X3 Structure Engine

# Mesin Struktur X3
### Expert Advisor Struktur Pasar Profesional untuk MetaTrader 5

**X3 Structure Engine** adalah solusi perdagangan otomatis canggih yang dirancang untuk para trader yang mengandalkan Price Action dan Struktur Pasar murni, bukan strategi indikator tertinggal.

EA ini secara otomatis mendeteksi breakout struktural, memetakan zona retracement dinamis, memeriksa keselarasan tren pada timeframe yang lebih tinggi, dan mengelola perdagangan melalui algoritma eksekusi multi-layer yang cerdas. Dirancang dengan fleksibilitas maksimal, EA ini memungkinkan trader untuk mengandalkan pengaturan default yang dioptimalkan atau menyesuaikan input agar sesuai dengan toleransi risiko dan gaya trading pribadi anda.

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## 🌟 Fitur Utama

* **Deteksi Struktur Pasar Cerdas:** Secara otomatis mengidentifikasi titik-titik terobosan struktural utama secara real-time.
* **Konfirmasi Tren Kerangka Waktu Lebih Tinggi (HTF):** Menyaring sinyal kontra-tren palsu dengan memvalidasi struktur terhadap kerangka waktu yang lebih tinggi.
* **Zona Retracement Dinamis:** Menghitung titik masuk dengan probabilitas tinggi berdasarkan koreksi struktural.
* **Strategi Eksekusi Mode Ganda:** Mode **Defensif** dan **Agresif** bawaan untuk menyesuaikan kondisi pasar dan selera risiko yang berbeda.
* **Sistem Entri Berlapis Ganda:** Mengeksekusi entri berskala di berbagai tingkat struktur dinamis untuk meningkatkan harga entri rata-rata.
* **Penguncian Keuntungan Cerdas & Perlindungan Pergerakan:** Mengamankan keuntungan yang mengambang secara dinamis seiring pergerakan pasar yang menguntungkan Anda.
* **Perlindungan Pembalikan Tren Darurat:** Bereaksi cepat terhadap ketidakvalidan struktural mendadak untuk melindungi ekuitas.
* **Filter Spread & Slippage:** Mencegah eksekusi perdagangan selama lonjakan spread ekstrem atau periode rollover likuiditas rendah.
* **Dasbor di Layar Secara Real-Time:** Menampilkan status struktural secara langsung, eksposur ekuitas, mode aktif, dan metrik akun.

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## 🛠️ Memahami Input & Kustomisasi

Kami percaya dalam memberikan kendali penuh kepada para trader atas lingkungan trading mereka sambil tetap menjaga keamanan logika matematika inti. Berikut adalah panduan untuk parameter input yang dapat disesuaikan yang dapat Anda coba:

### 1. Pengaturan Struktur & Jangka Waktu
* **Kerangka Waktu Struktur:** Kerangka waktu utama yang digunakan oleh EA untuk memetakan titik tertinggi, titik terendah, dan terobosan struktural pasar (misalnya, `M5`).
* **Tinjauan Struktur:** Jumlah batang historis yang dianalisis untuk menetapkan batas struktural yang valid. Nilai yang lebih tinggi menghasilkan tingkat struktural yang lebih kuat dan lebih jarang.
* **Filter Jangka Waktu Lebih Tinggi:** Tetapkan jangka waktu yang lebih luas (misalnya, `M15` atau `H1`) untuk memastikan EA hanya melakukan trading searah dengan tren dominan.
* **HTF Lookback:** Kedalaman historis yang digunakan untuk mengevaluasi arah tren kerangka waktu yang lebih tinggi.

### 2. Zona Masuk & Pelapisan
* **Zona Retracement:** Mengontrol seberapa dalam penarikan kembali harus terjadi ke dalam struktur harga sebelum memulai entri.
* **Jarak Pelapisan:** Menentukan jarak struktural yang dibutuhkan antara entri berskala ketika retracement pasar meluas.
* **Lapisan Maksimum:** Membatasi jumlah total lapisan posisi terbuka yang diizinkan per kaki struktural untuk membatasi paparan margin secara ketat.


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## ⚙️ Penjelasan Mode Perdagangan

X3 Structure Engine dilengkapi dengan dua mode operasional yang berbeda:

### 🛡️ Mode Bertahan (Direkomendasikan untuk Pasif & Pelestarian Modal)
* **Perilaku:** Sangat selektif. Membutuhkan keselarasan ketat antara filter Kerangka Waktu Struktur dan Kerangka Waktu Lebih Tinggi sebelum membuka perdagangan apa pun.
* **Eksekusi Entri:** Berfokus sepenuhnya pada zona retracement yang lebih dalam untuk rasio risiko-imbalan yang optimal dan menggunakan ekspansi lapisan minimal.
* **Terbaik Untuk:** Tantangan perusahaan prop trading, saldo akun yang lebih kecil, dan trader yang mencari drawdown rendah dan pertumbuhan yang stabil.

### ⚔️ Mode Agresif (Dirancang untuk Pasar dengan Volatilitas Tinggi & Aktif)
* **Perilaku:** Menangkap terobosan struktural awal dan koreksi harga dangkal untuk memaksimalkan frekuensi perdagangan.
* **Eksekusi Entri:** Memanfaatkan eksekusi lapisan yang lebih cepat di seluruh zona dinamis untuk memanfaatkan pergerakan momentum yang cepat.
* **Paling Cocok Untuk:** Trader berpengalaman, instrumen dengan volatilitas tinggi (seperti XAUUSD selama peristiwa berita), dan mereka yang ingin memaksimalkan perolehan peluang pasar.

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## 💡 Pengaturan Default yang Direkomendasikan (Emas / XAUUSD)

Meskipun Anda dianjurkan untuk bereksperimen pada akun demo untuk membuat file pengaturan khusus Anda sendiri, berikut adalah konfigurasi dasar kami yang telah teruji:

| Parameter | Nilai yang Disarankan |
| :--- | :--- |
| **Simbol** | XAUUSD (Emas) |
| **Kerangka Waktu Struktur** | M5 |
| **Tinjauan Struktur** | 40 |
| **Filter Jangka Waktu Lebih Tinggi** | M15 |
| **HTF Lookback** | 60 |
| **Mode Default** | Bertahan |
| **Modal Awal** | $1.000+ (atau setara dengan rekening Cent) |
| **Lot Dasar** | 0,01 per saldo $1.000 |

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## ⚠️ Penafian Risiko
Perdagangan instrumen keuangan dengan leverage seperti Forex dan Komoditas memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kinerja backtest masa lalu atau keberhasilan validasi tidak menjamin hasil di masa mendatang. Selalu uji pengaturan pada akun demo sebelum menggunakan modal pada akun riil.
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Smart Flip Breakout Pro
Arivan Ngainurokhim
Эксперты
# Smart Flip Breakout Pro **Smart Flip Breakout Pro** adalah Expert Advisor MetaTrader 5 otomatis tingkat lanjut dan berpresisi tinggi yang dirancang khusus untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Dibangun berdasarkan strategi breakout order tertunda yang dinamis, EA ini unggul selama peristiwa berita berdampak tinggi dan pergerakan pasar yang cepat (seperti **XAUUSD/Gold**). Kekuatan utamanya terletak pada mekanisme **Smart Flip & Rebound**—sistem canggih yang dirancang untuk menghilangkan "pen
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