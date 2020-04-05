Smart Orders EA

ملخص
نظام التداول الآلي الذكي للأوامر المعلقة هو نظام تداول آلي بالكامل، مصمم وفق إطار عمل صارم لإدارة المخاطر. صُمم هذا النظام خصيصًا للمتداولين الذين يُقدّرون الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو مُتحكم به، حيث يُلغي تمامًا أساليب التداول عالية المخاطر مثل استراتيجية مارتينجال، واستراتيجية الشبكة، واستراتيجيات التعافي العاطفي. يعتمد النظام كليًا على الأوامر المعلقة الدقيقة، ويتكيف ديناميكيًا مع رصيدك المتاح وهيكل السوق.

الميزات الرئيسية

* لا شبكة ولا مارتينجال: لا يوجد تعرض خطير على الإطلاق؛ يتم فتح كل مركز بهيكل واضح وإدارته بشكل فردي.
* تنفيذ الأوامر المعلقة: يستفيد من تحركات السوق المحسوبة باستخدام أوامر الحد/الإيقاف بدلاً من مطاردة تحركات الأسعار الاندفاعية.
* لا منطق "التداول الانتقامي": تضمن بروتوكولات الدخول والخروج الصارمة القائمة على القواعد أن الخوارزمية لا تفرط في التداول أو تفرض مراكز أثناء الانخفاض.
* قابل للتكيف والمرونة بدرجة عالية: يقوم تلقائيًا بتوسيع أحجام الدفعات ومعايير الطلب لتتناسب بسلاسة مع رأس المال الأولي الصغير أو الكبير.
* حماية رأس المال أولاً: مصمم لحماية حقوق الملكية في الحساب أثناء أحداث التقلبات العالية والارتفاعات المفاجئة غير المتوقعة في السوق.

التوصيات وقواعد الاختبار

* الحد الأدنى لرأس المال: مطلوب حد أدنى قدره 100 دولار، ولكن يوصى بـ 200 دولار لتحقيق الأداء الأمثل وتوليد أرباح أفضل.
و حسابات اكسنس ضع وقف الخساره 1000 و جني الارباح 5000 من المدخلات
من المدخلات ايضآ اختار حساب اللوت التلقائي بدلا من اللوت الثابت للتكيف مع راس المال
* توصية لاختبار الأداء: لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بشدة بإجراء اختبارات الأداء شهريًا بشكل فردي باستخدام إيداع أولي قدره 100 دولار أو 200 دولار. يساعدك هذا على تقييم الاستقرار الشهري وضبط المعايير بدقة وفقًا لتقلبات السوق الديناميكية.
* الإطار الزمني: H1 (ساعة واحدة) فقط — تم تحسينه واختباره خصيصًا للإطار الزمني لمدة ساعة واحدة.
* الرمز الموصى به: XAUUSD (الذهب)، أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس، أو العملات المشفرة.
* نوع الوسيط: يعمل بشكل أفضل مع حسابات ذات فروق أسعار منخفضة / حسابات ECN.

ملاحظات هامة للمستخدمين
نصيحة: قبل تشغيل البرنامج على حساب حقيقي، اختبره دائمًا على حساب تجريبي أو قم بإجراء اختبارات رجعية لمدة شهر واحد للعثور على تكوين المخاطر الذي يناسب أسلوب التداول الشخصي الخاص بك.
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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