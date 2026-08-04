Kredzia Pips Monitor

Kredzia Pips Monitor to lekki wskaźnik MT5, który wyświetla bieżące otwarte pipsy i dzisiejsze zamknięte pipsy bezpośrednio na wykresie.

Kredzia Pips Monitor pomaga traderom śledzić wyniki pipsów bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5 bez konieczności otwierania historii konta lub raportów transakcyjnych.

Wskaźnik wyświetla dwie wyraźne wartości:

OPEN - aktualny wynik pipsów otwartych pozycji.
RAZEM - suma wyników w pipsach pozycji zamkniętych w bieżącym dniu brokerskim.

Wskaźnik zlicza tylko pipsy. Nie oblicza zysku finansowego, waluty konta, prowizji, swapów ani wartości pipsa. Wielkość lota jest wykorzystywana jedynie do poprawnej obsługi częściowych zamknięć i dopasowywania pozycji, ale nie mnoży wyświetlanego wyniku pipsa.

Monitor Kredzia Pips został zaprojektowany do prostego monitorowania w ciągu dnia. Można go umieścić w stałym rogu wykresu lub ustawić tak, aby śledził aktualny poziom cenowy z konfigurowalnym przesunięciem w prawo. Dodatnie i ujemne wartości pipsów mogą być oznaczone oddzielnymi kolorami.

Główne cechy:

- Wyświetla OTWARTE pipsy z aktualnie otwartych pozycji.
- Wyświetla ŁĄCZNĄ liczbę pipsów z pozycji zamkniętych dzisiaj.
- Liczy się tylko pips, nie pieniądze.
- Obsługuje częściowe zamknięcia jako oddzielne wyniki pip.
- Obejmuje pozycje otwarte przed dniem dzisiejszym i zamknięte dzisiaj w dzisiejszej sumie.
- Obsługuje dokładne dopasowywanie pozycji na rachunkach zabezpieczających.
- Zapewnia tryb dopasowania FIFO dla kont kompensacyjnych.
- Można zliczyć tylko bieżący symbol wykresu lub wszystkie symbole.
- Możliwość filtrowania pozycji i transakcji według magicznej liczby.
- Można umieścić w stałym narożniku wykresu.
- Możliwość śledzenia aktualnego poziomu cen.
- Tryb śledzenia ceny umożliwia przesunięcie etykiety w prawo o wybraną liczbę słupków.
- Oddzielne kolory dla wartości dodatnich, ujemnych i zerowych.
- Nie otwiera, nie zamyka, nie modyfikuje ani nie zarządza transakcjami.

Parametry wejściowe:

Zlicz tylko bieżący symbol wykresu
Jeśli wartość jest równa prawda, zlicza tylko bieżący symbol wykresu. Jeśli wartość jest równa fałsz, zlicza wszystkie symbole.

Filtr liczb magicznych
Filtr liczb magicznych. -1 zlicza wszystkie transakcje. Użyj konkretnej wartości, aby śledzić jedną transakcję EA.

Rozmiar pipsa, 0 = auto
Ręczne ustawienie rozmiaru pip. 0 włącza automatyczne wykrywanie rozmiaru pip.

Dni historyczne, w których znajdowano wpisy
Liczba dni historycznych przeszukanych w celu znalezienia wpisów na stanowiska zamknięte dzisiaj.

Zamknięty tryb dopasowywania transakcji
Tryb dopasowywania zamkniętych transakcji: automatyczny, dokładny identyfikator pozycji lub FIFO dla kont kompensacyjnych.

Śledź aktualną cenę
false powoduje stałe rozmieszczenie narożników wykresu. true powoduje, że etykieta podąża za bieżącym poziomem ceny.

Róg wykresu
Róg wykresu używany w ustalonym położeniu. Domyślnie: prawy dolny róg.

Odległość X w pikselach / Odległość Y w pikselach
Odległość w pikselach od wybranego rogu wykresu.

Zmiana podążania za ceną w słupkach
W trybie śledzenia ceny przesuwa etykietę w prawo o podaną liczbę słupków.

Pionowe przesunięcie ceny w pipsach
Pionowe przesunięcie ceny mierzone w pipsach.

Zachowaj tekst w obszarze wykresu
Utrzymuje tekst wewnątrz wykresu, gdy cena osiągnie górną lub dolną krawędź.

Minimalny górny margines w pikselach / Minimalny dolny margines w pikselach
Minimalne marginesy górne i dolne wykresu w trybie śledzenia ceny.

OTWÓRZ rozmiar czcionki / CAŁKOWITY rozmiar czcionki
Rozmiary czcionki dla OPEN i TOTAL.

Nazwa czcionki
Czcionka używana w etykietach wykresów.

Odstępy między wierszami w pikselach
Odstęp pomiędzy OPEN i TOTAL w trybie stałego narożnika wykresu.

Kolor pipsów dodatnich / Kolor pipsów ujemnych / Kolor pipsów zerowych
Kolory dla wartości dodatnich, ujemnych i zerowych pipów.

Prefiks obiektu wykresu
Wewnętrzny prefiks obiektu wykresu. Zmień tylko w przypadku konfliktu nazw obiektów.

Zalecane ustawienia:

Panel stały:
Podążaj za aktualną ceną = fałsz
Róg wykresu = Prawy dolny róg
Odległość X w pikselach = 20
Odległość Y w pikselach = 30

Tryb śledzenia ceny:
Śledź aktualną cenę = prawda
Zmiana ceny w słupkach = 5

Jeśli tekst znajduje się zbyt blisko świec, zwiększ przesunięcie podążające za ceną w słupkach.
Jeżeli tekst ma znajdować się nieco wyżej lub niżej, dostosuj pionowe przesunięcie Price-follow w pipsach.

Zastrzeżenie:

Kredzia Pips Monitor to wskaźnik wyłącznie informacyjny. Nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje zleceń, nie zarządza ryzykiem ani nie wykonuje żadnych działań handlowych.

Wyświetlane wartości są obliczane na podstawie dostępnych danych o pozycjach i historii rachunku MT5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje handlowe i weryfikację wyników z historią rachunku swojego brokera.

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ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
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Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
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Kredzia Liquidity Map
Damian Krzywon
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Mapa płynności KREDZIA organizuje aktywną płynność opartą na brokerach powyżej i poniżej ceny, pomagając inwestorom planować potencjalne cele płynności i monitorować obszary, w których może rozwinąć się zmiatanie, reakcja lub odwrócenie. PEŁNY OPIS Ważne maksima i minima mogą stanowić potencjalne cele w zakresie wykorzystania płynności, ale ręczne śledzenie bieżących poziomów wraz ze starszymi, niesprawdzonymi odniesieniami szybko staje się trudne. Mapa płynności KREDZIA tworzy ustrukturyzowa
Kredzia MTF Candle Panel
Damian Krzywon
Indicators
Panel świec KREDZIA MTF zapewnia kompaktowy widok rozwoju świec w wielu ramach czasowych bezpośrednio na aktywnym wykresie MetaTrader 5. Jest on przeznaczony dla traderów, którzy chcą porównać aktualną strukturę cen w różnych ramach czasowych, zachowując jednocześnie niezmieniony wykres główny. Dzięki wyświetlaniu bieżących i poprzednich świec obok siebie na kilku interwałach czasowych, inwestorzy mogą wizualnie wyszukiwać formacje świecowe i kontekst cenowy bez konieczności ciągłego przełącza
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