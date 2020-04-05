Smart Orders EA

ملخص
نظام التداول الآلي الذكي للأوامر المعلقة هو نظام تداول آلي بالكامل، مصمم وفق إطار عمل صارم لإدارة المخاطر. صُمم هذا النظام خصيصًا للمتداولين الذين يُقدّرون الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو مُتحكم به، حيث يُلغي تمامًا أساليب التداول عالية المخاطر مثل استراتيجية مارتينجال، واستراتيجية الشبكة، واستراتيجيات التعافي العاطفي. يعتمد النظام كليًا على الأوامر المعلقة الدقيقة، ويتكيف ديناميكيًا مع رصيدك المتاح وهيكل السوق.

الميزات الرئيسية

* لا شبكة ولا مارتينجال: لا يوجد تعرض خطير على الإطلاق؛ يتم فتح كل مركز بهيكل واضح وإدارته بشكل فردي.
* تنفيذ الأوامر المعلقة: يستفيد من تحركات السوق المحسوبة باستخدام أوامر الحد/الإيقاف بدلاً من مطاردة تحركات الأسعار الاندفاعية.
* لا منطق "التداول الانتقامي": تضمن بروتوكولات الدخول والخروج الصارمة القائمة على القواعد أن الخوارزمية لا تفرط في التداول أو تفرض مراكز أثناء الانخفاض.
* قابل للتكيف والمرونة بدرجة عالية: يقوم تلقائيًا بتوسيع أحجام الدفعات ومعايير الطلب لتتناسب بسلاسة مع رأس المال الأولي الصغير أو الكبير.
* حماية رأس المال أولاً: مصمم لحماية حقوق الملكية في الحساب أثناء أحداث التقلبات العالية والارتفاعات المفاجئة غير المتوقعة في السوق.

التوصيات وقواعد الاختبار

* الحد الأدنى لرأس المال: مطلوب حد أدنى قدره 100 دولار، ولكن يوصى بـ 200 دولار لتحقيق الأداء الأمثل وتوليد أرباح أفضل.
و حسابات اكسنس ضع وقف الخساره 1000 و جني الارباح 5000 من المدخلات
من المدخلات ايضآ اختار حساب اللوت التلقائي بدلا من اللوت الثابت للتكيف مع راس المال
* توصية لاختبار الأداء: لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بشدة بإجراء اختبارات الأداء شهريًا بشكل فردي باستخدام إيداع أولي قدره 100 دولار أو 200 دولار. يساعدك هذا على تقييم الاستقرار الشهري وضبط المعايير بدقة وفقًا لتقلبات السوق الديناميكية.
* الإطار الزمني: H1 (ساعة واحدة) فقط — تم تحسينه واختباره خصيصًا للإطار الزمني لمدة ساعة واحدة.
* الرمز الموصى به: XAUUSD (الذهب)، أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس، أو العملات المشفرة.
* نوع الوسيط: يعمل بشكل أفضل مع حسابات ذات فروق أسعار منخفضة / حسابات ECN.

ملاحظات هامة للمستخدمين
نصيحة: قبل تشغيل البرنامج على حساب حقيقي، اختبره دائمًا على حساب تجريبي أو قم بإجراء اختبارات رجعية لمدة شهر واحد للعثور على تكوين المخاطر الذي يناسب أسلوب التداول الشخصي الخاص بك.
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5 (3)
Experts
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4.49 (59)
Experts
Gold House — Gold Swing Breakout Trading  One EA. Three Trading Modes. Choose the One That Fits Your Style. No Grid. No Martingale. The price will increase by $50 after every 10 purchases. Final planned price: $1,999. Live Signals:  Profit Priority Mode： https://www.mql5.com/en/signals/2359124 BE priority Mode :  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Adaptive Mode:   https://www.mql5.com/en/signals/2379287  (High-Risk Configuration Reference – Potential profits and losses are amplified. N
Byrdi
William Brandon Autry
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Experts
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4.77 (128)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
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4.38 (52)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
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Profalgo Limited
4.18 (11)
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4.74 (23)
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4.2 (25)
Experts
ArtQuant Gold — Multi-Module Expert Advisor for XAUUSD ArtQuant Gold is an automated trading system developed exclusively for Gold trading on MetaTrader 5. The EA combines multiple independent trading modules with centralized portfolio management, exposure limits, execution filters, virtual trade management and account-protection tools. It is designed for traders who want a dedicated XAUUSD system without having to configure individual indicators or internal strategy parameters. ArtQuant Gold su
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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