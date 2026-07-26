SMC Arbitrage Score PRO MT5

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SMC Arbitrage Score PRO MT5 — трикутний кореляційний інтелект

SMC Arbitrage Score PRO — це професійний математичний механізм для MetaTrader 5, розроблений для виявлення неефективності ринку за допомогою трикутного арбітражу . На відміну від стандартних індикаторів, які спираються на історію цін у минулому, цей інструмент розраховує «справедливу вартість» валютних триплетів у режимі реального часу для виявлення інституційних дисбалансів та «прихованих» потоків ліквідності.

Математика трикутного арбітражу

Індикатор одночасно відстежує до 25 валютних трикутників (наприклад, EURUSD - GBPUSD - EURGBP). Згідно із законом трикутної рівноваги, ціна крос-пари повинна суворо відповідати співвідношенню двох основних пар. Коли виникає розбіжність (дельта %), індикатор сигналізує про потенційний рух до повернення до середнього значення, визначаючи точний момент, коли ринок «розсинхронізований».

Основна функціональність та інтерактивний інтерфейс

  • Механізм арбітражного скорингу: об'єднує всі активні трикутні відхилення в одне значення SCORE .

  • Монітор дельта-відхилення в реальному часі: відображає панель інструментів у реальному часі з відсотковими відхиленнями для кожного відстежуваного трикутника.

  • Інституційна система "FIX" та тестування: Професійні ручні кнопки ( FIX 1 / FIX -1 ) виконують дві важливі функції:

    1. Діагностика системи: Вони дозволяють миттєво перевірити, як PRO Executor сприймає та реагує на сигнал SCORE , не чекаючи на реальне налаштування трикутного арбітражу.

    2. Контроль спрямованого зміщення: Збільшуючи поріг у виконавці та активуючи кнопку "FIX" на індикаторі, ви можете обмежити систему торгівлею лише в одному конкретному напрямку . Це важливо для захисту вашого капіталу під час сильних трендових рухів або певних новинних подій.

  • Вихід сигналу на основі об'єктів: усі дані передаються через об'єкти графіків, що забезпечує мілісекундний зв'язок з автоматизованими торговими системами.

  • Оптимізація білого фону: висококонтрастний інтерфейс користувача, розроблений для білих тем терміналу, щоб забезпечити професійну торгівлю без втоми.

Технічні параметри (вхідні дані)

  • Inp_TF: Часовий проміжок для розрахунку дельти ціни закриття.

  • Inp_Max_Triangles: Обмежує кількість оброблюваних трикутників для оптимізації продуктивності процесора.

  • Inp_Row_Threshold: Індивідуальна чутливість для відхилення кожного трикутника.

  • Inp_Score_Threshold: Глобальний поріг, необхідний для генерації торгового сигналу.

  • Inp_Header_Clr: Настроювана кольорова схема для професійної панелі інструментів.

⚠️ Важливо: Політика оптимізації та демоверсій

  • No Universal Settings: There are no "set-and-forget" parameters. You must manually calibrate thresholds for each specific currency group and market volatility.

  • Demo Verification: Before live trading, you are required to achieve positive metrics on a Demo Account. If the system underperforms, it indicates a need for recalibration of the Score and Delta inputs.

🚀 Synergy: Reach Peak Performance with PRO Executor

This indicator serves as the "SMC Brain." To capture fleeting arbitrage windows before they close, it is designed to work in perfect synchronization with the Smart Logic Executor PRO.

Why you need the PRO Executor:

  1. Instant Capture: Opens trades the millisecond the SCORE threshold is reached.

  2. Structural Management: Combines arbitrage signals with Smart Money structural Stop-Loss and Take-Profit.

  3. Advanced Protection: Money-based Break-Even and Multi-Magic dashboard management.

👉 Get Smart Logic Executor PRO here: https://www.mql5.com/en/market/product/172714

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SMC Arbitrage Score PRO MT5 — Інтелект трикутної кореляції

SMC Arbitrage Score PRO — це професійний математичний двигун для MetaTrader 5, розроблений для виявлення ринкової неефективності за допомогою трикутного арбітражу. На відміну від звичайних індикаторів, що базуються на минулій ціні, цей інструмент обчислює "справедливу вартість" валютних трійок у реальному часі, ідентифікуючи інституційні дисбаланси.

Математика трикутного арбітражу

Індикатор одночасно моніторить до 25 валютних трикутників (наприклад, EURUSD - GBPUSD - EURGBP). Згідно з законом трикутної рівноваги, ціна крос-курсу має суворо відповідати відношенню двох мажорних пар. Коли виникає розходження (Дельта %), індикатор сигналізує про момент, коли ринок втрачає синхронізацію, відкриваючи можливість для входу.

Ключовий функціонал та інтерфейс

  • Двигун арбітражного скорингу: Агрегує всі активні відхилення трикутників у єдиний показник SCORE.

  • Монітор Дельти в реальному часі: Інтерактивне табло, що відображає точне відсоткове відхилення по кожному трикутнику.

  • Система інституційної фіксації (FIX) та тестування: Професійні кнопки (FIX 1 / FIX -1) виконують дві критично важливі функції:

    1. Діагностика системи: Вони дають можливість миттєво протестувати, як PRO Executor бачить та реагує на сигнал SCORE, не чекаючи появи реального сигналу від валютних трикутників.

    2. Контроль напрямку торгівлі: Шляхом збільшення порогу в Екзекуторі та натискання кнопки "FIX" на індикаторі, ви можете налаштувати систему на торгівлю лише в одному конкретному напрямку. Це дозволяє гнучко підлаштовуватися під ринковий контекст та уникати небажаних входів проти тренду.

  • Об'єктна передача сигналу: Усі дані транслюються через графічні об'єкти, що забезпечує мілісекундну взаємодію з автоматизованими системами.

  • Оптимізація під білий фон: Спеціально підібрана кольорова схема та шрифт Courier New для максимальної чіткості даних.

Технічні налаштування (Inputs)

  • Inp_TF: Таймфрейм для розрахунку дельти цін закриття.

  • Inp_Max_Triangles: Обмеження кількості трикутників для оптимізації навантаження на процесор.

  • Inp_Row_Threshold: Чутливість відхилення для кожного окремого трикутника.

  • Inp_Score_Threshold: Загальний поріг, необхідний для формування сигналу на вхід.

  • Inp_Header_Clr: Налаштування кольору заголовка професійної панелі.

⚠️ Важливо: Політика оптимізації та тестування

  • Без універсальних налаштувань: Параметри потрібно підбирати індивідуально під кожну валютну групу та поточну волатильність.

  • Обов'язкове Демо: Перед використанням на реальному рахунку ви зобов'язані отримати стабільні результати на демо-рахунку. Якщо система не видає очікуваний результат — перегляньте ваші налаштування порогів Score та Delta.

🚀 Синергія: Максимальний результат із PRO Executor

Індикатор — це "SMC Мозок". Щоб встигнути за миттєвими арбітражними можливостями, він створений для роботи в ідеальній синхронізації з Smart Logic Executor PRO.

Чому PRO Executor необхідний:

  1. Миттєва реакція: Відкриття угоди в ту ж мілісекунду, коли SCORE досягає порогу.

  2. Структурний менеджмент: Поєднання арбітражних сигналів зі структурними Stop-Loss та Take-Profit за концепцією Smart Money.

  3. Професійний захист: Грошовий безубиток та панель керування всіма ордерами Multi-Magic.

👉 Придбати Smart Logic Executor PRO: https://www.mql5.com/en/market/product/172714


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Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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