Kredzia Liquidity Map

Mapa płynności KREDZIA organizuje aktywną płynność opartą na brokerach powyżej i poniżej ceny, pomagając inwestorom planować potencjalne cele płynności i monitorować obszary, w których może rozwinąć się zmiatanie, reakcja lub odwrócenie.


PEŁNY OPIS
Ważne maksima i minima mogą stanowić potencjalne cele w zakresie wykorzystania płynności, ale ręczne śledzenie bieżących poziomów wraz ze starszymi, niesprawdzonymi odniesieniami szybko staje się trudne. Mapa płynności KREDZIA tworzy ustrukturyzowany widok aktywnej płynności bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5.

Wskaźnik przeznaczony jest dla traderów wykorzystujących ICT, SMC lub Price Action, którzy chcą automatycznie śledzić poziomy płynności bez konieczności ręcznego rysowania i ciągłego aktualizowania poziomów na wykresie.

Wskaźnik odwzorowuje maksima i minima z bieżącego i poprzedniego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku. Zachowuje starsze, nieskasowane poziomy dzienne i tygodniowe, dodaje numerację wiekową, taką jak PDH2 lub PWL3, i może wyświetlać ATH i ATL obliczone na podstawie historii symboli dostępnej w podłączonym terminalu.

Poziomy te mogą służyć do planowania potencjalnych celów powyżej lub poniżej rynku oraz do identyfikacji obszarów, w których inwestorzy mogą obserwować wzrost płynności, reakcję lub oddzielnie potwierdzoną konfigurację odwrócenia. Wskaźnik dostarcza jedynie kontekstu rynkowego. Wyświetlany poziom nie jest sygnałem kupna ani sprzedaży i nie gwarantuje reakcji cenowej.


JAK DZIAŁA MAPA
Każda linia zaczyna się od świecy, na której utworzono jej maksimum lub minimum. Poziom historyczny pozostaje aktywny, dopóki knot świecy nie dotknie lub nie przetnie jej ceny. Po przejściu poziomu można go usunąć lub zachować jako linię kończącą się na świecy przejścia do analizy historycznej.

Odniesienia znajdujące się w ramach konfigurowalnej tolerancji punktów można scalić w jedną etykietę zbiegu, na przykład PDH/CWH. Zmniejsza to bałagan na wykresie i ułatwia identyfikację nakładających się wartości płynności.


PANEL DRABINY PŁYNNOŚCI
Panel organizuje najbliższą aktywną płynność wokół bieżącej ceny:

- BSL 1 to najbliższy aktywny poziom powyżej rynku.
- SSL 1 to najbliższy aktywny poziom poniżej rynku.
- Wyższe liczby oznaczają coraz wyższe poziomy.
- MARKET wyświetla aktualną cenę w środku.
- Połączone nazwy pozwalają na identyfikację powtarzających się odniesień.

Można wybrać liczbę poziomów wyświetlanych po każdej stronie od 1 do 10. Panel można przesuwać, skalować, zwijać do widoku samego nagłówka i automatycznie poszerzać w przypadku dłuższych nazw połączeń.


MAPOWANIE PŁYNNOŚCI
- Bieżące i poprzednie najwyższe i najniższe wartości dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku.
- Starsze, niesprzątane poziomy dzienne i tygodniowe z numeracją wiekową.
- Konfigurowalna maksymalna liczba aktywnych poziomów historycznych.
- ATH i ATL z historii symboli dostępne w MT5.
- Wykrywanie dotyku knota.
- Zachowanie historii lub usuwanie podczas czyszczenia.
- Konfigurowalna tolerancja zbiegu w punktach symbolicznych.


WYŚWIETLACZ PANELOWY I WYKRESOWY
- Numerowana drabina płynności BSL/SSL z napisem RYNEK w środku.
- Możliwość wyboru liczby najbliższych poziomów powyżej i poniżej ceny.
- Opcjonalna surowa odległość cenowa obok etykiet wykresów i wierszy paneli.
- Automatyczne etykiety na prawej krawędzi z ukrywaniem poza zakresem.
- Niezależnie konfigurowalne rozmiary etykiet wykresów i paneli.


ALERTY I DZIAŁANIE
- Opcjonalne alerty podejścia i przeszukiwania.
- Kanały pop-up, dźwięk, powiadomienia push i e-mail.
- Niezależne wystąpienia na tym samym wykresie.
- Brak realizacji transakcji i zarządzania zleceniami.


ALERTY
Alerty są opcjonalne i domyślnie wyłączone. Wskaźnik może powiadomić użytkownika, gdy cena wejdzie w konfigurowalną strefę zbliżeniową lub gdy knot przetnie aktywny poziom historyczny.

Odległość ponownego uzbrojenia zapobiega ponownemu wystąpieniu tego samego alertu zbliżeniowego, gdy cena pozostaje blisko poziomu. Grupy alertów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych i ATH/ATL można włączać niezależnie. Ruchome poziomy bieżącego okresu są domyślnie wyłączone i można je uwzględnić osobno.

Dostępne są kanały powiadomień pop-up, dźwiękowych, push i e-mail. Push i e-mail wymagają wcześniejszej konfiguracji w MetaTrader 5.


PERSONALIZACJA I USTAWIENIA WSPÓLNE
Etykiety wykresów i panel Drabiny Płynności są konfigurowane niezależnie. Rozmiar czcionki etykiet zmienia PDH, PDL, CDH i inny tekst obok linii wykresu. Rozmiar czcionki panelu zmienia tylko tekst drabinki, natomiast Skala całego panelu [%] zmienia rozmiar całego panelu i jego odstępy.

Minimalna szerokość panelu zapobiega przycinaniu, natomiast opcja „Rozwiń” dla długich nazw może automatycznie zwiększyć szerokość, gdy kilka odniesień ma tę samą etykietę zbiegu. Najbliższe poziomy po każdej stronie [1–10] określają liczbę wierszy BSL i SSL wyświetlanych wokół MARKET.

Automatyczne pozycjonowanie etykiet utrzymuje widoczne etykiety blisko prawej krawędzi wykresu i ukrywa etykiety, których ceny znajdują się poza widocznym zakresem wykresu. Etykiety wracają automatycznie po ponownym pojawieniu się ich poziomów w widoku. Ręczne pozycjonowanie jest nadal dostępne poprzez ustawienie przesunięcia słupka.

Aby otrzymywać alerty, opcja „Włącz alerty” musi być ustawiona na „prawda”. Następnie użytkownik wybiera alerty dotyczące podejścia, alerty dotyczące przeszukiwania lub oba, wybiera grupy monitorowanych poziomów i włącza wymagane kanały dostarczania. Jeśli wiadomość push lub e-mail nie dotrze, odpowiednia usługa MetaTrader 5 musi zostać najpierw skonfigurowana i przetestowana w terminalu.


WAŻNE DO WIEDZENIA
- Granice dni i tygodni podążają za świecami i czasem serwera brokerskiego.
- Różni brokerzy mogą generować różne świece D1 i W1, a zatem różne poziomy.
- Poziom historyczny zostaje osiągnięty, gdy knot świecy dotyka lub przecina cenę; zamknięcie świecy nie jest wymagane.
- Wartości odległości wyświetlane obok poziomów to surowe różnice cen, nie pipsy.
- Odległość podejścia, odległość ponownego uzbrojenia i tolerancja połączenia są wprowadzane w punktach symboli.
- ATH i ATL zależą od ilości historii symboli dostępnej w terminalu.
- Obecne maksima i minima mogą się zmieniać aż do zamknięcia odpowiednich okresów brokerskich.


SZYBKA KONFIGURACJA
1. Dołącz mapę płynności KREDZIA do wykresu MetaTrader 5.
2. Wybierz żądany dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok i grupę ATH/ATL.
3. Wybierz, ile najbliższych poziomów ma być wyświetlanych na panelu po każdej stronie.
4. W razie potrzeby dostosuj położenie panelu, rozmiar etykiety wykresu i wygląd wizualny.
5. Aby korzystać z powiadomień, włącz alerty i wybierz zdarzenia, grupy poziomów i kanały dostarczania.
6. Dostosuj odległości punktowe do precyzji cytatu wybranego symbolu.


WSPARCIE
Aby uzyskać wsparcie, skorzystaj z sekcji komentarzy do produktu lub prywatnych wiadomości MQL5. Dołącz symbol, przedział czasowy, brokera, zrzut ekranu i odpowiednie ustawienia, aby można było odtworzyć problem.


ZASTRZEŻENIE
Mapa Płynności KREDZIA to narzędzie do tworzenia wykresów informacyjnych. Nie udziela porad finansowych, nie generuje gwarantowanych sygnałów transakcyjnych, nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje zleceń, nie zarządza ryzykiem ani nie gwarantuje reakcji rynku. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za weryfikację wyświetlanych danych, limitów czasowych brokera, ustawień i wszelkich decyzji handlowych.


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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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