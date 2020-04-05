GOLDabc EA

  • 恒一策略 EA｜黄金 XAUUSD 低频复合型自动化交易系统，每出租一次原有价格上加960美金，以此内推。

  • 恒一策略 EA |专为黄金 XAUUSD打造，仅支持黄金品种，内置两套成熟交易逻辑，可按需选择运行模式。

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  • 同一时段仅持有一张订单，订单完成止盈或止损全部平仓后，才会等待下一次进场信号，无持仓叠加，风控清晰，风格稳健。

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  • 核心优势

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  • ⚠️重要风险声明
  • 自动化交易机器人无法确保盈利，回测与模拟盘结果不代表未来实盘表现。黄金波动较大，存在本金亏损风险。

  • 建议先在模拟账户长期测试调试，实盘仅使用闲置资金。滑点、网络中断、周末跳空等环境因素会影响 EA 执行效果。
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Wave Rider EA MT5
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Cortex IDX
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HFT Spike EA
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Range Breakout EA with Range Filters
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