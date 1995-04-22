GOLDabc EA
- 恒一策略 EA｜黄金 XAUUSD 低频复合型自动化交易系统，每出租一次原有价格上加960美金，以此内推。
- 恒一策略 EA |专为黄金 XAUUSD打造，仅支持黄金品种，内置两套成熟交易逻辑，可按需选择运行模式。
- ▫️一单一结模式 ：对标截图1-2示例图
- 同一时段仅持有一张订单，订单完成止盈或止损全部平仓后，才会等待下一次进场信号，无持仓叠加，风控清晰，风格稳健。
- ▫️浮盈加仓模式：对标截图3-4示例图
- 订单产生正向浮盈后触发顺势加仓，捕捉黄金趋势行情；内置仓位上限约束，防范过度敞口风险。
- 核心优势
- ✅ 策略专属品种：XAUUSD GOLD
- ✅ 一单一结门槛：500美金门槛可运行
- ✅ 浮盈加仓门槛：2000美金门槛可运行
- ✅ 策略专属图表：仅在H1小时图表运行
- ✅ 两套策略逻辑集成一体：二选一运行
- ✅ 适配券商标准账户：对点差包容度高
- ✅ 推荐 VPS 部署：支持 5×23 小时不间断挂机
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- ⚠️重要风险声明
- 自动化交易机器人无法确保盈利，回测与模拟盘结果不代表未来实盘表现。黄金波动较大，存在本金亏损风险。
- 建议先在模拟账户长期测试调试，实盘仅使用闲置资金。滑点、网络中断、周末跳空等环境因素会影响 EA 执行效果。