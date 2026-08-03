GOLDabc EA

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  • Jin Mu He
    Jin Mu He

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  • Version: 1.0
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  • ⚠️重要风险声明
  • 自动化交易机器人无法确保盈利，回测与模拟盘结果不代表未来实盘表现。黄金波动较大，存在本金亏损风险。
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