowanie jest nadal dostępne poprzez ustawienie przesunięcia słupka.





Aby otrzymywać alerty, opcja „Włącz alerty” musi być ustawiona na „prawda”. Następnie użytkownik wybiera alerty dotyczące podejścia, alerty dotyczące przeszukiwania lub oba, wybiera grupy monitorowanych poziomów i włącza wymagane kanały dostarczania. Jeśli wiadomość push lub e-mail nie dotrze, odpowiednia usługa MetaTrader 5 musi zostać najpierw skonfigurowana i przetestowana w terminalu.









WAŻNE DO WIEDZENIA

- Granice dni i tygodni podążają za świecami i czasem serwera brokerskiego.

- Różni brokerzy mogą generować różne świece D1 i W1, a zatem różne poziomy.

- Poziom historyczny zostaje osiągnięty, gdy knot świecy dotyka lub przecina cenę; zamknięcie świecy nie jest wymagane.

- Wartości odległości wyświetlane obok poziomów to surowe różnice cen, nie pipsy.

- Odległość podejścia, odległość ponownego uzbrojenia i tolerancja połączenia są wprowadzane w punktach symboli.

- ATH i ATL zależą od ilości historii symboli dostępnej w terminalu.

- Obecne maksima i minima mogą się zmieniać aż do zamknięcia odpowiednich okresów brokerskich.









SZYBKA KONFIGURACJA

1. Dołącz mapę płynności KREDZIA do wykresu MetaTrader 5.

2. Wybierz żądany dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok i grupę ATH/ATL.

3. Wybierz, ile najbliższych poziomów ma być wyświetlanych na panelu po każdej stronie.

4. W razie potrzeby dostosuj położenie panelu, rozmiar etykiety wykresu i wygląd wizualny.

5. Aby korzystać z powiadomień, włącz alerty i wybierz zdarzenia, grupy poziomów i kanały dostarczania.

6. Dostosuj odległości punktowe do precyzji cytatu wybranego symbolu.









WSPARCIE

Aby uzyskać wsparcie, skorzystaj z sekcji komentarzy do produktu lub prywatnych wiadomości MQL5. Dołącz symbol, przedział czasowy, brokera, zrzut ekranu i odpowiednie ustawienia, aby można było odtworzyć problem.









ZASTRZEŻENIE

Mapa Płynności KREDZIA to narzędzie do tworzenia wykresów informacyjnych. Nie udziela porad finansowych, nie generuje gwarantowanych sygnałów transakcyjnych, nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje zleceń, nie zarządza ryzykiem ani nie gwarantuje reakcji rynku. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za weryfikację wyświetlanych danych, limitów czasowych brokera, ustawień i wszelkich decyzji handlowych.









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