Smart Orders EA

ملخص

نظام التداول الآلي الذكي للأوامر المعلقة هو نظام تداول آلي بالكامل، مصمم وفق إطار عمل صارم لإدارة المخاطر. صُمم هذا النظام خصيصًا للمتداولين الذين يُقدّرون الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو مُتحكم به، حيث يُلغي تمامًا أساليب التداول عالية المخاطر مثل استراتيجية مارتينجال، واستراتيجية الشبكة، واستراتيجيات التعافي العاطفي. يعتمد النظام كليًا على الأوامر المعلقة الدقيقة، ويتكيف ديناميكيًا مع رصيدك المتاح وهيكل السوق.





الميزات الرئيسية





* لا شبكة ولا مارتينجال: لا يوجد تعرض خطير على الإطلاق؛ يتم فتح كل مركز بهيكل واضح وإدارته بشكل فردي.

* تنفيذ الأوامر المعلقة: يستفيد من تحركات السوق المحسوبة باستخدام أوامر الحد/الإيقاف بدلاً من مطاردة تحركات الأسعار الاندفاعية.

* لا منطق "التداول الانتقامي": تضمن بروتوكولات الدخول والخروج الصارمة القائمة على القواعد أن الخوارزمية لا تفرط في التداول أو تفرض مراكز أثناء الانخفاض.

* قابل للتكيف والمرونة بدرجة عالية: يقوم تلقائيًا بتوسيع أحجام الدفعات ومعايير الطلب لتتناسب بسلاسة مع رأس المال الأولي الصغير أو الكبير.

* حماية رأس المال أولاً: مصمم لحماية حقوق الملكية في الحساب أثناء أحداث التقلبات العالية والارتفاعات المفاجئة غير المتوقعة في السوق.





التوصيات وقواعد الاختبار





* الحد الأدنى لرأس المال: مطلوب حد أدنى قدره 100 دولار، ولكن يوصى بـ 200 دولار لتحقيق الأداء الأمثل وتوليد أرباح أفضل.

و حسابات اكسنس ضع وقف الخساره 1000 و جني الارباح 5000 من المدخلات

من المدخلات ايضآ اختار حساب اللوت التلقائي بدلا من اللوت الثابت للتكيف مع راس المال

* توصية لاختبار الأداء: لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بشدة بإجراء اختبارات الأداء شهريًا بشكل فردي باستخدام إيداع أولي قدره 100 دولار أو 200 دولار. يساعدك هذا على تقييم الاستقرار الشهري وضبط المعايير بدقة وفقًا لتقلبات السوق الديناميكية.

* الإطار الزمني: H1 (ساعة واحدة) فقط — تم تحسينه واختباره خصيصًا للإطار الزمني لمدة ساعة واحدة.

* الرمز الموصى به: XAUUSD (الذهب)، أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس، أو العملات المشفرة.

* نوع الوسيط: يعمل بشكل أفضل مع حسابات ذات فروق أسعار منخفضة / حسابات ECN.





ملاحظات هامة للمستخدمين

نصيحة: قبل تشغيل البرنامج على حساب حقيقي، اختبره دائمًا على حساب تجريبي أو قم بإجراء اختبارات رجعية لمدة شهر واحد للعثور على تكوين المخاطر الذي يناسب أسلوب التداول الشخصي الخاص بك.