GOLDabc EA

恒一策略 EA｜黄金 XAUUSD 低频复合型自动化交易系统，每出租一次原有价格上加960美金，以此内推。

恒一策略 EA |专为黄金 XAUUSD打造，仅支持黄金品种，内置两套成熟交易逻辑，可按需选择运行模式。

同一时段仅持有一张订单，订单完成止盈或止损全部平仓后，才会等待下一次进场信号，无持仓叠加，风控清晰，风格稳健。